『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』で宇宙を冒険し、ストレンジ・ニュー・ワールドを探索し、マジック未踏の地へ、果敢に挑め！2026年11月13日発売の新セットで、艦長席に腰を下ろして「スター・トレック」のキャラクターや宇宙艦を指揮しましょう。

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『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』は、マジックの不朽のゲーム性と「スター・トレック」の忘れがたい物語やキャラクターが融合したセットです。60周年を迎える「スター・トレック」シリーズの軌跡を、そのままカードに収めました。このセットのヘッドライナー・カードは、「スター・トレック」の人気キャスト陣７人のサイン入りです。銀河の歴史の１ページをコレクションに加えられるでしょう。このセットの詳細と収録カードの入手先はこちらをご覧ください。

宇宙艦隊総員、注目！『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』とのファースト・コンタクトに成功しました！WeeklyMTG班が、マジックの旅を新たな宇宙域へと導く新カードを公開しました。次なるミッションの準備のため、公開済みの情報をまとめた特別なブリーフィングを行います。『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』のファーストルックをお楽しみください！

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』は2026年11月13日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』の詳細

TRKエキスパンション・シンボル TRCエキスパンション・シンボル SDSエキスパンション・シンボル

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』３文字略号：TRK

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』統率者３文字略号：TRC

「宇宙暦」カード３文字略号：SDS

使用可能フォーマットについて：

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』 （TRK）は、すべてのフォーマットで使用できます。

（TRK）は、すべてのフォーマットで使用できます。 『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』 統率者（MSC）および「宇宙暦」カード（SDS）は、コマンダーおよびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。

統率者（MSC）および「宇宙暦」カード（SDS）は、コマンダーおよびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。 『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』プレイ・ブースターからは、TRKおよびSDSのカードが出現します。これらのカードは『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』プレイ・ブースターを用いるドラフトやシールドで使用できます。

ウェブサイト：『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』

カードイメージギャラリー：『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』製品のメーカー希望小売価格は以下の通りです。

プレイ・ブースター：$6.99

コレクター・ブースター：$37.99

統率者デッキ：$74.99

Collector's Edition Commander Deck：$159.99

Bundle： $69.99

Beam Me Up Bundle: $99.99

ビギナー・ボックス： $34.99

Draft Night： $119.99

Scene Box：$41.99

重要な日程：

「MagicCon: Amsterdam」： 2026年7月17～19日

2026年7月17～19日 「ST:LV Trek to Vegas」： 8月5～9日

8月5～9日 プレリリース： 11月6～12日

11月6～12日 MTGアリーナ にてリリース： 11月10日

11月10日 テーブルトップ公式発売日： 11月13日

11月13日 「MagicCon: Atlanta」および「第32回マジック：ザ・ギャザリング世界選手権」： 11月13～15日

11月13～15日 「マジック・プレゼンツ：果敢に挑め」 2026年11月13日～2027年1月28日

2026年11月13日～2027年1月28日 コマンダー・パーティー（１回目）： 11月20～26日

11月20～26日 コマンダー・パーティー（２回目）：12月11～17日

船長、航路の指示を

0183_MTGTRK_Main: Amok Time 0228_MTGTRK_Main: The City on the Edge of Forever

皆さんもきっと、「スター・トレック」の艦長たちが大いなる敵や困難に立ち向かう姿を見てきたことでしょう。今度はあなたが艦長席に座る番です。あなただけのクルーを集め、60年にわたる冒険の名シーンを再び体験しましょう。このセットは「スター・トレック」ファンが「スター・トレック」ファンのためにデザインしたセットです。「スター・トレック」であなたが気に入っている要素をきっと楽しめるはずです。

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』は2026年11月13日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』のブースター・ファン

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』では、 あらゆる部分に「スター・トレック」シリーズの希望に満ちた雰囲気や驚きが息づいています。今回のブースター・ファンでは、「スター・トレック」ファンの皆さんが心から愛する物語やキャラクターに加えて、このシリーズの美学を称えたいと考えました。

サイン入りヘッドライナー・カード

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「スター・トレック」キャスト陣によるサイン入りのカードは、究極のコレクション・アイテムとなるでしょう！今回のヘッドライナー・カードには、宇宙を背景に有名キャラクターの肖像が描かれています。各ヘッドライナー・カードには、そのキャラクターを最初に演じた俳優の手書きのサインが書かれており、『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』コレクター・ブースターからランダムに出現します。これらのカードを手に入れた方は、「スター・トレック」の歴史の１ページを手にしたようなものでしょう。これまでマジックで行われてこなかった試みであり、ファンの皆さんの反応を見るのが待ちきれません。

