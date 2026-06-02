トゥルー・ビリーバーの皆さん、一世一代の壮大なコラボ『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』へようこそ。マジックとマーベルによる究極のチームのために、私たちは数十年にわたる原作コミックの歴史から人気のキャラクターや物語、伝説たちを皆さんのもとへアッセンブルしました。2026年6月26日発売のこのセットでは、マーベル・ユニバースの力を思う存分楽しめます。あなたのデッキやコレクションにやってくる強力な新規メカニズムやブースター・ファンに備えましょう！

0080a_MTGMSH_Main: Tony Stark 0065_MTGMSH_Main: Loki, God of Mischief 0219a_MTGMSH_Main: King T'Challa

私たちのS.H.I.E.L.D.が、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』の新たなカードとカード仕様に関する機密情報を公開しました。そこで、このセットの製品やブースター・ファン仕様をまとめた資料をご用意しました。単に注目ポイントを見たい方も、ぜひこのまま読み進めてください。以下に、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』をコレクションする上で知っておきたい４つのことをお伝えします。

１. ガントレットにマインド・ストーンを加えて永劫を手にしよう

0385_MTGMSH_CsmcStn: The Mind Stone

（* 画像はデジタル処理が施されたものです。実物のカードとは異なります。）

シンセゾイドの額に埋め込まれていても、あなたのでデッキに組み込まれていても、マインド・ストーンの輝きは不滅です。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』で新たなインフィニティ・ストーンが登場します。今回の《マインド・ストーン》には、あなたのガントレットにふさわしく３種類のバージョン違いが用意されます。通常版のアートは、ヴォルカン・バガ/Volkan Baga氏が手掛けます。「ガントレット」ボーダーレス版では、サノスの手に収まったインフィニティ・ストーンが描かれます。そしてマーベルのコレクション・アイテムとしても極めて稀少なコズミック・フォイル仕様のテキストレス版《マインド・ストーン》は、手に取りたくなる力を感じられるアートになっています。

詳細については、こちらの《マインド・ストーン》についての項をご確認ください。

２. キャラクターが活き活きと描かれる「クラシック・コミック」カード

0395_MTGMSH_Iconic: Elektra, Daughter of the Hand 0400_MTGMSH_Iconic: Thanos, the Mad Titan

不朽の名作たるマーベルのアートワークがマジックへやってきます！私たちのデザイナーとマーベルのチームの協働のもとで原作コミックのアートワークとマジックの新規カードが組み合わさり、刺激的な「クラシック・コミック」ボーダーレス版のカードが誕生しました！どのカードにもマーベルの歴史を彩る有名なアートとマジックのルール・テキストやマナ・コスト、伝説のクリーチャーの名前が収められており、コマンダー・デッキを率いる１枚にうってつけです。

３. マジックの再録カードにマーベルのアートが組み合わさった「ソース・マテリアル」カード

0076_MTGMSH_Source: Defense of the Heart 0094_MTGMSH_Source: Storm, Force of Nature

マジックの歴史を彩る人気カードに、マーベルの歴史を彩る人気アートを組み合わせました！「ソース・マテリアル」カードでは、ジャック・カービー/Jack Kirby氏やアレックス・ロス/Alex Ross氏などの著名なマーベル・アーティストのエキサイティングなアートを、「Secret Lair's Marvel Superdrop」からの再録を含むマジックのエキサイティングな再録カードに収めています。

４. 「ロゴ」カードでお気に入りのキャラクターを見つけよう

0368_MTGMSH_BoldLogo: The Scarlet Witch 0379_MTGMSH_BoldLogo: The Vision

勇敢で、強く、荘厳。「ロゴ」ボーダーレス版カードは、このセットの伝説のクリーチャーをマーベルらしい印象的なスタイルで表現します。マーベルのキャラクターがスタイリッシュに描かれたアートの背景は、キャラクターのロゴが浮かぶ単色のものになっています。マーベル・ユニバースのあらゆる面から幅広くキャラクターを集めましたので、あなたのお気に入りを探してみてください。

