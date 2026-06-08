どのスーパーヒーローにも、オリジン・ストーリーがあるものです。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ビギナー・ボックスで、あなたの物語を始めましょう！ビギナー・ボックスには、マーベル・ユニバースでマジックを始めるのに必要なものがすべて入っています。まずはキャプテン・アメリカとアイアンマンをテーマにしたデッキで簡単なチュートリアルを行い、お気に入りのヒーローとともにマーベル・ユニバースへ飛び込みましょう。
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』
ビギナー・ボックス
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ビギナー・ボックスの内容は以下の通りです。
- ジャンプスタート・テーマのハーフデッキ 10個
- うち２個はチュートリアル用にデザインされており、２人でデモプレイができるようになっています。
- 各ハーフデッキにはカード20枚が入っています。２つ合わせて遊びましょう！
- 非フォイル仕様の両面トークン ５枚
- ゲーム盤プレイマット ２枚
- 「マジックの遊び方」ガイド ２冊
- 早見表カード ２枚
- スピンダウン・ライフカウンター ２個
- 参照用ガイドブック １冊
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ビギナー・ボックスには、ジャンプスタート・テーマのハーフデッキが10個同梱されています。うち２個（キャプテン・アメリカとアイアンマンがテーマのハーフデッキ）はチュートリアル用にデザインされており、特定の順番でカードが並べられています。それらはシャッフルせずにご利用ください！そのまま使用し、同梱の「マジックの遊び方ガイド」の案内に従ってプレイすれば、２人でチュートリアルを体験できます。
0835_MTGMSH_BgBoxNmb: Captain America, Steve Rogers
0851_MTGMSH_BgBoxNmb: Iron Man, Tony Stark
チュートリアル用のハーフデッキのカードには、右下隅に番号が印刷されています。元の順番に並べ直したい場合は、「W Tutorial 20」や「R Tutorial 20」が書かれたカードがデッキの一番下になるように順番に置き直してください。デッキの一番上は「W Tutorial 1」や「R Tutorial 1」が書かれたカードです。
ハーフデッキは、マジックの各色につき２個ずつ用意されています。それぞれに「アーティファクト」や「ヤング・アベンジャーズ」といった独自のテーマが設定されています。以下に、各ハーフデッキのデッキリストを掲載します。
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は、2026年6月26日発売です。ビギナー・ボックスでマジックを始めましょう。このセットは現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 ビギナー・ボックスの各デッキリスト
以下に、各ハーフデッキの内容をカード・タイプごとに分けて掲載します。ドロップダウンメニューから色やマナ・コスト、レアリティごとに並べ替えることもできます。収録カードはカードイメージギャラリーでもご覧いただけます。
0001_MTGMSH_BBTheme: Heroes Theme Card
Agent of Atlas
Peggy Carter, Secret Agent
Brave Brawler
Agents of S.H.I.E.L.D.
Hero in Training
Hawkeye, Clint Barton
Okoye, Dora Milaje Leader
Valkyrior Skyrider
Wondrous Revival
Iconic Shield
Fall to Earth
Pacifism
Thriving Heath
7 Plains
0002_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card
Hawkeye's Shot
Hero in Training
Soldier On
Mockingbird, Bobbi Morse
Ant-Man, Scott Lang
Captain America, Steve Rogers
Captain's Defense
The Falcon, Sam Wilson
Hawkeye, Clint Barton
The Wasp, Janet Van Dyne
8 Plains
Mandroid Squadron
Winter Soldier, Bucky Barnes
0003_MTGMSH_BBTheme: Artifacts Theme
Aerial Doombot
Hydraulic Helper
S.H.I.E.L.D. Deployment Drone
Ultron Drone
A.I.M. Bot
Victor Mancha, Runaway
War Machine, James Rhodes
Repulsor Bots
Vibranium Energy Daggers
Futurist Forge
Thirst for Knowledge
Frozen in Ice
Thriving Isle
7 Island
0004_MTGMSH_BBTheme: Card Draw Theme Card
A.I.M. Bot
Brawn, Amadeus Cho
Bold Biochemist
Atlantean Cavalry
Graviton, Fundamental Force
Blue Marvel, Adam Brashear
A.I.M. Scientists
Super Intelligence
H.E.R.B.I.E. Scout Unit
Depower
Trickster's Stratagem
Stark's Ingenuity
Thriving Isle
7 Island
0005_MTGMSH_BBTheme: HYDRA Theme Card
Project Deathlok Soldier
Doom's Servo-Guards
Agents of HYDRA
HYDRA Troopers
Kingpin's Enforcers
Glamorous Grapplers
Arnim Zola, Bio-Fanatic
Madame Hydra, Reanimated
Ultimo, Civilization's End
Doom Blade
Infernal Rebirth
HYDRA Infiltration
Thriving Moor
7 Swamp
0006_MTGMSH_BBTheme: Villains Theme Card
Red Room Recruit
Boomerang, Blade Flinger
Ninja of the Hand
Baron Strucker, HYDRA Overlord
Tombstone, Career Criminal
Crossbones, Malicious Mercenary
Glamorous Grapplers
Roxxon Brutes
Minotaur, Roxxon CEO
Dark Deed
Visions of Villainy
Hour of Defeat
Thriving Moor
7 Swamp
0007_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card
8 Mountain
Smashing Spree
Concentrated Fire
Crimson Operative
Power Boost
Hulk, Bruce Banner
Iron Man, Tony Stark
Spider-Man, Hometown Hero
Scarlet Witch, Wanda Maximoff
Repulsor Rays
Quicksilver, Pietro Maximoff
Black Widow, Natasha Romanoff
Happy Hogan, Dauntless Driver
0008_MTGMSH_BBTheme: Young Avengers Theme Card
Speed, Young Avenger
Stature, Young Avenger
Patriot, Young Avenger
Iron Lad, Young Avenger
Wiccan, Young Avenger
She-Hulk, Jennifer Walters
The Immortal Weapons
Lightning Strike
Experimental Armor
Hire a Crew
Furious Strength
Marvelous Melee
Thriving Bluff
7 Mountain
0009_MTGMSH_BBTheme: Counters Theme Card
Serpent Specialist
Knight of Wundagore
Hellcat, Undying Vigilante
Gamma Grotesque
Warriors of Wakanda
Mister Hyde, Monster Within
Beast, Erudite Aerialist
The Thing, Ben Grimm
Feral Ferocity
Punishing Punch
Training Regimen
Colossal Collision
Thriving Grove
7 Forest
0010_MTGMSH_BBTheme: Ramp Theme Card
Undercover Skrull
Moon-Boy, Dino Rider
Gert and Old Lace, Runaways
The Fabulous Frog-Man
Warriors of Wakanda
Atlas, Sizable Stooge
Wakandan Royal Guard
Savage Land Dinosaur
Flora Colossus
Team Transmitter
Thing Swing
Colossal Collision
Thriving Grove
7 Forest
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は2026年6月26日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。