新鮮さと動物と驚きに満ちた次元『ブルームバロウ』へようこそ!このマジック最新セットには、可愛らしいカード仕様やアートスタイルがたっぷり詰まっています。きっと皆さんのお好みに合うものが見つかるでしょう。『ブルームバロウ』は、統率者戦の大ファンも別イラスト版のコレクターも、基本土地の愛好家も、渓間へといざないます。

『ブルームバロウ』をコレクションする上で特に知っておくべき4つのこと

それでは以下に、収録カードの入手先や入手頻度など、『ブルームバロウ』のあらゆる要素を集めるのに役立つ詳細情報をお伝えします。『ブルームバロウ』の特にクールで楽しい部分を簡単に確認したい方は、このふわふわなセットをコレクションする上で知っておくべき4つのことをご覧ください。

1.マジックの人気キャラクターが新たな姿で描かれる「イマジン:勇敢なる生き物たち」

もちろん仮定の話ですが、もしジェイスがずる賢いキツネだったら、リリアナが狡猾なリスだったら、どんな姿になるでしょう?そんな想像を止められなかったので、私たちはお馴染みのキャラクターをふわふわの毛皮で覆った全24種類の「イマジン:勇敢なる生き物たち」カードを作り上げました。これまでプレインズウォーカーがいくつか公開されていますが、ブルームバロウ特有の魔法で動物化したものにはクリーチャーも含まれます。「イマジン:勇敢なる生き物たち」カードのうち20種類は、『ブルームバロウ』コレクター・ブースターで手に入ります。

0075_MTGBLB_Imagine: Jace, the Mind Sculptor 0078_MTGBLB_Imagine: Liliana of the Dark Realms 0084_MTGBLB_Imagine: Nissa, Who Shakes the World

加えて、『ブルームバロウ』統率者デッキ限定の「イマジン:勇敢なる生き物たち」カードが4種類あります。4種類のプレインズウォーカー・カードはいずれもフォイル仕様で、各デッキに収録されています。ちょっと見てみたい?緑白青のデッキ「友好の印」には、《実地研究者、タミヨウ》が入っています。

0100_MTGBLB_BorComWI: Tamiyo, Field Researcher

2.レイズド・フォイル仕様の「アニメ」ボーダーレス版カード

こちらが『ブルームバロウ』で最高の逸品です。全20種類のこのカード仕様では、『ブルームバロウ』収録のカードが有名アーティストの手によるアートで彩られます。伝説のイラストレーターMitsuhiro Arita氏がその才能を存分に発揮して描いた《森の轟き、ルムラ》は、「災厄の獣」のスケールの大きさを捉えています。こちらの仕様は、日本語版コレクター・ブースターでは日本語版が、他の言語のコレクター・ブースターでは英語版が手に入ります。引き当てたら、本当に特別な思い出になるでしょう。

0342_MTGBLB_BdsArita: Lumra, Bellow of the Woods

3.「実地調査」ボーダーレス版を集めよう

ブルームバロウのいたるところで「災厄の獣」が混乱を起こしているため、渓間の動物たちはそのエレメンタルの怪物たちの情報を集め続けるために実地調査を行っています。全8種類の「災厄の獣」(神話レア7種類、レア1種類)は渓間の脅威であるため、情報は追っておくに越したことはないでしょう!「実地調査」ボーダーレス版は、フォイル仕様/非フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

0289_MTGBLB_FldNotes: Maha, Its Feathers Night 0294_MTGBLB_FldNotes: Ygra, Eater of All

4.「四季」フルアート版基本土地でデッキをカスタマイズしよう

気分に合わせて基本土地を使いましょう。デッキを涼しげにしたい?秋の島はどうです?フルアート版の夏の《森》で、暑いリスの夏を始めるのは?冬の《平地》で、ココアを飲みながらデッキを飾りつけるのも良いですね15種類の基本土地すべてに4つの季節の仕様がありますが、ブースターから出現する確率はすべて同じではありません。「四季」フルアート版基本土地は、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