2026年6月26日発売の壮大なコラボセット『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』で、マーベル・ユニバースの物語をマジックの戦場へ広げましょう。このセットは現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』の詳細

MSHエキスパンション・シンボル MSCエキスパンション・シンボル

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』３文字略号：MSH

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 統率者３文字略号：MSC

ソース・マテリアル・カード３文字略号：MAR

使用可能フォーマットについて：

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 （MSH）は、すべてのフォーマットで使用できます。

（MSH）は、すべてのフォーマットで使用できます。 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 エターナル使用可能カード（MSCおよびMAR）は、統率者戦およびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。

エターナル使用可能カード（MSCおよびMAR）は、統率者戦およびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』プレイ・ブースターからは、MSHおよびMARのカードが出現します。これらのカードは『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』プレイ・ブースターを用いるドラフトやシールドで使用できます。

ウェブサイト：『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

カードイメージギャラリー：『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』製品のメーカー希望小売価格は以下の通りです。

プレイ・ブースター：$6.99

コレクター・ブースター：$37.99

ジャンプスタート・ブースター： $6.99

統率者デッキ：$74.99

Collector's Edition Commander Deck：$159.99

Bundle： $69.99

Gift Bundle：$89.99

Draft Night： $119.99

Scene Box：$41.99

ビギナー・ボックス： $34.99

重要な日程：

Summer Game Fest Play Event： 6月5日

6月5日 統率者デッキ公開： 6月8～11日

6月8～11日 カードイメージギャラリーにて全収録カード公開： 6月12日

6月12日 Avengers Academy： 6月12～18日

6月12～18日 プレリリース： 6月19～25日

6月19～25日 MTGアリーナ にてリリース： 6月23日

6月23日 テーブルトップ公式発売日： 6月26日

6月26日 マジック・アカデミー ： 6月26日～8月6日

6月26日～8月6日 スタンダード・ショーダウン： 6月26日～8月6日

6月26日～8月6日 ラスベガスにて 「Magic Spotlight: Marvel Super Heroes」開催： 6月26～28日

6月26～28日 コマンダー・パーティー（１回目）： 7月3～9日

7月3～9日 「MagicCon: Amsterdam」と「プロツアー 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 」： 7月17～19日

7月17～19日 マジック・プレゼンツ：悪戯の神 ： 7月17～23日

7月17～23日 ブリュッセルにて 「Magic Spotlight: Marvel Super Heroes」開催： 7月24～26日

7月24～26日 コマンダー・パーティー（２回目）：7月31日～8月6日

マーベルのマジック：ザ・ギャザリングへの到来に備えよう

0207_MTGMSH_Main: Black Panther, Vanguard 0210_MTGMSH_Main: Captain America, Living Legend 0216_MTGMSH_Main: Iron Man, Master of Machines

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』では、マーベル・ユニバースの全勢力がマジックのゲームにやってきます。プレイ・ブースターにコレクター・ブースター、統率者デッキなど、マジック・ファンにもマーベルのファンにもおすすめの製品がたくさんあります。どこから始めればいいか知りたい方（やマーベルの大ファンへのプレゼントをお探しの方）は、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』の製品ガイドをご覧ください。

このセットについて詳しく知りたい方は、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーやメカニズム紹介記事をご覧ください。2026年6月26日の発売に備え、スーパーヒーローになるための知識をつけておきましょう！『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のブースター・ファン

0017_MTGMSH_Main: Invisible Woman, Sue Storm 0066_MTGMSH_Main: Mister Fantastic, Reed Richards 0136_MTGMSH_Main: Human Torch, Johnny Storm 0190_MTGMSH_Main: The Thing, Ben Grimm

