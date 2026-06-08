『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者デッキ・デッキリスト
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者デッキで、マーベル・ユニバースを席巻しましょう！今回のセットでは、マーベルを代表するキャラクターたちをテーマにした構築済み統率者デッキが４種類登場します。どのカードにもマーベルのキャラクターや物語が描かれており、マーベル・ユニバースの魅力をたっぷり味わえます。お気に入りのキャラクターを選んで、あなただけのチームをアッセンブルしましょう。
「アベンジャーズ・アッセンブル」
「ワカンダは永遠なり」
「ファンタスティック・フォー」
「最後はドゥームが勝つ」
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者デッキの内容は以下の通りです：
- カード100枚入りの統率者デッキ １つ
- 「アベンジャーズ・アッセンブル」「ワカンダは永遠なり」「最後はドゥームが勝つ」の内容は以下の通りです：
- フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード １枚
- 新規カード29枚を含む非フォイル仕様のカード 99枚
- 「ファンタスティック・フォー」の内容は以下の通りです：
- フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード ４枚
- 新規カード26枚を含む非フォイル仕様のカード 96枚
- 「アベンジャーズ・アッセンブル」「ワカンダは永遠なり」「最後はドゥームが勝つ」の内容は以下の通りです：
- 非フォイル仕様の両面トークン 10枚
- 早見表カード １枚
- デッキボックス １つ
Collector's Edition
Collector's Edition
Collector's Edition
Collector's Edition
マーベルのスーパー・ファンやコレクターの皆さんには、さらなる輝きを放つ「Collector's Edition」の統率者デッキがおすすめです。あなたのコマンダー・コレクションに究極のピースが加わるでしょう。各Collector's Edition Commander deckの内容は以下の通りです：
- カード100枚入りの統率者デッキ １つ
- 「アベンジャーズ・アッセンブル」「ワカンダは永遠なり」「最後はドゥームが勝つ」の内容は以下の通りです：
- サージ・フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード １枚
- 新規カード29枚とフルアート版基本土地を含むサージ・フォイル仕様のカード 99枚
- 「ファンタスティック・フォー」の内容は以下の通りです：
- サージ・フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード ４枚
- 新規カード26枚とフルアート版基本土地を含むサージ・フォイル仕様のカード 96枚
- 「アベンジャーズ・アッセンブル」「ワカンダは永遠なり」「最後はドゥームが勝つ」の内容は以下の通りです：
- 両面トークン 10枚
- 片方の面がサージ・フォイル仕様で、もう片方の面が非フォイル仕様となっています。
- 早見表カード １枚
- デッキボックス １つ
以下に、公開済みの統率者デッキのデッキリストを掲載します。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーにて全収録カードが公開され次第、すべてのデッキリストを掲載予定です。
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者デッキで、次回のコマンダー会にスーパーヒーロー（やその宿敵）を連れていきましょう！統率者デッキやCollector's Edition Commander deckを含む各種製品は、2026年6月26日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。
アベンジャーズ・アッセンブル
《チームのリーダー、キャプテン・アメリカ》のもとでヒーローのチームをアッセンブルし、強力な盾を戦場へ投げ込もう！《ニック・フューリー長官》があなたの手札へヒーローを供給し続け、あらゆる脅威への備えをもたらします。「アベンジャーズ・アッセンブル」デッキの収録カードは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーでご覧ください。（クリックでこのデッキのトークンを表示）
「アベンジャーズ・アッセンブル」のトークン
- 鳥 // 宝物・トークン 10枚
ワカンダは永遠なり
このデッキの内容は、近日公開予定です。公開済みのカードは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーでご覧ください。
ファンタスティック・フォー
このデッキの内容は、近日公開予定です。公開済みのカードは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーでご覧ください。
最後はドゥームが勝つ
このデッキの内容は、近日公開予定です。公開済みのカードは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーでご覧ください。
友達をアッセンブルし、次回のゲーム会に備えましょう！『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は2026年6月26日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。