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』には、全７種類のサイン入りヘッドライナー・カードがあります。各種250枚ほどの数量限定で、それぞれに「スター・トレック」キャスト陣のサイン入りです。サイン入りヘッドライナー・カードはどの言語版のコレクター・ブースターからも出現しますが、カードの言語は英語版のみです。

「宇宙暦」カード

0011_MTGTRK_DateRepr: Sheoldred, the Apocalypse

マジックの歴史を彩る強力なカードを「スター・トレック」の名シーンと組み合わせたのが、「宇宙暦」カードです！有名なカードが再録される「宇宙暦」カードには、「スター・トレック」の世界が描かれます。さまざまなキャラクターや物語を幅広く採用しました。例えばこの《人類が生み出した悪、カーン》（《黙示録、シェオルドレッド》）には、ケルヴィン・タイムラインにおけるカーンの姿が描かれています。（もちろん元祖のカーンもどこかに収録されていますので、ご心配なく。）

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』には、全30種類の「宇宙暦」カードがあります。非フォイル仕様の「宇宙暦」カードは、プレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。フォイル仕様の「宇宙暦」カードは、コレクター・ブースターからのみ出現します。

LCARSフレーム版カードとLCARSショックランド

0366_MTGTRK_LCARS: Dr. Beverly Crusher 0386_MTGTRK_LCARS: Captain Kathryn Janeway

アイソリニア・プロセッサーを起動し、エンタープライズのライブラリー・コンピューター接続検索システム、通称「LCARS」へアクセスしましょう。LCARSフレーム版カードは、この印象的なユーザーインターフェイスをマジックのカードで表現した仕様です。宇宙艦で表示されるスタイリッシュなフォントもそのまま使われています！

0399_MTGTRK_LCARSLnd: Overgrown Tomb 0401_MTGTRK_LCARSLnd: Breeding Pool

LCARSはミッションに挑むエンタープライズのクルーを助けますが、マジックでは土地が呪文を唱える助けになりますね。それらを合わせたのが「LCARSショックランド」です！『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』には、全10種類のショックランドが収録されています（スタンダード・プレイヤーの皆さんに朗報ですね）。LCARSショックランドでは、はるか遠くの惑星の風景が特別なLCARSフレームに収められています。

LCARSフレーム版カードは全29種類、LCARSショックランドは全10種類です。これらのカードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。サージ・フォイル仕様のものは、コレクター・ブースターからのみ出現します。

「クラシック・エンタープライズ」カード

0417_MTGTRK_SCLobby: Salt Vampire 0418_MTGTRK_SCLobby: Captain James T. Kirk

もっと懐かしい雰囲気を味わいたい？「クラシック・エンタープライズ」カードは、世界中の映画館の壁を彩った「スター・トレック」のポスターをオマージュした仕様です。絵画調で重厚なスタイルのアートと特別なフレームで飾られた「クラシック・エンタープライズ」カードは、あなたを「宇宙大作戦」の時代へワープさせることでしょう。

「クラシック・エンタープライズ」カードは全24種類です。「クラシック・エンタープライズ」カードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。サージ・フォイル仕様のものは、コレクター・ブースターからのみ出現します。

シーン・カード

0340_MTGTRK_SceneBst: Captain Kathryn Janeway 0343_MTGTRK_SceneBst: Seven of Nine

シーン・カードでは、複数枚のマジックのカードに広がるアートで世代を超える不朽の名シーンが描かれます。私たちの船のブースター・ファン担当クルーたちが、「スター・トレック」の印象的な場面を厳選しました。全４種類のシーンを構成するカードは、プレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。シーンの全容はまだ秘密ですが、ここでメインセット収録バージョンよりも機械的なシーン・カード版の《キャスリン・ジェインウェイ艦長》をお見せしましょう。

プレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入るシーン・カードは、全25種類です。これらのカードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。

さらに、『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』では２種類のシーン・ボックスが登場します。１つは橋上に大混乱を引き起こすQ連続体の一員が、もう１つにはメインセット収録版とは異なる一面を見せるU.S.S. エンタープライズのお馴染みのキャラクターたちが描かれています。

各シーン・ボックスには、フォイル仕様の新規シーン・カードが６枚同梱されています。こちらのシーン・カードは、コレクター・ブースターからも非フォイル仕様のものが出現します。

Beam Me Up Bundleプロモカード

0557_MTGTRK_BundleBF: U.S.S. Enterprise-D, Galaxy-Class

刺激的な宇宙船のカードをコレクションに加えたい方には、Beam Me Up Bundleがおすすめです！各Beam Me Up Bundleには、プレイ・ブースター８パックとコレクター・ブースター１パック、そして全８種類のBeam Me Up Bundleプロモカード２枚が同梱されています。Beam Me Up Bundleプロモカードには、『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』収録の宇宙船の概略図が描かれています。

Beam Me Up Bundleプロモカードは全８種類です。各Beam Me Up Bundleには、フォイル仕様のBeam Me Up Bundleプロモカード２枚が同梱されています。

