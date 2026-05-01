『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』で、物語に満ちた中つ国を再訪し一世一代の旅へ出かけましょう！ホビット庄からはなれ山への旅路をともにするは、ファンタジー作品で最も愛される（そして思いがけない）ヒーロー、ビルボ・バギンズです。たくさんの歌も大切な友達も、出し抜くべき敵も揃っていますよ。

「MagicCon: Las Vegas」では、陽気なゲーム・デザイナーたちとトールキン愛好家たちがお気に入りのカードを公開しました。パネルディスカッションを見逃したという方もご心配なく。公開されたカードやシーズンの重要な日程、豆知識をたっぷり盛り付けたごちそうをお届けしますので、このセットに備えましょう。『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』の特別なファーストルックをお楽しみください！

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』は2026年8月14日発売です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』の詳細

HOBエキスパンション・シンボル HOCエキスパンション・シンボル

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』３文字略号：HOB

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』エターナル使用可能カード３文字略号：HOC

使用可能フォーマットについて：

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 （HOB）は、すべてのフォーマットで使用できます。

（HOB）は、すべてのフォーマットで使用できます。 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 エターナル使用可能カード（HOC）は、統率者戦およびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。

エターナル使用可能カード（HOC）は、統率者戦およびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』プレイ・ブースターからは、HOBのカードが出現します。これらのカードは『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』プレイ・ブースターを用いるドラフトやシールドで使用できます。

ウェブサイト：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

カードイメージギャラリー：『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』製品のメーカー希望小売価格は以下の通りです。

プレイ・ブースター：$6.99

コレクター・ブースター：$37.99

Bundle： $69.99

ギフト・バンドル：$89.99

Draft Night： $119.99

Scene Box：$41.99

重要な日程：

「MagicCon: Amsterdam」： 2026年7月17～19日

2026年7月17～19日 「Gen Con」にて 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 関連イベント： 7月30日～8月2日

7月30日～8月2日 プレリリース： 8月7～13日

8月7～13日 テーブルトップ公式発売日： 8月14日

8月14日 スタンダード・ショーダウン： 8月14日～9月24日

8月14日～9月24日 コマンダー・パーティー（1回目）： 8月21～27日

8月21～27日 オーストラリア・ブリスベンにて、 「Magic Spotlight: The Hobbit」 開催： 8月28～30日

8月28～30日 Gift Bundle公式発売日： 9月4日

9月4日 アメリカ・テキサス州ダラスにて 「Magic Spotlight: The Hobbit」 開催： 9月4～6日

9月4～6日 「マジック・プレゼンツ：山の精髄」 ： 9月4～10日

9月4～10日 コマンダー・パーティー（2回目）：9月18～24日

8月14日に旅が始まる

0029_MTGHOB_Main: An Unexpected Party

マジック：ザ・ギャザリングのレンズを通して、「ホビットの冒険」の遊び心や驚きを再び味わいましょう！時を経ても色褪せない中つ国の物語から生まれたカードが、マジックのゲームにビルボやガンダルフ、ドワーフの冒険をもたらします。旅は道連れがいればより良いものになります。2026年8月14日の『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』で仲間とともに旅に出かけましょう。公開済みのカードは、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』カードイメージギャラリーをご覧ください。『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』は2026年8月14日発売です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

お近くのゲーム店に冒険がやってくる

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』のイベントを楽しむならお近くのゲーム店が一番です。お祭りに参加して、特別なプロモカードを受け取りましょう（数量には限りがあります）。

0004_MTGHOB_EventPrm: Wood Elves

スタンダード・ショーダウンは、あなたのマジックの腕前を見せるチャンスです！このイベントの優勝者には、ラムザ・サイルゥ/Ramza Psyru氏によるアートのフォイル仕様のプロモカード《ウッド・エルフ》が贈られます（数量には限りがあります）。

0002_MTGHOB_EventPrm: Bilbo, Luckwearer

コマンダー・パーティーは、コマンダー（統率者戦）の楽しさと「ホビットの冒険」の魅力的な世界を堪能できるイベントです。このイベントの参加者には、イート・コログル/Yigit Koroglu氏によるアートのプロモカード《幸運児、ビルボ》が配布されます（数量には限りがあります）。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。

0001_MTGHOB_EventPrm: An Unexpected Party

「マジック・プレゼンツ：山の精髄」イベントでは、素晴らしい宝物（や刺激的なプロモカード）を求めて冒険の旅へ出かけます。このイベントの参加者には、トマーシュ・ドゥチェック/Tomas Duchek氏によるアートのフォイル仕様のプロモカード《思いがけない客たち》が配布されます。

コップをこわしたり皿をくだいたりしなければ、お近くのゲーム店で開催される『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』のイベントに歓迎されるはずです。これらのイベントを含めた中つ国の冒険についての詳細は後日改めてお伝えしますので、DailyMTGやMagic.ggにご注目ください。（訳注：日本では日本公式サイト（mtg-jp.com）より情報をお伝えします。）

