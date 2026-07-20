『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』シーズンのイベント一覧
冒険心を胸に、13人のドワーフの親友たちとともに『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』のイベントへ旅立ちましょう！マジックの中つ国への再訪は、不思議と驚きに満ちています。お近くのゲーム店でたっぷりお楽しみください。今シーズンも、プレイヤーの皆さんのためにさまざまなイベントをご用意しています。ここでご紹介する各種イベントにぜひご参加ください！
『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』は2026年8月14日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。
「Gen Con」にて『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』関連イベント
（7月30日～8月2日）
物語に富んだインディアナポリスのホールで開催される「Gen Con」で、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』を体験しましょう！会場ではこのセットをいち早くプレイでき、中つ国への再訪でやってくるものをすべて見ることができます。『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』シールドで行われるプレ・プレリリースにぜひご参加ください。特別なファミリー・ブランチ・イベントもご用意しています。
「Gen Con」で行われるプレ・プレリリース・イベントの参加者には、ナレンドラ・ビンタラ・アディ/Narendra Bintara Adi氏によるアートのフォイル仕様のプロモカード《トム、バート、ウイリアム》が配布されます。このプロモカードは、会場で行われる他のイベントでも手に入るチャンスがあります。詳細については「Gen Con」のウェブサイトをご覧ください！通常のプレイ・イベントの他にも、新規プレイヤーが遊び方を学べるデモプレイやこのセットのデザイナーたちによるパネルディスカッションなど、イベント盛りだくさんです！人間もホビットも、エルフも、どの世代の方でも楽しめるイベントになっていますので、友達や家族も連れてお楽しみください。
「Gen Con」へお越しの方は、イベントへの参加登録をお済ませください。
プレリリース
（8月7～13日）
プレリリース・パック
魔法使いは早く来ることはないと言われますが、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』プレリリースではいち早くこのセットを体験できます！テーブルトップ公式発売日に先がけてお近くのゲーム店で開催されるプレリリースでは、あらゆる習熟度のプレイヤーがカジュアルで和やかな雰囲気の中で新セットをお祝いします。
参加者にはプレリリース・パックが配布され、その中身と基本土地を使って40枚のデッキを構築します。デッキができたら、他の参加者たちとカジュアルなマジックのゲームをお楽しみください。正しい構築や最適化などはどうかお気になさらず。あなたの心に響くものを探して、楽しみましょう！他のプレイヤーたちと中つ国の魅力を語り合いながらプレイすれば、新しいカードが手に入るだけでなく新しい友達もできるでしょう！
プレリリースは2026年8月7日よりお近くのゲーム店にて開催されます。『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』プレリリース・ガイドも後日公開を予定していますので、そちらもぜひ読んでください。お近くのゲーム店のプレリリースへの参加受付を済ませ、中つ国での戦いに加わりましょう！
「マジック・アカデミー」で遊び方を学ぼう
（8月14日～9月24日）
友達や家族にマジックの遊び方を教えて、忘れられない冒険の旅へ連れていきましょう！いにしえの魔法使いに教えてもらわなくても大丈夫です。お近くのゲーム店で開催される「マジック・アカデミー」イベントへお越しください。このイベントでは、勇敢な冒険者たちにマジックを始めるのに必要なツールや知識が授けられます。ひと息ついてからまた遊んでみれば、きっとこの世界最高のトレーディングカードゲームへの愛に目覚めるでしょう。
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マジック・アカデミーは２つのイベントで構成されています。「マジックの遊び方」編は、マジックを始めたばかりのプレイヤーにぴったりのイベントです。このイベントでは、ホビットやドワーフでいっぱいの『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』ウェルカム・デッキを使用します。「デッキ構築」編では、プレイ・ブースター６パックを使ってデッキを構築する方法を学びます。イベントのはじめに短いチュートリアル動画を視聴し、それからパックを開封して自分のデッキを作っていきます。
あなたの周りにマジックを気に入ってくれそうな人がいれば、まさにこのゲームの醍醐味を体験してもらうチャンスです。マジックの遊び方を教えるコツなど、マジック・アカデミーについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください！
双頭巨人戦コマンダー・ナイト
（8月14日～9月24日）
友達と一緒なら旅はもっと楽しくなります。仲間との冒険を味わえるのが双頭巨人戦コマンダー・ナイトです！友達と一緒でも、お近くのゲーム店で仲間を探しても、カジュアルにコマンダーの多人数戦を体験できるでしょう。