0262_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Spring) 0263_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Summer) 0264_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Autumn) 0265_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Winter)

0266_MTGBLB_BasLndBV: Island (Spring) 0271_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Summer) 0276_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Autumn) 0281_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Winter)

さて、もっと詳しく知りたいですか?ぜひこのまま読み進めてください。

『ブルームバロウ』の詳細

BLBエキスパンション・シンボル

BLCエキスパンション・シンボル BLCエキスパンション・シンボル

SPGエキスパンション・シンボル SPGエキスパンション・シンボル

『ブルームバロウ』3文字略号:BLB

『ブルームバロウ』統率者3文字略号:BLC

スペシャルゲスト3文字略号:SPG

ウェブサイト:『ブルームバロウ』

『ブルームバロウ』の重要な日程

『ブルームバロウ』のプレビュー

デビュー配信とプレビュー開始: 2024年7月8日

2024年7月8日 統率者デッキのプレビュー: 2024年7月18日

2024年7月18日 カードイメージギャラリー にて全収録カード公開: 2024年7月19日

2024年7月19日 MTGアリーナ にてリリース: 2024年7月30日

2024年7月30日 公式発売日:2024年8月2日

『ブルームバロウ』のイベント

プレリリース・イベント: 7月26日~8月1日

7月26日~8月1日 Gen Con でのマジック・イベント: 8月1~4日

8月1~4日 スタンダード・ショーダウン: 8月2日~9月19日

8月2日~9月19日 コマンダー・パーティー: 8月16~23日および9月6~12日

8月16~23日および9月6~12日 ストアチャンピオンシップ: 8月24日~9月15日

8月24日~9月15日 オープンハウス:9月13~15日

カードセット情報

『ブルームバロウ』のメインセットには、神話レア20種類、レア60種類、アンコモン100種類、コモン81種類の合計261種類のカードが収録されます。

『ブルームバロウ』のブースター・ファン

「四季」フルアート版基本土地

「四季」フルアート版基本土地で、ブルームバロウの四季を体験しましょう!「四季」フルアート版基本土地は全20種類で、季節ごとに出現率が異なります。

春 40%

夏 30%

秋 20%

冬 10%

0262_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Spring) 0263_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Summer) 0264_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Autumn) 0265_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Winter)

0266_MTGBLB_BasLndBV: Island (Spring) 0267_MTGBLB_BasLndBV: Island (Summer) 0268_MTGBLB_BasLndBV: Island (Autumn) 0269_MTGBLB_BasLndBV: Island (Winter)

0270_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Spring) 0271_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Summer) 0272_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Autumn) 0273_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Winter)

0274_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Spring) 0275_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Summer) 0276_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Autumn) 0277_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Winter)

0278_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Spring) 0279_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Summer) 0280_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Autumn) 0281_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Winter)

「四季」フルアート版基本土地は、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースター、Bundleで手に入ります。

「森林」ショーケース版

古典的なおとぎ話テーマのフレームで、ブルームバロウ次元を見て回りましょう!このショーケース版は、神話レア7種類とレア35種類の合計42種類のカードに用意され、それぞれこの独自のカードフレームに新たなアートが収められています。これらは非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

0333_MTGBLB_SCWdlnd: Hugs, Grisly Guardian 0325_MTGBLB_SCWdlnd: Tender Wildguide

「実地調査」ボーダーレス版

このセットでは、古典的な日誌風のスタイルで描かれた「実地調査」ボーダーレス版が登場します。ブルームバロウの仲間たちは、突然姿を現す巨大な「災厄の獣」を研究し、互いに情報を共有しているのです。このカード仕様は全8種類(神話レア7種類、レア1種類)で、いずれも非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

0287_MTGBLB_FldNotes: Beza, the Bounding Spring 0289_MTGBLB_FldNotes: Maha, Its Feathers Night 0294_MTGBLB_FldNotes: Ygra, Eater of All