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』のメカニズム

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』のカードにはひと目でわかる有名なキャラクターが描かれていますが、メカニズムはひと目ではわからないかもしれません。マジックのメカニズムというストレンジ・ニュー・ワールドについて詳しく知りたい方のために、『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』で登場する新規メカニズムと再録メカニズムを簡単にご紹介しましょう。

同化

0197_MTGTRK_WelcNew: Borg Queen, Perfection Manifest

抵抗は無意味だ――少なくとも対戦相手はそう思うことでしょう。キーワード処理「同化」は、クリーチャー１体のコントロールを得たりクリーチャー・カード１枚をあなたのコントロール下で戦場に出したりできる能力です。同化したクリーチャーには＋１/＋１カウンター１個が置かれ、ボーグ・アーティファクト・クリーチャーになり、他のクリーチャー・タイプを失います。

ジレンマに直面する

0034_MTGTRK_Main: Set Phasers to . . . 0252_MTGTRK_Main: Seven of Nine

さあ、どうする？一部のカードは、プレイヤーが「ジレンマに直面する」たびに誘発する能力を持っています。あなたが呪文や能力のモードを１つ以上選ぶ際に、あなたはジレンマに直面します。ここで重要なのは、あなたが選択したという事実だけです。フェイザーを「麻痺」に設定しても「殺傷」に設定しても、セブン・オブ・ナインの恩恵を受けられるのです。

連邦

0064_MTGTRK_Main: Hoshi Sato, Exolinguist

連邦の最大の強みは、「スター・トレック」のさまざまな世界や住民たちが結びつき、互いを高め合う限りなき多様性にあります。能力語「連邦」は、プレイヤーがコントロールしていてボーグでないクリーチャーの中のクリーチャー・タイプの種類数を参照する能力です。（残念ながら 《アメーバの変わり身》 も連邦に入れません。またの機会に！）

宇宙船と配備

0273_MTGTRK_Main: U.S.S. Enterprise-D, Galaxy-Class

『久遠の終端』からはるばる再録を果たした「宇宙船」と「配備」は、『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』で大きな役割を果たします。宇宙船はアーティファクトとして戦場に出て、「配備」で蓄積カウンターを置いていくことで他の能力を得ていきます。巧みな操船と戦略を駆使すれば、宇宙船をクリーチャーに変えることだってできるのです！

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』のイベントプロモ

艦長！U.S.S. エンタープライズのクルーたちが、このセットのイベントに参加するべくお近くのゲーム店へ向かっています。今回の上陸休暇のために、各種イベントでもらえる新たなプロモカードをご用意しました。

0002_MTGTRK_Promo: Highly Illogical 0006_MTGTRK_Promo: Munitions Enthusiast 0007_MTGTRK_Promo: Solemn Simulacrum

WPN認定のコマンダー・イベントの参加者には、パトリシア・プリア/atricia Pria氏によるアートのプロモカード《非論理的だ》または、レミ・ジャコ/Rémi Jacquot氏によるアートのプロモカード《弾薬の熱狂者》が配布されます。「マジック・プレゼンツ：果敢に挑め」イベントの参加者には、ランディ・ガリェーゴス/Randy Gallegos氏によるアートのフォイル仕様のプロモカード《真面目な身代わり》が配布されます。すべてのプロモには、数量に限りがあります。

0004_MTGTRK_Promo: Burst Lightning

競技志向のイベントをお求めですか？『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』シーズン中に開催されるスタンダード・ショーダウンの優勝者には、２種類のプロモカードのうち１枚が贈られます。１つはネストール・オッサンドン・レアル/Néstor Ossandón Leal氏によるアートの《噴出の稲妻》です。もう１つは後日改めてお伝えします。また、「スポットライト・シリーズ」でも「スター・トレック」テーマの特別なプロモが用意されます。こちらも後日改めてお披露目します。最新情報はPlay Magicで公開されますので、お見逃しなく。

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』製品詳細

プレイ・ブースター

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』

プレイ・ブースターボックス

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』プレイ・ブースターボックスには、プレイ・ブースターが30パック収められています。各プレイ・ブースターの内容は以下の通りです。

マジック：ザ・ギャザリング のカード 14枚 コモン ７枚 プレイ・ブースター25パックに１枚の割合で、コモン１枚の代わりに「宇宙暦」カード１枚が出現します。 アンコモン ３枚 不特定レアリティのカード １枚 フォイル仕様の不特定レアリティのカード １枚 レアや神話レア １枚 土地カード １枚

のカード 14枚 非フォイル仕様の両面トークン １枚

コレクター・ブースター

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』

コレクター・ブースターボックス

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』コレクター・ブースターボックスには、コレクター・ブースターが12パック収められています。各コレクター・ブースターの内容は以下の通りです。

