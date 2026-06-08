どのスーパーヒーローにも、オリジン・ストーリーがあるものです。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ビギナー・ボックスで、あなたの物語を始めましょう！ビギナー・ボックスには、マーベル・ユニバースでマジックを始めるのに必要なものがすべて入っています。まずはキャプテン・アメリカとアイアンマンをテーマにしたデッキで簡単なチュートリアルを行い、お気に入りのヒーローとともにマーベル・ユニバースへ飛び込みましょう。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』
ビギナー・ボックス

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ビギナー・ボックスの内容は以下の通りです。

  • ジャンプスタート・テーマのハーフデッキ 10個
    • うち２個はチュートリアル用にデザインされており、２人でデモプレイができるようになっています。
    • 各ハーフデッキにはカード20枚が入っています。２つ合わせて遊びましょう！
  • 非フォイル仕様の両面トークン ５枚
  • ゲーム盤プレイマット ２枚
  • 「マジックの遊び方」ガイド ２冊
  • 早見表カード ２枚
  • スピンダウン・ライフカウンター ２個
  • 参照用ガイドブック １冊

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ビギナー・ボックスには、ジャンプスタート・テーマのハーフデッキが10個同梱されています。うち２個（キャプテン・アメリカとアイアンマンがテーマのハーフデッキ）はチュートリアル用にデザインされており、特定の順番でカードが並べられています。それらはシャッフルせずにご利用ください！そのまま使用し、同梱の「マジックの遊び方ガイド」の案内に従ってプレイすれば、２人でチュートリアルを体験できます。

0835_MTGMSH_BgBoxNmb: Captain America, Steve Rogers 0851_MTGMSH_BgBoxNmb: Iron Man, Tony Stark

チュートリアル用のハーフデッキのカードには、右下隅に番号が印刷されています。元の順番に並べ直したい場合は、「W Tutorial 20」や「R Tutorial 20」が書かれたカードがデッキの一番下になるように順番に置き直してください。デッキの一番上は「W Tutorial 1」や「R Tutorial 1」が書かれたカードです。

ハーフデッキは、マジックの各色につき２個ずつ用意されています。それぞれに「アーティファクト」や「ヤング・アベンジャーズ」といった独自のテーマが設定されています。以下に、各ハーフデッキのデッキリストを掲載します。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は、2026年6月26日発売です。ビギナー・ボックスでマジックを始めましょう。このセットは現在、お近くのゲーム店TCGplayerAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 ビギナー・ボックスの各デッキリスト

以下に、各ハーフデッキの内容をカード・タイプごとに分けて掲載します。ドロップダウンメニューから色やマナ・コスト、レアリティごとに並べ替えることもできます。収録カードはカードイメージギャラリーでもご覧いただけます。

0001_MTGMSH_BBTheme: Heroes Theme Card
Agent of Atlas Peggy Carter, Secret Agent Brave Brawler Agents of S.H.I.E.L.D. Hero in Training Hawkeye, Clint Barton Okoye, Dora Milaje Leader Valkyrior Skyrider Wondrous Revival Iconic Shield Fall to Earth Pacifism Thriving Heath 7 Plains
0002_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card
Hawkeye's Shot Hero in Training Soldier On Mockingbird, Bobbi Morse Ant-Man, Scott Lang Captain America, Steve Rogers Captain's Defense The Falcon, Sam Wilson Hawkeye, Clint Barton The Wasp, Janet Van Dyne 8 Plains Mandroid Squadron Winter Soldier, Bucky Barnes
0003_MTGMSH_BBTheme: Artifacts Theme
Aerial Doombot Hydraulic Helper S.H.I.E.L.D. Deployment Drone Ultron Drone A.I.M. Bot Victor Mancha, Runaway War Machine, James Rhodes Repulsor Bots Vibranium Energy Daggers Futurist Forge Thirst for Knowledge Frozen in Ice Thriving Isle 7 Island
0004_MTGMSH_BBTheme: Card Draw Theme Card
A.I.M. Bot Brawn, Amadeus Cho Bold Biochemist Atlantean Cavalry Graviton, Fundamental Force Blue Marvel, Adam Brashear A.I.M. Scientists Super Intelligence H.E.R.B.I.E. Scout Unit Depower Trickster's Stratagem Stark's Ingenuity Thriving Isle 7 Island
0005_MTGMSH_BBTheme: HYDRA Theme Card
Project Deathlok Soldier Doom's Servo-Guards Agents of HYDRA HYDRA Troopers Kingpin's Enforcers Glamorous Grapplers Arnim Zola, Bio-Fanatic Madame Hydra, Reanimated Ultimo, Civilization's End Doom Blade Infernal Rebirth HYDRA Infiltration Thriving Moor 7 Swamp
0006_MTGMSH_BBTheme: Villains Theme Card
Red Room Recruit Boomerang, Blade Flinger Ninja of the Hand Baron Strucker, HYDRA Overlord Tombstone, Career Criminal Crossbones, Malicious Mercenary Glamorous Grapplers Roxxon Brutes Minotaur, Roxxon CEO Dark Deed Visions of Villainy Hour of Defeat Thriving Moor 7 Swamp
0007_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card
8 Mountain Smashing Spree Concentrated Fire Crimson Operative Power Boost Hulk, Bruce Banner Iron Man, Tony Stark Spider-Man, Hometown Hero Scarlet Witch, Wanda Maximoff Repulsor Rays Quicksilver, Pietro Maximoff Black Widow, Natasha Romanoff Happy Hogan, Dauntless Driver
0008_MTGMSH_BBTheme: Young Avengers Theme Card
Speed, Young Avenger Stature, Young Avenger Patriot, Young Avenger Iron Lad, Young Avenger Wiccan, Young Avenger She-Hulk, Jennifer Walters The Immortal Weapons Lightning Strike Experimental Armor Hire a Crew Furious Strength Marvelous Melee Thriving Bluff 7 Mountain
0009_MTGMSH_BBTheme: Counters Theme Card
Serpent Specialist Knight of Wundagore Hellcat, Undying Vigilante Gamma Grotesque Warriors of Wakanda Mister Hyde, Monster Within Beast, Erudite Aerialist The Thing, Ben Grimm Feral Ferocity Punishing Punch Training Regimen Colossal Collision Thriving Grove 7 Forest
0010_MTGMSH_BBTheme: Ramp Theme Card
Undercover Skrull Moon-Boy, Dino Rider Gert and Old Lace, Runaways The Fabulous Frog-Man Warriors of Wakanda Atlas, Sizable Stooge Wakandan Royal Guard Savage Land Dinosaur Flora Colossus Team Transmitter Thing Swing Colossal Collision Thriving Grove 7 Forest

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は2026年6月26日発売です。現在、お近くのゲーム店TCGplayerAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。