このイベントの参加者には、イート・コログル/Yigit Koroglu氏によるアートのプロモカード《幸運児、ビルボ》が配布されます（数量には限りがあります）。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。その他賞品は店舗によって異なりますので、詳しくはお近くのゲーム店までお問い合わせください。
スタンダード・ショーダウン
（8月14日～9月24日）
どんな困難にも負けずに勝利を掴み取る自信はありますか？磨き上げたスタンダードのデッキと英雄の心をお近くのゲーム店で開催されるスタンダード・ショーダウンへ持っていき、勝利の栄光と特別なプロモカードを手にしましょう！スタンダード構築戦で行われるこのイベントでは、普段のイベントよりも競技志向の環境で戦います。
《ウッド・エルフ》がスタンダードに帰ってきます！土地を持ってきてくれる親愛なるカードの再録を記念して、今シーズンのスタンダード・ショーダウン・プロモにしました。このイベントの優勝者には、ラムザ・サイルゥ/Ramza Psyru氏によるアートのフォイル仕様のプロモカード《ウッド・エルフ》が贈られます（数量には限りがあります）。スタンダード・ショーダウンについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。
コマンダー・パーティー
（8月21～27日および9月18～24日）
スマウグの怒りをあえて買いたいという勇敢な（あるいは愚かな）方は、お近くのゲーム店で開催される『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』コマンダー・パーティーへお越しください！今回のコマンダー・パーティーでは、お馴染みのコマンダーのゲームと特別なルールが組み合わさり、いつものゲームが中つ国を舞台にしたものになります。
ゲームが始まると、あなたと旅の同行者たちは「ホビットの冒険」の有名な場所を訪れることになります。それぞれの場所では、ゲームに役立つ特別な報酬を選んで受け取れます。そして「はなれ山」まで至ったら、スマウグの財宝を奪っていきます。竜の怒りを買うリスクを冒しながら、じっくりお宝を積み上げていきましょう。
▲ クリックで「スマウグの財宝」を表示
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このイベントの参加者には、前述のプロモカード《幸運児、ビルボ》が配布されます（数量には限りがあります）。夢にも思わないほどの財宝を手にするチャンスをお見逃しなく。お近くのゲーム店で開催されるコマンダー・パーティーへの参加受付を済ませましょう。
「Magic Spotlight: The Hobbit」
（8月28～30日、オーストラリア・ブリスベンにて。9月4～6日、アメリカ・テキサス州ダラスにて）
「マジック・スポットライト」の旅の次の目的地はブリスベンとダラスです。「Magic Spotlight: The Hobbit」が週末を席巻し、競技志向のプレイヤーに豪華賞品獲得のチャンスをもたらすでしょう。メインイベントはモダン構築戦で行われますので、中つ国を舞台とする２セットのカードを使えますよ。
0003_MTGHOB_EventPrm: Riddles in the Dark
誰でも参加可能なメインイベントでは、総額50,000ドルの賞金やプロツアーへの参加権利、テーマ性あふれるプロモカードが賞品として用意されます。このイベントの参加者には、トマス・ドゥシェク/Tomas Duchek氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《暗闇のなぞなぞ勝負》が配布されます。上位128名にはフォイル仕様のものも贈られます。
The Black Lotus trophy from Magic Spotlight: Eclipsed
メインイベントのトップ８入賞者には、今後開催予定のプロツアーへの参加権利が授与されます。そして優勝者には、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』のセット・シンボルがあしらわれたブラック・ロータス・デザインのトロフィーも贈られます。
「スポットライト・シリーズ」は誰でも参加可能なイベントであり、プロツアーの舞台へ一気に上がるチャンスです。ただし席はすぐに埋まってしまうので、事前の参加受付は必須です。各イベントの特設ページを確認し、モダンのデッキを準備しましょう！
- 2026年8月28～30日：オーストラリア・ブリスベン――Let's Play Games主催
- 2026年9月4～6日：アメリカ・テキサス州ダラス――Star City Games主催
「マジック・プレゼンツ：山の精髄」
（9月4～10日）
アーケン石は、いかに勇敢な心の持ち主でも誘惑されるほど強力な、誰もが欲するアーティファクトです。お近くのゲーム店で開催される特別なコマンダー・イベント「マジック・プレゼンツ：山の精髄」で、アーケン石の所有権を競い合いましょう！使い慣れたコマンダー・デッキでも、中つ国テーマの新しいデッキでも、奮ってご参加ください。
このイベントでは、最初に戦闘ダメージを与えたプレイヤーがアーケン石の所有権を獲得し、強力な恩恵をターンごとに受けられます。アーケン石を３ターンコントロールしたプレイヤーは、そのゲームに勝利します。ただし、誰かがアーケン石のコントローラーにダメージを与えたなら、アーケン石のコントロールはそのプレイヤーへ移ります。
0001_MTGHOB_EventPrm: An Unexpected Party
ゲームの結果に関わらず、イベントの参加者にはトマス・ドゥシェク氏によるアートのプロモカード《思いがけない客たち》が配布されます。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます（数量には限りがあります）。詳しくはお近くのゲーム店までお問い合わせください！
カナダ、日本、メキシコ、イタリアにて、コマンドフェスト再び
（8月21日～）
