『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』には、戦場を切り裂く大仰な竜から群れで動く恐るべき狼まで、最も愛されるファンタジー物語の要素が全面に散りばめられています。トールキンの世界への愛はこのセットのトークンにも広がっており、中つ国の怪物やキャラクターが描かれています。

0007_MTGHOB_TknBstr: Bear Token 0014_MTGHOB_Helper: Enduring Story (Helper)

各プレイ・ブースターには、非フォイル仕様の両面トークンが封入されています。フルアート版トークン13種類と補助カード２種類がプレイ・ブースターで手に入ります。フルアート版トークンのうち２種類はゴブリン・軍団・トークンのバージョン違い（増え続ける軍団が表現されています）、２種類は宝物・トークンのバージョン違い（増え続ける財宝が表現されています）となっています。

0010_MTGHOB_TknBstr: Axe Token 0009_MTGHOB_TknBstr: Wolf Token

各コレクター・ブースターには、フォイル仕様の両面トークンやアート・カードが封入されています。コレクター・ブースターからは補助カードは出現しません。

各種トークンは『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』カードイメージギャラリーをご覧ください。このセットのカードの入手先情報は、「『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』をコレクションする」記事をご確認ください。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』は2026年8月14日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。