ボーダーレス版カード

それから、通常のボーダーレス版カードも11種類あります。クラシックなマジックのアート・スタイルとイラストで彩られたこのカードは、2つのグループに分けられます。1つは、レアの伝説の土地《三本木市》の「四季」バージョン。「四季」フルアート版基本土地と同様の仕様です。

0337_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Spring) 0338_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Summer) 0339_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Autumn) 0340_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Winter)

(注:《三本木市》の「四季」バージョンは、「四季」フルアート版基本土地と異なり季節ごとの出現率は同じです。)

もう1つは、モードを持つ神話レア呪文のサイクルにこの仕様が用意されます。ブルームバロウの歴史における、まさに神話的な瞬間が描かれています。

0283_MTGBLB_BrdlsFav: Season of Weaving

また、『ブルームバロウ』のメインセットに唯一収録されるプレインズウォーカーのラルにもこの仕様が用意されます。

0341_MTGBLB_BrdlsPW: Ral, Crackling Wit

ボーダーレス版カードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

そしてこの度『ブルームバロウ』にて、マジック:ザ・ギャザリングは世界的に有名なTCGアーティストであるMitsuhiro Arita氏をお迎えすることになりました。

0342_MTGBLB_BdsArita: Lumra, Bellow of the Woods

こちらのボーダーレス版カードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

イマジン:勇敢なる生き物たち

領界路を通ってブルームバロウを訪れた者は、何かに反射した自分の姿を見れば肉球がついていることに気づくでしょう!

全24種類の「イマジン:勇敢なる生き物たち」カードには、マジックの歴史から選ばれたプレインズウォーカーやクリーチャーがもしブルームバロウを訪れたら、という姿が描かれています。

0075_MTGBLB_Imagine: Jace, the Mind Sculptor 0078_MTGBLB_Imagine: Liliana of the Dark Realms 0082_MTGBLB_Imagine: Chatterfang, Squirrel General

このセットの開発期間中に、私たちのデザイン・チームがブルームバロウを訪れたラルの姿に大興奮しました。そこで私たちは、セットの開発に並行してラルと同じようにこの次元を訪れたら面白そうなキャラクターのリストを作成したのです。「イマジン:勇敢なる生き物たち」カードは、実際にこの次元で起きた出来事ではありません。

「イマジン:勇敢なる生き物たち」カードのうち20種類は、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにコレクター・ブースターで手に入ります。また、各統率者デッキにはフォイル仕様の「イマジン:勇敢なる生き物たち」版のプレインズウォーカー・カードが収録されています。それらの非フォイル版はコレクター・ブースターで手に入ります。

レイズド・フォイル仕様の「アニメ」ボーダーレス版カード

『ブルームバロウ』コレクター・ブースターでは、全21種類の新たなレイズド・フォイル仕様で飾られたカードが手に入ります。そのうち19種類はこの仕様限定のアートで彩られ、そこにMitsuhiro Arita氏の手による《森の轟き、ルムラ》も加わります。こちらの仕様が用意されるカードは、『ブルームバロウ』の各種製品に収録のものから選ばれています。内訳は伝説のカードから11種類、「イマジン:勇敢なる生き物たち」から5種類、統率者デッキのパッケージを飾るカード4種類、そしてメインセット収録のプレインズウォーカー・カード1種類(《轟く機知、ラル》)となっています。

0343_MTGBLB_EclArita: Lumra, Bellow of the Woods 0094_MTGBLB_JPWhatIf: Liliana of the Dark Realms 0351_MTGBLB_BLJPAlt: Mabel, Heir to Cragflame

拡張アート版

『ブルームバロウ』のメインセット収録のレアのうち13種類には、拡張アート版が用意されます。コレクター・ブースター限定のこの仕様は、小さな英雄たちを大きなスケールで楽しめるでしょう。

