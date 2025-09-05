コスチュームを身に着け、マーベル・ユニバースのクモのヒーローたちとともに悪に立ち向かいましょう。間もなくやってくる『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』には、あらゆるトークンが揃っています！

0003_MTGSPM_Token: Spider Token

このセットでは、各プレイ・ブースターに非フォイル仕様の両面トークンが封入されています。プレイ・ブースターから出現するトークンは全7種類で、両面にさまざまな組み合わせで印刷されています。

0006_MTGSPM_Token: Robot Token

コレクター・ブースターからも、同じ７種類のトークンが出現します。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』コレクター・ブースターからは、65％の確率でフォイル仕様の両面トークンが出現します。残る35％の確率で、アート・カードが出現します。今回のアート・カードについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

0007_MTGSPM_Token: Treasure Token

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』に収録されるトークンの一覧は、カードイメージギャラリーをご覧ください。

2025年9月26日発売の『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』で、アクション満載のマーベル・ユニバースへ飛び込みましょう。このセットは現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付が始まる予定です。