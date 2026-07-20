冒険心を胸に、13人のドワーフの親友たちとともに『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』のイベントへ旅立ちましょう！マジックの中つ国への再訪は、不思議と驚きに満ちています。お近くのゲーム店でたっぷりお楽しみください。今シーズンも、プレイヤーの皆さんのためにさまざまなイベントをご用意しています。ここでご紹介する各種イベントにぜひご参加ください！

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』は2026年8月14日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

「Gen Con」にて『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』関連イベント

（7月30日～8月2日）

物語に富んだインディアナポリスのホールで開催される「Gen Con」で、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』を体験しましょう！会場ではこのセットをいち早くプレイでき、中つ国への再訪でやってくるものをすべて見ることができます。『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』シールドで行われるプレ・プレリリースにぜひご参加ください。特別なファミリー・ブランチ・イベントもご用意しています。

0005_MTGHOB_EventPrm: Tom, Bert, and William

「Gen Con」で行われるプレ・プレリリース・イベントの参加者には、ナレンドラ・ビンタラ・アディ/Narendra Bintara Adi氏によるアートのフォイル仕様のプロモカード《トム、バート、ウイリアム》が配布されます。このプロモカードは、会場で行われる他のイベントでも手に入るチャンスがあります。詳細については「Gen Con」のウェブサイトをご覧ください！通常のプレイ・イベントの他にも、新規プレイヤーが遊び方を学べるデモプレイやこのセットのデザイナーたちによるパネルディスカッションなど、イベント盛りだくさんです！人間もホビットも、エルフも、どの世代の方でも楽しめるイベントになっていますので、友達や家族も連れてお楽しみください。

「Gen Con」へお越しの方は、イベントへの参加登録をお済ませください。

プレリリース

（8月7～13日）

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

プレリリース・パック

魔法使いは早く来ることはないと言われますが、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』プレリリースではいち早くこのセットを体験できます！テーブルトップ公式発売日に先がけてお近くのゲーム店で開催されるプレリリースでは、あらゆる習熟度のプレイヤーがカジュアルで和やかな雰囲気の中で新セットをお祝いします。

参加者にはプレリリース・パックが配布され、その中身と基本土地を使って40枚のデッキを構築します。デッキができたら、他の参加者たちとカジュアルなマジックのゲームをお楽しみください。正しい構築や最適化などはどうかお気になさらず。あなたの心に響くものを探して、楽しみましょう！他のプレイヤーたちと中つ国の魅力を語り合いながらプレイすれば、新しいカードが手に入るだけでなく新しい友達もできるでしょう！

プレリリースは2026年8月7日よりお近くのゲーム店にて開催されます。『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』プレリリース・ガイドも後日公開を予定していますので、そちらもぜひ読んでください。お近くのゲーム店のプレリリースへの参加受付を済ませ、中つ国での戦いに加わりましょう！

「マジック・アカデミー」で遊び方を学ぼう

（8月14日～9月24日）

友達や家族にマジックの遊び方を教えて、忘れられない冒険の旅へ連れていきましょう！いにしえの魔法使いに教えてもらわなくても大丈夫です。お近くのゲーム店で開催される「マジック・アカデミー」イベントへお越しください。このイベントでは、勇敢な冒険者たちにマジックを始めるのに必要なツールや知識が授けられます。ひと息ついてからまた遊んでみれば、きっとこの世界最高のトレーディングカードゲームへの愛に目覚めるでしょう。

ウェルカム・デッキ

（白） ウェルカム・デッキ

（青） ウェルカム・デッキ

（黒） ウェルカム・デッキ

（赤） ウェルカム・デッキ

（緑）

マジック・アカデミーは２つのイベントで構成されています。「マジックの遊び方」編は、マジックを始めたばかりのプレイヤーにぴったりのイベントです。このイベントでは、ホビットやドワーフでいっぱいの『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』ウェルカム・デッキを使用します。「デッキ構築」編では、プレイ・ブースター６パックを使ってデッキを構築する方法を学びます。イベントのはじめに短いチュートリアル動画を視聴し、それからパックを開封して自分のデッキを作っていきます。

あなたの周りにマジックを気に入ってくれそうな人がいれば、まさにこのゲームの醍醐味を体験してもらうチャンスです。マジックの遊び方を教えるコツなど、マジック・アカデミーについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください！

双頭巨人戦コマンダー・ナイト

（8月14日～9月24日）

友達と一緒なら旅はもっと楽しくなります。仲間との冒険を味わえるのが双頭巨人戦コマンダー・ナイトです！友達と一緒でも、お近くのゲーム店で仲間を探しても、カジュアルにコマンダーの多人数戦を体験できるでしょう。

0002_MTGHOB_EventPrm: Bilbo, Luckwearer

このイベントの参加者には、イート・コログル/Yigit Koroglu氏によるアートのプロモカード《幸運児、ビルボ》が配布されます（数量には限りがあります）。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。その他賞品は店舗によって異なりますので、詳しくはお近くのゲーム店までお問い合わせください。

スタンダード・ショーダウン

（8月14日～9月24日）

どんな困難にも負けずに勝利を掴み取る自信はありますか？磨き上げたスタンダードのデッキと英雄の心をお近くのゲーム店で開催されるスタンダード・ショーダウンへ持っていき、勝利の栄光と特別なプロモカードを手にしましょう！スタンダード構築戦で行われるこのイベントでは、普段のイベントよりも競技志向の環境で戦います。

0004_MTGHOB_EventPrm: Wood Elves

《ウッド・エルフ》がスタンダードに帰ってきます！土地を持ってきてくれる親愛なるカードの再録を記念して、今シーズンのスタンダード・ショーダウン・プロモにしました。このイベントの優勝者には、ラムザ・サイルゥ/Ramza Psyru氏によるアートのフォイル仕様のプロモカード《ウッド・エルフ》が贈られます（数量には限りがあります）。スタンダード・ショーダウンについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

コマンダー・パーティー

（8月21～27日および9月18～24日）

スマウグの怒りをあえて買いたいという勇敢な（あるいは愚かな）方は、お近くのゲーム店で開催される『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』コマンダー・パーティーへお越しください！今回のコマンダー・パーティーでは、お馴染みのコマンダーのゲームと特別なルールが組み合わさり、いつものゲームが中つ国を舞台にしたものになります。

ゲームが始まると、あなたと旅の同行者たちは「ホビットの冒険」の有名な場所を訪れることになります。それぞれの場所では、ゲームに役立つ特別な報酬を選んで受け取れます。そして「はなれ山」まで至ったら、スマウグの財宝を奪っていきます。竜の怒りを買うリスクを冒しながら、じっくりお宝を積み上げていきましょう。