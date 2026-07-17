本日、私たちはマジックの多元宇宙の次なる旅を発表しました。『リアリティ・フラクチャー』に続き、2027年には新たなセットが３つやってきます。しかし私たちの旅路は、ヘクスヘイヴンの講堂やザルファーの日照りの中だけではありません。マジックはこれまで以上に世界的なゲームになっており、2027年はマジックのプレミアイベント「MagicCon」が世界中で開催されるのです。３大陸にまたがって行われる４つの「MagicCon」。それらはすべて、「マジック・プレイヤー」という１つの国際的なコミュニティを称えるイベントです。

聞き間違いではありませんよ。2027年は、「MagicCon」が４回開催されます。そして初めて日本でも開催されます！以下に、2027年開催の「MagicCon」やその他プレミアムイベントの詳細をお伝えします。「MagicCon」についての詳細や今後の予定は、mtgfestivals.comや@mtgfestivalsをご覧ください！（リンク先は英語）

2027年の「MagicCon」スケジュール

スケジュールを確認して予定を空けて、トレード・バインダーの準備をしましょう！2027年の「MagicCon」の予定は以下の通りです。

「MagicCon: Detroit」： 2027年2月26～28日

2027年2月26～28日 「MagicCon: Tokyo」 2027年5月14～16日

2027年5月14～16日 「MagicCon: Las Vegas」： 2027年8月27～29日

2027年8月27～29日 「MagicCon: Amsterdam」2027年12月3～5日

どのイベントも「MagicCon」ならではの光景や雰囲気を楽しめて、サプライズも用意されるでしょう。パネルディスカッションやプロツアー、コミュニティの集まり、そしてマジックのゲームが盛りだくさんです。各イベントの入場バッジ販売に関する情報は、後日改めてお伝えします。mtgfestivals.comや@mtgfestivalsで最新情報をご確認ください。

2027年のプロツアー・スケジュールと「マジック・リミテッド・チャンピオンシップ」

フィーチャーマッチ・テーブルの照明が、世界最高のマジック・プレイヤーたちを照らす！トップ・プレイヤーたちが一堂に会す、2027年のプロツアーおよび「第33回マジック：ザ・ギャザリング世界選手権」の予定は以下の通りです。

「プロツアー・ノークティス」（「MagicCon: Detroit」にて開催） 『ノークティス：深淵の水府』ドラフトおよびモダン構築戦 2027年2月26～28日

2027年２つ目のプロツアー（「MagicCon: Tokyo」にて開催） ドラフトおよびスタンダード構築戦 2027年5月14～16日

2027年３つ目のプロツアー（「MagicCon: Las Vegas」にて開催） ドラフトおよびスタンダード構築戦 2027年8月27～29日

第33回マジック：ザ・ギャザリング世界選手権（「MagicCon: Amsterdam」にて開催） ドラフトおよびスタンダード構築戦 2027年12月3～5日



そして2027年にはもう１つ、大型競技イベントが開催されます。この１年にわたり、何千というプレイヤーが「マジック・リミテッド・チャンピオンシップ2027」の席を懸けて競い合ってきました。マジックのリミテッド・フォーマットにスポットを当てた、世界規模のスリリングなイベントです。詳しい情報をお待たせしました。「マジック・リミテッド・チャンピオンシップ2027」は、2027年6月18～20日にアメリカ・ミネソタ州ミネアポリスにて開催されます。

ミネアポリスの舞台に上がりたいという方、まだ参加権利は得られます！このイベントへの参加権利は、テーブルトップの「リミテッド・チャンピオンシップ予選」でもMTGアリーナの予選イベントでも得られます。ぜひこちらの記事で詳細を確かめ、リミテッドの腕を磨きましょう！

プロツアーを現地で観戦するのももちろん楽しいですが、大会の模様は家でくつろぎながらでもお楽しみいただけます！プロツアーも「マジック・リミテッド・チャンピオンシップ」も、「第33回マジック：ザ・ギャザリング世界選手権」も、twitch.tv/magicおよびPlay MTGのYouTubeチャンネルにて生放送でお届けします。Magic.ggには大会カバレージも掲載されます。（リンク先は英語。日本語放送やカバレージの情報はそれぞれのイベントのカバレージページをご確認ください。）現地でも家でも、推しのプレイヤーを応援しましょう。

さらなる「MagicCon」で、さらなるマジックを。2027年開催の「MagicCon」の入場バッジ購入についての情報など、それぞれのイベントの詳細は後日改めてお伝えします。来年まで待てないという方は、ぜひ「MagicCon: Atlanta」にもご参加ください！

今後のマジックのイベントについての情報は、mtgfestivals.comをご確認ください。多元宇宙最高のイベントの最新情報をお伝えします。それではまたお会いしましょう！