間もなくお祭りがやってきます。世界中に広がる４つの会場で、コマンドフェストが再び開催されるのです。物販あり、コンテンツ・クリエイターとの出会いあり、そしてもちろん、コマンダーのイベントありです！
2026年のコマンドフェストでは、ジュリー・ディロン/Julie Dillon氏によるアートのプロモカード《フィンドホーンのエルフ》が配布されます（非フォイル仕様およびフォイル仕様）。プロモカードは入場バッジの購入者に配布され、他にも各イベントで特典がありますので、詳しくはイベント主催までお問い合わせください。
コマンドフェストは１年を通して開催されますが、ここでは『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』シーズン中に行われるものをご紹介します。他のコマンドフェストを含むイベントの詳細は、こちらの記事もご確認ください。
- 2026年8月21～23日：カナダ・トロント――Face to Face Games主催
- 2026年8月30日：日本・横浜――晴れる屋主催
- 2026年8月29～30日：メキシコ・メキシコシティ――Necrotower主催
- 2026年9月4～6日：イタリア・ボローニャ――4Seasons主催
今後の地域チャンピオンシップ予選の予定
（8月15日～11月29日）
プロツアーという一世一代の冒険の舞台へ向かって、第一歩を踏み出したい？旅のはじまりには、地域チャンピオンシップ予選（RCQ）がおすすめです。WPN店舗で開催されるこのラウンドのRCQは、スタンダード構築戦またはリミテッドで行われます。より大規模な特設の予選イベントは、他の構築フォーマットで行われる場合があります。
このイベントでは、地域チャンピオンシップへの参加権利が手に入るだけでなく、特別なプロモカードも配布されます！このラウンドの地域チャンピオンシップ予選の参加者には、kelogsloops氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《陽光真珠の麒麟》が配布されます。上位入賞者には、Princess Hidir氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《ピナクルの星檻》も配布されます。そして地域チャンピオンシップへの参加権利を獲得したプレイヤーには、フォイル仕様の《ピナクルの星檻》も贈られます。すべてのプロモには、数量に限りがあります。
開催フォーマットやプロモカードの詳細については、各地域のRCQ主催までお問い合わせください。
2027年最初のプロツアーへ向けた地域チャンピオンシップ
（9月11日～）
RCQで腕前を証明した方の次なる目的地が地域チャンピオンシップです。このイベントでは、特別な賞品やプロツアーへの参加権利を懸けて予選を通過したプレイヤーたちが競い合います。9月11日より開幕する次のラウンドの地域チャンピオンシップでは、2027年最初のプロツアーである「プロツアー：ノークティス」への参加権利が授与されます。
このラウンドの地域チャンピオンシップは、モダン構築戦で行われます。「エルドラージ・トロン」を使うプレイヤーに朗報ですが、このラウンドの地域チャンピオンシップ・プロモはマジックで人気の異界の恐怖が推し出されています。このラウンドの地域チャンピオンシップの参加者には、マイク・バーンズ/Mike Burns氏によるアートの非フォイル仕様のテキストレス版プロモカード《コジレックの命令》が配布されます。上位入賞者にはフォイル仕様のものが配布されます。すべてのプロモには、数量に限りがあります。
早速モダンのデッキをテストしましょう。このイベントの参加者たちは一筋縄ではいきませんよ。地域チャンピオンシップの詳細は、各イベントの主催までお問い合わせください。
- 中国――Kadou主催
- 9月11～13日、杭州にて開催
- アメリカ――Star City Games主催
- 9月11～13日、メリーランド州ボルチモアにて開催
- 10月9～11日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて開催
- カナダ――Face to Face Games主催
- 10月2～4日、オンタリオ州オタワにて開催
- 日本――BIG MAGIC主催
- 10月3～4日、横浜にて開催
- EMEA地域――Fanfinity主催
- 10月9～11日、ベルギー・ヘントにて開催
- メキシコ/中央アメリカ地域/カリブ海地域――Necrotower主催
- 10月9～11日、メキシコ・メキシコシティにて開催
- 南米地域――Devir Brasil主催
- 10月23～24日、アルゼンチン・ブエノスアイレスにて開催
- オーストラリア/ニュージーランド――Let's Play Games主催
- 10月23～25日：オーストラリア・シドニーにて開催
- 台湾――Game Square主催
- 未定
- 東南アジア地域――Oracle Events主催
- 未定
カジュアルなコマンダーを楽しみたい方も、プロツアーへの参加権利を獲得したい方も、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』の旅路はさまざまです。中つ国への再訪についてもっと知りたい方は、「『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』をコレクションする」記事もご覧ください。本セットの製品やブースター・ファン仕様をご紹介しています。公開済みのカードは、「『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』カードイメージギャラリー」に掲載されていますので、新たなお気に入りの１枚を探してみてください。
『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』は2026年8月14日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。