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』では、スーパーヒーローだけでなく彼らの宿敵や織りなす物語にも注目します。そこでマジックのブースター・ファン・チームはマーベル原作コミックのアクションをカード仕様で表現し、マーベルのスタイルをマジックのクールなカードへ落とし込みました。以下に、このセットのブースター・ファンを詳しくご紹介します。収録カードの一覧は『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーをご覧ください。

インフィニティ・ストーンの１つ《マインド・ストーン》を手にしよう

0021_MTGMSH_Main: The Mind Stone

マーベル・ユニバースでも特に強力なアーティファクトである「インフィニティ・ストーン」は、マーベル・グッズのコレクターにとっての究極のアイテムでしょう。驚異的な宇宙の力が込められた《マインド・ストーン》には、誰もがコレクションに加えたくなるような３種類のバージョン違いが用意されます。通常版のアートはヴォルカン・バガ/Volkan Baga氏が手掛け、彼の代名詞とも言えるアーティファクトのイラスト・スタイルをオマージュしたものになっています。このバージョンは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

0386_MTGMSH_Gauntlet: The Mind Stone

「ガントレット」ボーダーレス版の《マインド・ストーン》には、サノスの手に収まったインフィニティ・ストーンが描かれます。彼が残りの５つを手にしない限りは、マーベル・ユニバースもまだ安全でしょう。「ガントレット」ボーダーレス版の《マインド・ストーン》はコレクター・ブースターからのみ出現し、フォイル仕様のみのご用意となっています。

0385_MTGMSH_CsmcStn: The Mind Stone

そして『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のコレクション・アイテムの頂点が、コズミック・フォイル仕様のテキストレス版《マインド・ストーン》です。この輝かしいアーティファクトには特別なフォイル仕様が用意され、マーベル・ユニバースの壮大な世界観を物語ります。究極のコレクション・アイテムであるこのバージョンの《マインド・ストーン》は、150枚未満の印刷となり、コレクター・ブースターでのみ手に入ります。

「クラシック・コミック」ボーダーレス版

0392b_MTGMSH_Iconic: The Invincible Iron Man 0399b_MTGMSH_Iconic: Black Panther, Hope Enduring

* これらは 《トニー・スターク》 と 《ティ・チャラ王》 の第２面です。

マーベル・ユニバースの伝説的なアートワークは、何世代にもわたり人々の心を捕らえて離しません。私たちはそれらのイラストを、このセットで特にクールな伝説のクリーチャーへ当てはめました。「クラシック・コミック」ボーダーレス版カードは、不朽のイラストとマジックのカード表現を組み合わせたカード仕様です。

この仕様は神話レアに15種類用意され、そのうち４種類は両面カードとなっています。「クラシック・コミック」ボーダーレス版カードはフォイル仕様のみのご用意となり、コレクター・ブースターでのみ手に入ります。どの言語版のコレクター・ブースターからも出現しますが、カードの言語は英語版のみです。

「ソース・マテリアル」カード

0061_MTGMSH_Source: Simulacrum Synthesizer 0091_MTGMSH_Source: Iron Man, Titan of Innovation

「ソース・マテリアル」カードは、マジックの人気再録カードとマーベル原作コミックの心奪われるアートワークを組み合わせた特別なカード群です。アレックス・ロス/Alex Ross氏やダン・アドキンス/Dan Adkins氏、トニー・S. ダニエル/Tony S. Daniel氏などの人気マーベル・アーティストの皆さんが、マジックでのデビューを飾ります。マジックで特に有名なカードの再録に加えて、今回は「Secret Lair's Marvel Superdrop」で登場した伝説のクリーチャーの「ソース・マテリアル」版も収録されます。

0078_MTGMSH_Source: Heroic Intervention 0079_MTGMSH_Source: Heroic Intervention 0080_MTGMSH_Source: Heroic Intervention

