『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者デッキで、マーベル・ユニバースを席巻しましょう！今回のセットでは、マーベルを代表するキャラクターたちをテーマにした構築済み統率者デッキが４種類登場します。どのカードにもマーベルのキャラクターや物語が描かれており、マーベル・ユニバースの魅力をたっぷり味わえます。お気に入りのキャラクターを選んで、あなただけのチームをアッセンブルしましょう。

統率者デッキ

「アベンジャーズ・アッセンブル」 統率者デッキ

「ワカンダは永遠なり」 統率者デッキ

「ファンタスティック・フォー」 統率者戦デッキ

「最後はドゥームが勝つ」

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者デッキの内容は以下の通りです：

カード100枚入りの統率者デッキ １つ 「アベンジャーズ・アッセンブル」「ワカンダは永遠なり」「最後はドゥームが勝つ」の内容は以下の通りです： フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード １枚 新規カード 29枚を含む非フォイル仕様のカード 99枚 「ファンタスティック・フォー」の内容は以下の通りです： フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード ４枚 新規カード 26枚を含む非フォイル仕様のカード 96枚

非フォイル仕様の両面トークン 10枚

早見表カード １枚

デッキボックス １つ

「アベンジャーズ・アッセンブル」

Collector's Edition 「ワカンダは永遠なり」「最後はドゥームが勝つ」

Collector's Edition 「ファンタスティック・フォー」

Collector's Edition 「最後はドゥームが勝つ」

Collector's Edition

マーベルのスーパー・ファンやコレクターの皆さんには、さらなる輝きを放つ「Collector's Edition」の統率者デッキがおすすめです。あなたのコマンダー・コレクションに究極のピースが加わるでしょう。各Collector's Edition Commander deckの内容は以下の通りです：

カード100枚入りの統率者デッキ １つ 「アベンジャーズ・アッセンブル」「ワカンダは永遠なり」「最後はドゥームが勝つ」の内容は以下の通りです： サージ・フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード １枚 新規カード 29枚とフルアート版基本土地を含むサージ・フォイル仕様のカード 99枚 「ファンタスティック・フォー」の内容は以下の通りです： サージ・フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード ４枚 新規カード 26枚とフルアート版基本土地を含むサージ・フォイル仕様のカード 96枚

両面トークン 10枚

片方の面がサージ・フォイル仕様で、もう片方の面が非フォイル仕様となっています。

早見表カード １枚

デッキボックス １つ

以下に、公開済みの統率者デッキのデッキリストを掲載します。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーにて全収録カードが公開され次第、すべてのデッキリストを掲載予定です。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者デッキで、次回のコマンダー会にスーパーヒーロー（やその宿敵）を連れていきましょう！統率者デッキやCollector's Edition Commander deckを含む各種製品は、2026年6月26日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。

アベンジャーズ・アッセンブル

0005_MTGMSH_CmdrFace: Captain America, Team Leader 0081_MTGMSH_CommNew: Director Nick Fury

Captain America, Team Leader Avenge Falcon and Redwing Hercules, Olympian Hero Heroic Return Heroic Sacrifice Methods of the Mighty Winter Soldier, Reborn Avenger Iron Man, Armored Avenger Jarvis, Earth's Mightiest Butler Professor Hulk The Wasp, Winsome Avenger West Coast Expansion Firebird, Blazing Ranger Photon, Mighty Marvel She-Hulk, Wallbreaker War Machine, Avenging Arsenal Ant-Man, Elusive Avenger Black Widow, Agile Avenger Captain Marvel, Apex Avenger Director Nick Fury Hawkeye, Avenging Archer Love on the Battlefield Quicksilver, Speedster Scarlet Witch, Chaotic Avenger Shang-Chi and the Ten Rings Avengers Quinjet Hulkbuster Armor Jocasta, Automaton Avenger Vision, Synthezoid Avenger Austere Command Bastion Protector Dismantling Wave Folk Hero Gift of Immortality Kindred Discovery Door of Destinies Metallic Mimic Tome of Legends Clifftop Retreat Coastal Peak Exotic Orchard Frostboil Snarl Furycalm Snarl Glacial Fortress Glittering Massif Irrigated Farmland Plaza of Heroes Port Town Prairie Stream Radiant Summit Scavenger Grounds Scorched Geyser Spectator Seating Sulfur Falls Raise the Palisade Thor, Asgard's Avenger Captain Mar-Vell, Space-Born Patriot, Shield Wielder Speed, Young Avenger Captain America, Living Legend Avengers Tower Destroy Evil Make Your Move Swords to Plowshares Arcane Denial Reconnaissance Mission Rip Apart Arcane Signet Hero's Blade Relic of Legends Sol Ring Talisman of Conviction Talisman of Creativity Talisman of Progress Thought Vessel Command Tower Mystic Monastery Path of Ancestry Secluded Courtyard Unclaimed Territory Fellwar Stone Herald's Horn Rescue, Pepper Potts 6 Plains 5 Island 5 Mountain

《チームのリーダー、キャプテン・アメリカ》のもとでヒーローのチームをアッセンブルし、強力な盾を戦場へ投げ込もう！《ニック・フューリー長官》があなたの手札へヒーローを供給し続け、あらゆる脅威への備えをもたらします。「アベンジャーズ・アッセンブル」デッキの収録カードは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーでご覧ください。（クリックでこのデッキのトークンを表示）

「アベンジャーズ・アッセンブル」のトークン

鳥 // 宝物・トークン 10枚

0005a_MTGMSH_CmdrTkn: Bird Token // Treasure Token

（戻る）

ワカンダは永遠なり

0007_MTGMSH_CmdrFace: T'Challa, the Black Panther 0095_MTGMSH_CommNew: Shuri, the Black Panther

このデッキの内容は、近日公開予定です。公開済みのカードは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーでご覧ください。

（戻る）

ファンタスティック・フォー

0001_MTGMSH_CmdrFace: Invisible Woman 0002_MTGMSH_CmdrFace: Mister Fantastic 0003_MTGMSH_CmdrFace: Human Torch 0004_MTGMSH_CmdrFace: The Thing

このデッキの内容は、近日公開予定です。公開済みのカードは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーでご覧ください。

（戻る）

最後はドゥームが勝つ

0006_MTGMSH_CmdrFace: Doctor Doom, King of Latveria 0086_MTGMSH_CommNew: Loki, the Deceiver

このデッキの内容は、近日公開予定です。公開済みのカードは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーでご覧ください。

（戻る）

友達をアッセンブルし、次回のゲーム会に備えましょう！『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は2026年6月26日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。