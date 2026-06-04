生産および配送上の都合により、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』の一部製品の到着が想定より遅れ、一部地域の皆さまへの配送遅延が発生する見込みとなりました。

まずは良いニュースからお伝えしますが、プレイ・ブースターおよびコレクター・ブースター、プレリリース・パックについては、プレリリースや各種発売記念イベントに間に合うよう計画が進められており、どの地域でも配送遅延は発生しません。その他の製品については、地域によって配送遅延が発生する可能性があります。到着が6月17日開幕のプレリリース後となる製品があります。また、6月24日のテーブルトップ公式発売日後となる製品もあります。以下に、影響を受ける地域や製品を掲載します。地域ごとの項目をクリックしてご確認ください。

遅延見込みは変更される可能性があります。可能な限り到着が早くなるよう物流チームが取り組んでいますので、お近くのゲーム店や販売代理店が発信する情報をご確認ください。

▲ 北米地域

Bundleおよび統率者デッキ、ジャンプスタート・ブースターの到着が遅延する見込みです。Collector's Edition Commander deckについては、セット発売後の到着となる見込みです。ウェルカム・デッキについても遅延が発生する見込みですが、「Avenger's Academy」イベントを申請済みの店舗の皆さまを優先して対応にあたります。その他の製品は計画通りに到着します。

▲ アジア太平洋地域

Collector's Edition Commander deckの到着が『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のテーブルトップ公式発売日の後になる見込みです。その他の製品は計画通りに到着します。

▲ ヨーロッパ、中東、アフリカ地域

英語版の統率者デッキおよびフランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語版の統率者デッキ、イタリア語/スペイン語版のビギナー・ボックスの到着がプレリリース後になる可能性があります。Collector's Edition Commander deckおよびビギナー・ボックス、シーン・ボックス、ウェルカム・デッキの到着が遅延する見込みです。その他の製品は計画通りに到着します。

▲ 日本

Collector's Edition Commander deckの到着が遅延する見込みです。その他の製品は計画通りに到着します。

▲ 中南米地域

ジャンプスタート・ブースターおよびBundle、統率者デッキ、Collector's Edition Commander deckの一部数量の到着が遅延する見込みです。統率者デッキおよびCollector's Edition Commander deckの配送が２回に分けて行われる見込みです。１回目は公式発売日に間に合うように配送され、２回目はその後となります。その他の製品は計画通りに到着します。

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