「ソース・マテリアル」カードは、プレイ・ブースターから24パックに1枚の割合で非フォイル仕様のものが出現します。コレクター・ブースターには、非フォイル仕様またはフォイル仕様のものが１枚封入されています。「ソース・マテリアル」カードは全60種類です。うち３種類は、《英雄的介入》のバージョン違いです。「ソース・マテリアル」カードの出現率はすべて同じです。

シーン・カード

0316_MTGMSH_ScnBstr: Captain America, Super-Soldier 0331a_MTGMSH_ScnBstr: Bruce Banner

「シーン・カード」で、マーベル・ユニバースの壮大なシーンをアッセンブルしましょう。各シーン・カードには、大きなアートの一部が描かれています。同じデッキに揃えて採用するもよし、バインダーに飾るもよし、戦場でシーンを完成させるもよし！

0320_MTGMSH_ScnBstr: Mister Fantastic, Reed Richards 0338_MTGMSH_ScnBstr: Thor, God of Thunder

プレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入るシーン・カードでは、全６種類のシーンを作れます。

レイニル・フランシス・ユウ/Leinil Francis Yu氏とサニー・ゴー/Sunny Gho氏が手掛けた４枚のシーンには、ファンタスティック・フォーの４人が描かれています。

ケヴ・ウォーカー/Kev Walker氏が手掛けた４枚のシーンには、ヘルズキッチンでのデアデビルと邪悪な敵との戦いが描かれています。

アニー・ウー/Annie Wu氏が手掛けた６枚のシーンには、キャプテン・アメリカとヒドラの戦いが描かれています。

アディ・グラノフ/Adi Granov氏が手掛けた６枚のシーンには、ガンマ線を浴びたキャラクターたちの対峙が描かれています。

ヨハン・グルニエ/Johan Grenier氏が手掛けた18枚にわたる巨大なシーンには、コズミック・キューブをめぐるスーパーヒーローたちの戦いが描かれています。

そしてクリス・バチャロ/Chris Bachalo氏は、両面シーン・カードの第１面のイラストを手掛けました。その５枚を並べると、スーパーヒーローたちが食事をともにするシーンが浮かび上がります。

シーン・カードはコモンに３種類、アンコモンに12種類、レアに８種類、神話レアに15種類用意され、プレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。これらのカードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。

さらに、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』では２種類のシーン・ボックスが登場します。各シーン・ボックスには、フォイル仕様の新規シーン・カードが６枚同梱されています。こちらのシーン・カードは、コレクター・ブースターからも非フォイル仕様のものが出現します。

「ロゴ」ボーダーレス版

0362_MTGMSH_BoldLogo: Namor the Sub-Mariner 0369_MTGMSH_BoldLogo: Thor, God of Thunder

「ロゴ」ボーダーレス版カードで、お気に入りのマーベル・キャラクターへの愛を示しましょう！「ロゴ」ボーダーレス版カードは、単色の背景にマーベルのキャラクターが際立つアートになっています。お気に入りのキャラクターをテーマにしたコレクションの中心に据えるのにぴったりな１枚です。アトランティス（やマーフォーク）が大好きな方は、こちらのバージョンの《サブマリナー、ネイモア》をリーダーにして、海の軍勢で戦いへ向かいましょう！

「ロゴ」ボーダーレス版は、レア15種類と神話レア13種類に用意されています。これらのカードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。

ボーダーレス版土地

0380_MTGMSH_BdlsLand: Dark Fortress 0381_MTGMSH_BdlsLand: Gathering Place 0382_MTGMSH_BdlsLand: Gleaming Bastion 0383_MTGMSH_BdlsLand: Hidden Lair 0384_MTGMSH_BdlsLand: Training Compound

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』では、５種類のレアの２色土地が新たに登場します。それらは通常版に加えて、アベンジャーズのコンピューター画面を通してその場所を見ているようなボーダーレス版が用意されます。

このバージョンはレアの土地５種類に用意されます。これらのカードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。