0357_MTGBLB_ExtRM: Kitnap

プレイ・ブースター

『ブルームバロウ』プレイ・ブースターボックス

プレイ・ブースターの内容

コモン 6~7枚 1.5%の確率でコモン1枚の代わりに「ザ・リスト」のカードが出現します。 『ブルームバロウ』の「ザ・リスト」は「スペシャルゲスト」のカードで構成されています*。

アンコモン 3枚

不特定レアリティのカード 1枚

レアや神話レア 1枚

フォイル仕様の不特定レアリティのカード

「四季」フルアート版基本土地 1枚 春 40% 非フォイル仕様32%、フォイル仕様8% 夏 30% 非フォイル仕様24%、フォイル仕様6% 秋 20% 非フォイル仕様16%、フォイル仕様4% 冬 10% 非フォイル仕様8%、フォイル仕様2%

非フォイル仕様のトークンまたはアート・カード――以下のいずれかが出現: 広告/トークン・カード(65%) アート・カード 54種類(30%) シグネチャー版アート・カード 54種類(5%)



* 『ブルームバロウ』より、「ザ・リスト」として広く知られる、カード左下隅にプレインズウォーカー・シンボルが付いたカード群はプレイ・ブースターから出現しなくなります。『ブルームバロウ』の「ザ・リスト」は、スペシャルゲストのカードです。

コレクター・ブースター 『ブルームバロウ』コレクター・ブースターボックス コレクター・ブースターの内容 フォイル仕様のコモン5枚

フォイル仕様のアンコモン 4枚

フォイル仕様の「四季」フルアート版基本土地 1枚 春 40% 夏 30% 秋 20% 冬 10%

フォイル仕様のレアや神話レアのカード 1枚 フォイル仕様のレア 60種類(85.7%) フォイル仕様の神話レア 20種類(14.4%)

統率者デッキ収録の、非フォイル仕様またはフォイル仕様の拡張アート版カード(レアや神話レア) 1枚 非フォイル仕様の、統率者デッキのパッケージを飾るボーダーレス版カード(神話レア) 4種類(5.63%) 非フォイル仕様の、統率者デッキ収録の「イマジン:勇敢なる生き物たち」カード(レア) 1種類(2.82%) 非フォイル仕様の、統率者デッキ収録の「イマジン:勇敢なる生き物たち」カード(神話レア) 3種類(4.23%) 非フォイル仕様の、統率者デッキ収録のボーダーレス版神話レア 4種類(5.63%) 非フォイル仕様の、統率者デッキ収録の拡張アート版レア 28種類(78.9%) フォイル仕様の、統率者デッキ収録のボーダーレス版神話レア 4種類(2.8%)

非フォイル仕様の別フレーム版レアや神話レア 2枚 ボーダーレス版神話レア 5種類(6.58%) 「実地調査」ボーダーレス版レア 1種類(2.63%) 「実地調査」ボーダーレス版神話レア 6種類(7.89%) 「実地調査」ボーダーレス版神話レア 1種類(0.6%) 「森林」ショーケース版レア 35種類(92.1%) 「森林」ショーケース版神話レア 7種類(9.21%) 神話レアのボーダーレス版プレインズウォーカー 1種類(1.32%) 拡張アート版レア 13種類(34.2%) ボーダーレス版「イマジン:勇敢なる生き物たち」カード(レア) 12種類(31.5%) ボーダーレス版「イマジン:勇敢なる生き物たち」カード(神話レア) 8種類(10.53%) ボーダーレス版レア《三本木市》 4種類(2.63%) 「Mitsuhiro Arita」ボーダーレス版神話レア《森の轟き、ルムラ》 1種類(0.6%)

