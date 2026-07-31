『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』では、不朽の名作ファンタジーがマジックへやってきます！そこで今回のシーン・カードには、ビルボと仲間たちによるはなれ山への旅から名場面を取り挙げました。ボーダーレス版シーン・カードには、複数枚のカードにまたがる大きなイラストの一部分が描かれています。名場面を活き活きと描き出すために、私たちが誇るアーティスト陣が緻密な仕事に力を尽くしました。こうして生まれたシーン・カードを、ここでまとめてご紹介します。

「The Five Armies Clash!」

デンマン・ルーク/Denman Rooke氏が手掛けた６枚のシーン「The Five Armies Clash!」には、スマウグの財宝の所有権をめぐる中つ国の五軍による壮大な戦いが描かれています。

「Fight with the Great Goblin」

テッド・ナスミス/Ted Nasmith氏が手掛けた9枚のシーン「Fight with the Great Goblin」には、ゴブリン町の頭領に対峙する灰色のガンダルフの勇姿が描かれています。

Scene Box

Crack the Plates

Scene Box Treasures of Smaug

Scene Box

さらに、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』では２種類のシーン・ボックスが登場します。各シーン・ボックスには、ビルボの物語を描き出すボーダーレス版シーン・カードが６枚同梱されています。

「Crack the Plates」

ドミトリー・ブルマク/Dmitry Burmak氏が手掛けたシーン「The Crack the Plates」には、「ホビットの冒険」の冒頭にビルボが礼儀に欠ける客たちの訪問を受ける場面が描かれています。ここからどんな冒険が始まるのか、予想もつかないですよね？

「Treasures of Smaug」

おお、これぞ冒険ですよね。マルタ・ナエル/Marta Nael氏が手掛けたシーン「The Treasures of Smaug」には、スマウグと対峙するビルボの姿が描かれています。この場から火傷１つせず逃れることができてこそ、真の忍びの者です！

2026年8月14日発売の『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』でシーン・カードを集めましょう！これらの入手先についての詳細は、「『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』をコレクションする」記事をご確認ください。このセットは現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。