「パネル」ショーケース版

0303_MTGMSH_ShwPanel: Mjölnir, Hammer of Thor 0305_MTGMSH_ShwPanel: Armor Wars

「パネル」ショーケース版は、ムジョルニアのような装備の強さやアーマー・ウォーズのような物語など、マーベル・ユニバースの歴史を彩るさまざまな場面にスポットライトを当てたカード仕様です。「パネル」ショーケース版カードは、コミックの１ページを切り取ったようなスタイリッシュなフレームで飾られます。（注：コミックのページは決して切り取らないでくださいね。）

「パネル」ショーケース版は、レア11種類と神話レア６種類に用意されます。これらのカードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。

「街の平穏」フルアート版と「街の混沌」フルアート版基本土地

0278_MTGMSH_MbarLand: Plains 0280_MTGMSH_MbarLand: Island 0282_MTGMSH_MbarLand: Swamp 0284_MTGMSH_MbarLand: Mountain 0286_MTGMSH_MbarLand: Forest

街の景色や音って本当に素敵ですよね。「街の平穏」フルアート版基本土地では、スーパーヒーローたちの安らぎのひとときが描かれます。

0277_MTGMSH_MbarLand: Plains 0279_MTGMSH_MbarLand: Island 0281_MTGMSH_MbarLand: Swamp 0283_MTGMSH_MbarLand: Mountain 0285_MTGMSH_MbarLand: Forest

しかしその平穏も永遠に続くわけではありません。「街の混沌」フルアート版基本土地では、マーベル・ユニバースのさまざまな場所で繰り広げられるシネマティックなアクションが描かれます。

これらの基本土地は、以下のように『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』の各種製品で手に入ります。

プレイ・ブースター：非フォイル仕様/フォイル仕様ともに出現

コレクター・ブースター：フォイル仕様のものが出現

ジャンプスタート・ブースター：各パックに、非フォイル仕様の「街の平穏」または「街の混沌」フルアート版基本土地が１枚封入

Bundle：「街の混沌」フルアート版基本土地が、非フォイル仕様/フォイル仕様ともに各基本土地タイプにつき１枚ずつ同梱

Gift Bundle：「街の平穏」フルアート版基本土地が、非フォイル仕様/フォイル仕様ともに各基本土地タイプにつき１枚ずつ同梱

Collector's Edition Commander deck：サージ・フォイル仕様の「街の平穏」および「街の混沌」フルアート版基本土地が同梱

ビギナー・ボックス：非フォイル仕様の「街の平穏」および「街の混沌」フルアート版基本土地が同梱

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』の製品詳細

プレイ・ブースター

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

プレイ・ブースターボックス

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』プレイ・ブースターボックスには、プレイ・ブースターが30パック収められています。各プレイ・ブースターの内容は以下の通りです。

マジック：ザ・ギャザリング のカード 14枚 コモン ７枚 この枠からは、メインセット収録のコモン81種類が出現します。 コモンのシーン・カード３種類もこの枠から出現します（8.6％）。 24パックに1パックの割合で、コモン1枚の代わりに非フォイル仕様の「ソース・マテリアル」カードが出現します（全60種類）。 アンコモン ３枚 この枠からは、メインセット収録のアンコモン100種類が出現します。 アンコモンのシーン・カード12種類もこの枠から出現します（12％）。 不特定レアリティのカード １枚 メインセット収録のコモン（12.4％）、アンコモン（64％）、レア（16.8％）、神話レア（2.1％） コモン（１％未満）、アンコモン（2.7％）、レア（１％未満）、神話レア（１％未満）のシーン・カード レア（１％未満）、神話レア（１％未満）の「ロゴ」ボーダーレス版カード レア（１％未満）、神話レア（１％未満）の「パネル」ショーケース版カード レアのボーダーレス版土地（１％） レアや神話レア １枚 メインセット収録のレア（76.1％）、神話レア（16.6％） レア（１％）や神話レア（0.8％）のシーン・カード レア（2.4％）や神話レア（0.7％）の「ロゴ」ボーダーレス版カード レア（1.9％）や神話レア（１％未満）の「パネル」ショーケース版カード フォイル仕様の不特定レアリティのカード １枚 メインセット収録のコモン（59.9％）、アンコモン（29.6％）、レア（5.9％）、神話レア（1.2％） コモン（１％未満）、アンコモン（1.2％）、レア（１％未満）、神話レア（１％未満）のシーン・カード レア（１％未満）、神話レア（１％未満）の「ロゴ」ボーダーレス版カード レア（１％未満）、神話レア（１％未満）の「パネル」ショーケース版カード レアのボーダーレス版土地（１％） 非フォイル仕様やフォイル仕様の土地カード １枚 コモンの２色土地（非フォイル仕様40％、フォイル仕様10％） 通常フレーム版の基本土地（非フォイル仕様20％、フォイル仕様5％） 「街の平穏」フルアート版基本土地（非フォイル仕様10％、フォイル仕様2.5％） 「街の混沌」フルアート版基本土地（非フォイル仕様10％、フォイル仕様2.5％）