フォイル仕様の別フレーム版またはレイズド・フォイル仕様のレアや神話レア 1枚 フォイル仕様のボーダーレス版神話レア 5種類(3.07%) フォイル仕様の「実地調査」ボーダーレス版レア 1種類(1.23%) フォイル仕様の「実地調査」ボーダーレス版神話レア 6種類(3.68%) フォイル仕様の「実地調査」ボーダーレス版神話レア 1種類(0.31%) フォイル仕様の「森林」ショーケース版レア 35種類(42.95%) フォイル仕様の「森林」ショーケース版レア 7種類(4.30%) フォイル仕様の神話レアのボーダーレス版プレインズウォーカー・カード 1種類(0.61%) フォイル仕様の拡張アート版レア 13種類(15.95%) フォイル仕様のボーダーレス版「イマジン:勇敢なる生き物たち」カード(レア) 12種類(14.73%) フォイル仕様のボーダーレス版「イマジン:勇敢なる生き物たち」カード(神話レア) 8種類(4.91%) フォイル仕様のボーダーレス版レア《三本木市》 4種類(1.23%) フォイル仕様の「Mitsuhiro Arita」ボーダーレス版神話レア《森の轟き、ルムラ》 1種類(0.31%) フォイル仕様のボーダーレス版スペシャルゲスト・カード(神話レア) 10種類(3.07%) レイズド・フォイル仕様の「アニメ」ボーダーレス版カード21種類は、3.66%の確率で出現します。

フォイル仕様の両面トークン1枚

* 注:四捨五入のため、合計は100%にならない場合があります。

『ブルームバロウ』統率者デッキ

「動き出した兵隊」(赤緑) 「家族が第一」(青赤白)

「友好の印」(緑白青) 「リスの悪ふざけ」(黒緑)

『ブルームバロウ』では、カード100枚入りの構築済み統率者デッキが4種類登場します。それぞれのデッキには、フォイル仕様のカードが3枚(デッキの統率者として使えるフォイル仕様の伝説のクリーチャー2枚とフォイル仕様の「イマジン:勇敢なる生き物たち」版プレインズウォーカー・カード1枚)含まれています。

また各統率者デッキには、以下の内容も同梱されます。

『ブルームバロウ』コレクター・ブースター・サンプルパック 1個 フォイル仕様のアンコモン 1枚 フォイル仕様または非フォイル仕様のレアや神話レア 1枚

両面トークン 10枚

デッキボックス 1つ

戦略ガイド 1枚

『ブルームバロウ』Bundle

『ブルームバロウ』Bundle

『ブルームバロウ』bundleの内容は以下の通りです。

『ブルームバロウ』プレイ・ブースター 9パック

フォイル仕様の別イラスト版プロモカード《稲妻罠の教練者》 1枚

非フォイル仕様のフルアート版基本土地 15枚

フォイル仕様のフルアート版基本土地 5枚

フォイル仕様の通常版基本土地10枚

スピンダウン・ライフカウンター1個

カード整理用ボックス 1つ

早見表カード 2枚

『ブルームバロウ』スターターキット

『ブルームバロウ』スターターキット

マジック:ザ・ギャザリングのプレイに必要なものはすべてこの中に入っています。ここは小さな動物たちの世界。カード60枚の構築済みデッキ2つで、渓間を巡る戦いを始めましょう。各デッキには、フォイル仕様の伝説のクリーチャーが含まれています。『ブルームバロウ』スターターキットは初めてのマジックにぴったりで、友人や家族に遊び方を教えるのにも、単純にゲームを楽しむのにも使えます。実物のカードに加えて、キットにはMTGアリーナで2つのデッキをアンロックできるコードも同梱されており、オンラインでも2人で遊べます。

0379_MTGBLB_StartKit: Bria, Riptide Rogue 0380_MTGBLB_StartKit: Byrke, Long Ear of the Law

『ブルームバロウ』プレリリース・パック

『ブルームバロウ』プレリリース・パック

今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『ブルームバロウ』プレイ・ブースター 6パック

日付が箔押しされた『ブルームバロウ』のレアや神話レアのプロモカード 1枚

MTGアリーナで使えるコードが書かれたカード 1枚(対応地域のみ)

デッキボックス 1つ

スピンダウン・ライフカウンター1個

独自のボックス購入特典プロモ

0356_MTGBLB_Promo_Buy-a-Box: Flubs, the Fool

