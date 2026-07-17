マジック：ザ・ギャザリングは唯一無二のゲームです。世界中にいる素晴らしいファンが世界のどこでも集まって楽しむ、世界最高のゲームです。そこで私たちは2027年を「The Year of the Gathering」と銘打ち、各セットごとに皆さんが集まる場所や機会、そして理由を豊富にご用意する計画を立てました。本日は、マジックの多元宇宙を舞台とする次なる旅についてお伝えします。私たちも長年待ち望んでいた人気次元への再訪に、多元宇宙のまったく新しい一角にと盛りだくさんです。

2027年は、マジックの多元宇宙を舞台とするセット３つと「ユニバースビヨンド」セット３つが１つずつ交互に発売されます。移行期間であった2026年を経て、私たちが目指したバランスに落ち着くことになります。マジックの多元宇宙を舞台にしたセットがたくさんのプレイヤーに愛されていることを私たちは知っています。だからこのバランスなのです！反骨心あふれる紅蓮術士が、精神魔道士の傲慢を止めるべくレオニンの戦士と手を組む世界を気に入らない人なんて、いませんよね？（私たちがどれだけ『リアリティ・フラクチャー』を心待ちにしているか、伝わりますか？）

そして来年のマジックの多元宇宙を舞台にしたセットは、本当に特別なものが揃っています。どれも拍手喝采ものであり、新しい世界も人気次元の再訪も、ご紹介するのが待ちきれません。

これらのセットをさらに盛り上げるべく、2027年は４つの「MagicCon」を世界中で開催します。また、「MagicCon」が初めて日本へやってきます！世界各地でマジック・ファンの仲間たちと集まり、サインを集め、『Mystery Booster Commander Edition』の混沌としたドラフトをお楽しみください（詳細は「Gen Con」での発表をお楽しみに）。

さて、前置きが長くなってしまいましたね。皆さんが興味を持っているのは、来年はどの次元を訪れるのかですよね？2027年最初のセットでは、プレイヤーの皆さんから長年求められていた新規次元を訪れます。さあ、そこへ「潜って」行きましょう。

『ノークティス：深淵の水府』

（2027年2月5日）

限りなき海。海の底に広がる巨大都市。信ずる者たちをともない、潮流を操る神々。海水と冒険のチャンスに満ちた次元、「ノークティス」。『ノークティス：深淵の水府』はマジック初の海底世界を舞台としたセットであり、あらゆる海の生き物が登場します。海を潜っていくと、マーフォークやアザラシ、ホマリッド、勇敢な人間たちなど、ノークティスの住民たちと会えるでしょう。

争う２つの王国の間の緊張が高まり続ける中で、思いがけない英雄たちが立ち上がります。このままでは彼らの故郷が海の深淵に飲み込まれてしまうでしょう。水の中に待ち受ける冒険で、プレイヤーの皆さんは深海の恐るべきクリーチャーと対峙することになるでしょう。

2027年2月5日発売の『ノークティス：深淵の水府』で、水中に隠されしものを見つけ出しましょう！海に生きる味方や敵についての詳細は、後日改めてお伝えします。

『神河：巨獣侵攻』

（2027年6月4日）

都和市のネオン輝く空に領界路が開き、イコリアの怪物たちが押し寄せる！神河の住民たちは力を合わせ、故郷を踏み潰し、焼き焦がし、引き裂かんとする怪物たちを止めなければなりません！『神河：巨獣侵攻』では、マジックの人気次元２つが衝突します。巨大な２つの世界がぶつかるのですから、我らがデザイナーたちも思い切りよく踏み出さないといけないことをわかっています。このセットは、怪物たちのヴィジュアル面のデザインからそれらに立ち向かうためのメカニズムまで、すべてがド派手です。これまでにないスケールのマジックを楽しめるでしょう。

神河を再訪し、巨獣の力に匹敵する次世代のメカを操縦しましょう。神河次元にとって、イコリアの巨獣たちはこれまでにない脅威です。住民たちはあらゆる助けを求めています。もちろん、イコリアの怪物側に立ってお気に入りのクリーチャーで都市と戦うこともできます。装備を整えて大騒動に備え、これまでにないスケールの戦いを目撃しましょう。

2027年6月4日発売の『神河：巨獣侵攻』で、侵攻に立ち向かいましょう。登場する怪物などの詳細は、後日改めてお伝えします。もし猫とナイトメアとビーストが融合したような怪物を目撃した方がいらっしゃいましたら、最寄りの未来派支部までお知らせください。

『ザルファー』

（2027年10月1日）

ザルファーの王国が１つの次元として多元宇宙へ帰ってきました！『ザルファー』では、鮮やかな魔法や物語に満ちた過去が根付き、多元宇宙でそれぞれの居場所を持つ人々がいるザルファー次元を、これまでにない形で体験できます。テフェリー・アコサもザルファーへの帰還を果たしており、新世代のプレイヤーたちがこの時間魔法の達人と会う機会になるでしょう。

どうぞザルファーの美しさを心ゆくまで堪能し、革新的な魔法を体験してください。この次元に取り組んだ者たちが、常識を覆すようなカードをたくさん作成しました。どれもマジック流のアフロ・ファンタジーを表現したユニークなデザインになっています。また、ザルファーはマジックの一時代と密接に結びついており、多くのプレイヤーが大切にしています。このセットのいたるところに当時の面影が見受けられることでしょう。現代のデザイン哲学に則った上で愛情を込めて制作に取り組みましたので、皆さんが懐かしむマジック：ザ・ギャザリングの姿を確かに感じられるはずです。

2027年10月1日発売の『ザルファー』で、マジックの新機軸を歓迎しましょう。詳細についてはまだ「時間の泡」に置いておきますが、後日改めてお伝えします。

多元宇宙での次の一歩へ

ノークティスや神河、ザルファーへの冒険は、私たちのマジックの計画の一部に過ぎません。2027年を通して私たちのマジックへの愛を、そのキャラクターや世界、物語への愛を皆さんに共有できるのを楽しみにしています。ですがまずは、『リアリティ・フラクチャー』と模倣宇宙をお楽しみください。マジックの人気キャラクターたちが、皆さんのよく知る姿と知らない姿で登場します。

本日発表した各種セットの情報は後日改めてお伝えしますので、今後ともマジック公式サイトやソーシャルメディア・チャンネルにご注目ください。最新情報をその目で確認したい方は、ぜひ「MagicCon」にもお越しください！マジック・プレイヤー仲間たちと一緒に、物語やセットへの愛を分かち合いましょう。

多元宇宙の次なる旅へご参加いただきありがとうございます。領界路の先でお会いしましょう！