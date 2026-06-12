『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』で、マーベル・ユニバースからトークンの軍勢を召集しましょう。このセットには、マジックのゲームの状態を記録するのに便利な、マーベルの雰囲気を味わえるトークンがたくさん用意されています。邪悪なロボット軍団からおいしそうなシャワルマの食物・トークンまで、2026年6月26日発売の『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のトークンをお楽しみください。

0019_MTGMSH_TknBstr: Food Token 0020_MTGMSH_TknBstr: Robot Villain Token

各『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』プレイ・ブースターには、非フォイル仕様の両面トークンが封入されています。プレイ・ブースターから出現するトークンは全22種類です。

0015a_MTGMSH_CmdrTkn: Vibranium Token // Angel Token 0008a_MTGMSH_CmdrTkn: Council of Reeds Copy Token // Merfolk Token

各『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者デッキには、両面トークン10枚が同梱されています。これらのトークンは、通常版の統率者デッキに非フォイル仕様のものが、Collector's Edition Commander deckにはサージ・フォイル仕様のものが同梱されています。サージ・フォイル仕様のトークンはCollector's Edition Commander deckでのみ手に入ります。片面がサージ・フォイル仕様で、もう片面が非フォイル仕様となっています。統率者デッキのトークンは、プレイ・ブースターから出現するトークンや統率者デッキ限定のトークン（全15種類）、補助カードで構成されています。

0009a_MTGMSH_TknBstr: Villain Token // Robot Hero Token

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ビギナー・ボックスには、非フォイル仕様の両面トークン５枚が同梱されています。《アイアンマン、トニー・スターク》によって生成される「ロボット//英雄」トークンは、ビギナー・ボックス限定です。

0008_MTGMSH_TknBstr: Galactus Token 0010_MTGMSH_TknBstr: The Void Token

各『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』コレクター・ブースターには、フォイル仕様の両面トークンまたはアート・カード１枚が封入されています。コレクター・ブースターから出現するトークンは、プレイ・ブースターから出現するトークン（全22種類）や『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者デッキに同梱のトークン（全15種類）で構成されています。なおコレクター・ブースターからは補助カードは出現しません。

各種トークンは『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーをご覧ください。

2026年6月26日発売の『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』でマーベル・ユニバースをコレクションに加える準備をしておきましょう！このセットは現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。