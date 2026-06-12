『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』では、マーベルの歴史を彩る人気キャラクターや名シーンをこれまでにない形で体験できます。2026年6月26日発売の『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』でマーベル・ユニバースへ飛び立つ準備をしておきましょう！このセットのアメイジングなアートワークのために、人気のイラストを収めたアート・カードをご用意しました。

0022a_MTGMSH_ACArt: Captain America, Wings of Freedom Art Card 2

全45種類のアート・カードは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』コレクター・ブースターから31％の確率で出現します。うち４％の確率で、アーティストのサインやプレインズウォーカー・シンボルが箔押しされたバージョンが出現します。（通常版もアーティストのサインやプレインズウォーカー・シンボルが箔押しされていないだけで、アートは同じです。）

さらに通常のアート・カードとは別に、コレクター・ブースターから５％の確率で全９種類のアート・カードが出現します。それらを揃えて並べると、ビョルン・バレンズ/Björn Barends氏による《マッドタイタン、サノス》のアートが浮かび上がります。（このアート・カードには、アーティストのサインやプレインズウォーカー・シンボルの箔押しはありません。）

2026年6月26日の『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』で、人気のアートを集めましょう。このセットは現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。