マジック：ザ・ギャザリング のカード 15枚 フォイル仕様のコモン ５枚 フォイル仕様のアンコモン ３枚 フォイル仕様のアンコモンまたはコモン １枚 フォイル仕様の基本土地 １枚 フォイル仕様のレアや神話レア １枚 非フォイル仕様のレアや神話レアの拡張アート版カード １枚 レアや神話レアのブースター・ファン版カード ２枚 フォイル仕様のレアや神話レアのブースター・ファン版カード １枚

のカード 15枚 アート・カードまたはフォイル仕様の両面トークン １枚

統率者デッキ

統率者デッキ

「惑星連邦宇宙艦隊」 統率者デッキ

「上陸班」 統率者デッキ

「クリンゴンの激情」 統率者デッキ

「我々はボーグ」

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』統率者デッキの内容は以下の通りです。

カード100枚入りの統率者デッキ １つ フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード １枚 新規カード 32枚を含む非フォイル仕様のカード 99枚

非フォイル仕様の両面トークン 10枚

早見表カード １枚

デッキボックス １つ

Collector's Edition Commander Deck

Federation Fleet

Collector's Edition

Commander Deck Landing Party

Collector's Edition

Commander Deck Klingon Fury

Collector's Edition

Commander Deck We Are the Borg

Collector's Edition

Commander Deck

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』Collector's Edition Commander deckの内容は以下の通りです。

カード100枚入りの統率者デッキ １つ サージ・フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード １枚 新規カード 32枚を含むサージ・フォイル仕様のカード 99枚

サージ・フォイル仕様の両面トークン 10枚 片方の面がサージ・フォイル仕様で、もう片方の面が非フォイル仕様となっています。

早見表カード １枚

デッキボックス １つ

Bundle

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』

Bundle

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』Bundleの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』 プレイ・ブースター９パック

プレイ・ブースター９パック フォイル仕様の基本土地 15枚 うち５枚はフルアート版

非フォイル仕様の基本土地 15枚 うち５枚はフルアート版

フォイル仕様のプロモカード １枚

早見表カード ２枚

大型スピンダウン・ライフカウンター １個

カード整理用ボックス １つ

Beam Me Up Bundle

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』

Beam Me Up Bundle

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』Beam Me Up Bundleの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』 プレイ・ブースター９パック

プレイ・ブースター９パック 『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』 コレクター・ブースター１パック

コレクター・ブースター１パック フォイル仕様の基本土地 15枚 うち５枚はフルアート版

非フォイル仕様の基本土地 15枚 うち５枚はフルアート版

フォイル仕様のBeam Me Up Bundleプロモカード ２枚

早見表カード ２枚

大型スピンダウン・ライフカウンター １個

カード整理用ボックス １つ

ビギナー・ボックス

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』

ビギナー・ボックス

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』ビギナー・ボックスの内容は以下の通りです。

それぞれテーマが設定された ジャンプスタート ・ハーフデッキ 10個 うち２個はチュートリアル用にデザインされており、２人でデモプレイができるようになっています。 各ハーフデッキにはカード20枚が入っています。２つ合わせて遊びましょう！

・ハーフデッキ 10個 非フォイル仕様のトークン ５枚

ゲーム盤プレイマット ２枚

「マジックの遊び方」ガイド ２冊

早見表カード ２枚

スピンダウン・ライフカウンター ２個

参照用ガイドブック １冊

Draft Night

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』

Draft Night

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』Draft Nightの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』 プレイ・ブースター12パック

プレイ・ブースター12パック 『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』 コレクター・ブースター１パック

コレクター・ブースター１パック 非フォイル仕様の基本土地 90枚

非フォイル仕様の両面トークン 10枚

ドラフト・ガイド １枚

Scene Box

Enterprise-Q

Scene Box Divergent Timeline

Scene Box

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』Scene Boxの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』 プレイ・ブースター３パック

プレイ・ブースター３パック フォイル仕様のボーダーレス版シーン・カード ６枚

アート・カード ６枚

ディスプレイ用イーゼル １つ

プレリリース・パック

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』

プレリリース・パック

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』プレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』 プレイ・ブースター６パック

プレイ・ブースター６パック フォイル仕様のレアや神話レア １枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター １個

11月13日、ミッション開始

あなたのミッションは、2026年11月13日発売の『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』で60年にもわたる宇宙探検家たちの歴史を称えることです！今後もデザイナーやアーティストたちからさらなる情報をお届けしますので、そのときが来るまで、『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』カードイメージギャラリーにて公開済みのカードを眺めていてください。マジック限定ですが、連邦の中央図書館のようにご利用いただけます！

『マジック：ザ・ギャザリング | スター・トレック™』は2026年11月13日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。