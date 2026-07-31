『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』では、トールキンの中つ国の魅力がアートで描き出されています。アーティストたちがその美しさを余すところなく収めているのです。『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』のアート・カードでは、珠玉のアートを飾って楽しめます。全54種類のアート・カードは、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』コレクター・ブースターから30％の確率で出現します。また５％の確率で、アーティストのサインやプレインズウォーカー・シンボルが箔押しされたアート・カードが出現します。（通常版もアーティストのサインやプレインズウォーカー・シンボルが箔押しされていないだけで、アートは同じです。）

0034a_MTGHOB_ACArt: Aragorn, the Uniter Art Card 34/54

加えて、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』Scene Boxには６枚のアート・カードが同梱されています。

アート・カードの一覧は、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』カードイメージギャラリーでもご覧いただけます。公式発売日を迎えるまでに、お気に入りのイラストを探してみましょう。『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』は2026年8月14日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。