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』のブースター・ファン

あなたのコレクションにふさわしいお宝をお求めの皆さん、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』にも光輝くカードやブースター・ファンが山盛りですよ。「MagicCon: Las Vegas」にて今回のカード仕様の一部をお見せしましたが、まだはなれ山の地下に隠しているものがありますので、このセットのデビューをお楽しみに。

きらめく黄金仕様の《壮大なる者、スマウグ》

0249_MTGHOB_Headline: Smaug the Magnificent

はなれ山の地下では、恐るべき竜スマウグが莫大な財宝を我がものとしています。今回のヘッドライナー・カードであるきらめく黄金仕様の《壮大なる者、スマウグ》を手にし、中つ国のドラゴンの中でも特に凶悪な１体をコレクションに加えましょう。このコレクター垂涎の１枚には、スマウグの威容にふさわしい特別なフォイル加工が施されています。

きらめく黄金仕様の《壮大なる者、スマウグ》は、およそ500枚限定のカードです。このバージョンの《壮大なる者、スマウグ》は、コレクター・ブースターからのみ出現します。きらめく黄金仕様の《壮大なる者、スマウグ》は英語版のみですが、どの言語版のコレクター・ブースターからも出現します。

中つ国クラシックアーティスト・カード

0038_MTGHOB_MEClass: Tom Bombadil 0044_MTGHOB_MEClass: The One Ring

2023年発売の『指輪物語：中つ国の伝承』にて、マジック：ザ・ギャザリングが初めてファンタジー作品で最も愛される舞台を訪れました。トールキンが編み出した神話の舞台への再訪を記念して、私たちは全40種類の「中つ国クラシックアーティスト・カード」をご用意しました。『指輪物語：中つ国の伝承』収録のカードが、人気のファンタジー・アーティストによる新規アートで彩られます。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』のプレイ・ブースターボックスおよびコレクター・ブースターボックスには、ボックストッパーが同梱されています。ボックストッパーには、フォイル仕様の「中つ国クラシックアーティスト・カード」１枚が封入されています。またコレクター・ブースターからは、非フォイル仕様やサージ・フォイル仕様の「中つ国クラシックアーティスト・カード」が出現します。

ドワーフ語・カード

0095_MTGHOB_AltLang: Arcane Signet

厳選したカードに、中つ国のドワーフ語版をご用意しました！私たちのチームが、マジックの人気カード５種類をドワーフ語に忠実に翻訳しました。各カードには「ホビットの冒険」の場面が描かれています。例えばこちらの《秘儀の印鑑》は、ビルボの家の扉に刻まれたマークになっていますね。

ドワーフ語・カードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにコレクター・ブースターからのみ出現します。言語はドワーフ語のみです。

ブックカバー・カード

0243_MTGHOB_BkCover: Thorin, Mountain-king 0247_MTGHOB_BkCover: The Arkenstone

読者の皆さんは、広く愛される小説本で初めて「ホビットの冒険」を体験したことでしょう。「ブックカバー・カード」は、当時のアートや雰囲気をカードに収めたものです。「ブックカバー・カード」は、スタイリッシュなアートとファンタジー作品に着想を得た新規フレームで飾られます。『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』収録のカードから、頼もしい英雄や凄まじい力を持つアーティファクトまで全10種類のカードを私たちのアーティストが改めて描き出します。

「ブックカバー・カード」は、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。サージ・フォイル仕様のブックカバー・カードは、コレクター・ブースターからのみ出現します。

「竜の財宝」フレーム版カード

0229_MTGHOB_Hoard: Smaug the Magnificent 0235_MTGHOB_Hoard: My Precious

「竜の財宝」フレーム版カードで、強力な遺物を集めてあなただけの財宝の山を築きましょう。「竜の財宝」フレーム版カードは、スマウグに着想を得た特別なフレームで飾られています。赤色のバージョンでは、ほころびも再現されています。

「竜の財宝」フレーム版は、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』収録カードのうち25種類に用意されます。「竜の財宝」フレーム版カードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。サージ・フォイル仕様の「竜の財宝」フレーム版カードは、コレクター・ブースターからのみ出現します。

「中つ国の旅」基本土地

0194_MTGHOB_JrnyLand: Plains 0195_MTGHOB_JrnyLand: Island 0196_MTGHOB_JrnyLand: Swamp 0197_MTGHOB_JrnyLand: Mountain 0198_MTGHOB_JrnyLand: Forest

ビルボや仲間たちとともに、「中つ国の旅」基本土地にフルアートで描かれた世界を巡る旅をしましょう。各土地には「ホビットの冒険」で登場する見事な風景が描かれています。中つ国を旅する陽気な冒険者たちの姿もありますよ。

「中つ国の旅」基本土地は、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターで手に入ります。コレクター・ブースターには、フォイル仕様の「中つ国の旅」基本土地が１枚封入されています。

「ホビットの四季」基本土地

0313_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Spring) 0314_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Summer) 0315_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Fall) 0316_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Winter)

