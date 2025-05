Viaggia attraverso i mondi e le storie dei sedici amati giochi in Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™! In questa espansione troverai personaggi, oggetti e momenti di ogni capitolo principale di FINAL FANTASY, permettendoti di rivivere i tuoi pezzi preferiti della storia dei videogiochi attraverso la lente di Magic: The Gathering. E, come per ogni espansione di Magic, questo include bellissime pedine!

0005_MTGFIN_Token: Hero 0024_MTGFIN_Token: Safer Sephiroth, One-Winged Angel

Ogni busta di gioco di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY contiene una carta con illustrazione (di cui puoi saperne di più qui) o una pedina bifronte non foil con una delle 23 pedine con illustrazione completa dell’espansione o l’emblema creato da Sephiroth, Angelo con un’Ala Sola, su ciascun lato. In particolare, ci sono 8 diverse pedine Eroe, ciascuna raffigurante un personaggio di FINAL FANTASY XIV!

0003a_MTGFIN_ComToken_X: Spirit // Squid 0002a_MTGFIN_ComToken_SrgVII: Soldier // Rebel

Ogni mazzo Commander di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY contiene 10 pedine bifronte, fornendoti tutto il necessario per tenere traccia della tua partita. Queste pedine sono in versione non foil nei mazzi Commander e con ondata foil nei mazzi Commander Collector’s Edition. I mazzi Commander includono una combinazione di pedine delle buste di gioco e pedine Commander, con 9 diverse pedine e 2 carte guida uniche per Commander di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.

Inoltre, 4 copie di una segnalino perforato bifronte sostituiscono 4 pedine bifronte nel mazzo Commander Blitz di Segnalini. Questi segnalini non appaiono con ondata foil nel mazzo Commander Collector’s Edition Blitz di Segnalini.

0021_MTGFIN_Token: Elemental

Infine, ogni Collector Booster di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY contiene una pedina bifronte foil. Queste possono apparire in una varietà di combinazioni, con le pedine e l’emblema delle buste di gioco di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY che compaiono qui. Le pedine esclusive per Commander di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY non compaiono nei Collector Booster, compresi i segnalini perforati bifronte di Blitz di Segnalini. Puoi trovare l’elenco completo di queste pedine nella Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY:

Buste di gioco e Collector Booster di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (pedine ed emblema)

Mazzi Commander di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY: Trance del Risveglio (pedine) Abilità Limite (pedine e carta guida) Blitz di Segnalini (pedine) Scion e Stregoneria (pedine)

Mazzi Commander Collector’s Edition di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY: Trance del Risveglio Collector’s Edition (pedine) Abilità Limite Collector’s Edition (pedine e carta guida) Blitz di Segnalini Collector’s Edition (pedine) Scion e stregoneria Collector’s Edition (pedine)



Ti aspetta un sacco di divertimento in Magic: The Gathering— FINAL FANTASY! Potrai viverlo al massimo quando l’espansione uscirà in tutto il mondo il 13 giugno 2025. I prodotti sono ora disponibili per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.