「緑の牧場をながめ」、ホビット庄へ帰ってゆっくり休みましょう。「ホビットの四季」フルアート版基本土地には、ホビット庄の四季が描かれています。全４種類で、いずれも《平地》です。「ホビットの四季」基本土地は、プレリリース・パックおよびBundle、Gift Bundleでのみ手に入ります。

プレリリース・パックには、非フォイル仕様の「ホビットの四季」基本土地が４枚同梱されています。Bundleには、フォイル仕様の「ホビットの四季」基本土地が４枚同梱されています。Gift Bundleには、サージ・フォイル仕様の「ホビットの四季」基本土地が４枚同梱されています。いずれの製品にも、全種類１枚ずつ入っています。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』の製品詳細

プレイ・ブースター

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

プレイ・ブースターボックス

各『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』プレイ・ブースターボックスには、プレイ・ブースター30パックと、フォイル仕様の「中つ国クラシックアーティスト・カード」１枚が封入されたボックストッパーが収められています。各プレイ・ブースターの内容は以下の通りです。

マジック：ザ・ギャザリング のカード 14枚 コモン ７枚 アンコモン ３枚 不特定レアリティのカード １枚 レアや神話レア １枚 フォイル仕様の不特定レアリティのカード １枚 土地カード １枚

のカード 14枚 非フォイル仕様の両面トークン １枚

コレクター・ブースター

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

コレクター・ブースターボックス

各『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』コレクター・ブースターボックスには、コレクター・ブースター12パックと、フォイル仕様の「中つ国クラシックアーティスト・カード」１枚が封入されたボックストッパーが収められています。各コレクター・ブースターの内容は以下の通りです。

マジック：ザ・ギャザリング のカード 15枚 フォイル仕様のコモン ５枚 フォイル仕様のアンコモン ３枚 フォイル仕様またはサージ・フォイル仕様のアンコモン １枚 フォイル仕様の「中つ国の旅」基本土地 １枚 フォイル仕様のレアや神話レアのカード ２枚 非フォイル仕様のブースター・ファン版カード ２枚 フォイル仕様のブースター・ファン版レアや神話レア １枚

のカード 15枚 非フォイル仕様の両面トークン １枚

ボックストッパー

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

ボックストッパー

各『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』ボックストッパーには、フォイル仕様の「中つ国クラシックアーティスト・カード」１枚が封入されています。

Bundle

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

Bundle

各『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』Bundleには、以下の内容が収められています。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 プレイ・ブースター ９パック

プレイ・ブースター ９パック フォイル仕様の「ホビットの四季」フルアート版基本土地 ４枚

フォイル仕様の基本土地 15枚 「中つ国の旅」フルアート版基本土地５枚を含む

非フォイル仕様の基本土地 15枚 「中つ国の旅」フルアート版基本土地５枚を含む

フォイル仕様のプロモカード １枚

早見表カード ２枚

大型スピンダウン・ライフカウンター １個

カード整理用ボックス １つ

Gift Bundle

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

Gift Bundle

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』Gift Bundleは、2026年9月4日発売です。各『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』Gift Bundleには、以下の内容が収められています。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 プレイ・ブースター ９パック

プレイ・ブースター ９パック 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 コレクター・ブースター １パック

コレクター・ブースター １パック サージ・フォイル仕様の「ホビットの四季」フルアート版基本土地 ４枚

フォイル仕様の基本土地 15枚 「中つ国の旅」フルアート版基本土地５枚を含む

非フォイル仕様の基本土地 15枚 「中つ国の旅」フルアート版基本土地５枚を含む

フォイル仕様のプロモカード １枚

早見表カード ２枚

大型スピンダウン・ライフカウンター １個

カード整理用ボックス １つ

Draft Night

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

Draft Night

各『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』Draft Nightには、以下の内容が収められています。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 プレイ・ブースター 12パック

プレイ・ブースター 12パック 『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 コレクター・ブースター １パック

コレクター・ブースター １パック 非フォイル仕様の基本土地 90枚

非フォイル仕様の両面トークン 10枚

ドラフト・ガイド １枚

シーン・ボックス

シーン・ボックス

「Crack the Plates」 シーン・ボックス

「Treasures of Smaug」

各『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』シーン・ボックスには、以下の内容が収められています。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 プレイ・ブースター ３パック

プレイ・ブースター ３パック フォイル仕様のボーダーレス版シーン・カード ６枚

アート・カード ６枚

ディスプレイ用イーゼル １つ

プレリリース・パック

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

プレリリース・パック

各『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』プレリリース・パックには、以下の内容が収められています。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 プレイ・ブースター ６パック

プレイ・ブースター ６パック フォイル仕様のレアや神話レアのカード １枚

非フォイル仕様の「ホビットの四季」フルアート版基本土地 ４枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター １個

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 が8月14日にやってくる

間もなくやってくる『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』で、マジック流の中つ国の冒険が二度目の朝食を迎えます！公開済みのカードは、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』カードイメージギャラリーをご覧ください。2027年発売予定の「Battle of Five Armies Co-Op Kit」を含むこのセットの情報は今後もお伝えしていきますので、DailyMTGや各種ソーシャルメディアにご注目ください。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』は2026年8月14日発売です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。