のカード 14枚 非フォイル仕様の補助カード（8.5％）または両面トークン（91.5％） １枚

（注：四捨五入のため、合計は100％にならない場合があります）

コレクター・ブースター

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

コレクター・ブースターボックス

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』コレクター・ブースターボックスには、コレクター・ブースターが12パック収められています。各コレクター・ブースターの内容は以下の通りです。

マジック：ザ・ギャザリング のカード 15枚 フォイル仕様のコモン ３枚 この枠からは、メインセット収録のコモン81種類（89.0％）やコモンの２色土地10種類（11％）が出現します。 フォイル仕様のアンコモン ２枚 この枠からは、メインセット収録のアンコモン100種類が出現します。 フォイル仕様のMSC収録のコモン ２枚 ジャンプスタート・ブースター収録の再録カード（50％） ジャンプスタート・ブースター収録の 新規カード（40.5％） ウェルカム・デッキ収録の 新規カード（9.5％） フォイル仕様のMSC収録のアンコモン １枚 ジャンプスタート・ブースター収録の再録カード（18.6％） ジャンプスタート・ブースター収録の 新規カード（77.9％） ウェルカム・デッキ収録の 新規カード（3.5％） フォイル仕様のコモン（20％）、アンコモン（80％）のシーン・カード １枚 フォイル仕様の「街の平穏」フルアート版（50％）または「街の混沌」（50％）フルアート版基本土地 １枚 フォイル仕様のレアや神話レアのカード １枚 メインセット収録のレア（45％）、神話レア（9.4％） 神話レアの両面シーン・カード（1.4％） 神話レアの「ロゴ」ボーダーレス版両面カード（1.4％） ジャンプスタート・ブースター収録のレア（33.8％）や神話レア（4.1％）の新規カード ジャンプスタート・ブースター収録のレアの再録カード（３％） ウェルカム・デッキ収録の神話レアの新規カード （1.9％） 非フォイル仕様の統率者デッキ収録のブースター・ファン版カード１枚 レアの拡張アート版カード 203種類（93.6%） うち92種類が再録、111種類が新規 神話レアの拡張アート版カード７種類（3.2％） うち４種類が再録、３種類が新規 パッケージを飾るボーダーレス版の統率者カード７種類（3.2％） 非フォイル仕様のレアや神話レアのブースター・ファン版カード １枚 メインセット収録のレア（27.8％）、神話レア（2.3％）の拡張アート版カード レア（6.4％）や神話レア（4.9％）のシーン・カード レア（15.1％）や神話レア（4.6％）の「ロゴ」ボーダーレス版カード レア（12.1％）や神話レア（2.6％）の「パネル」ショーケース版カード シーン・ボックス収録のシーン・カード（13.9％） レアのボーダーレス版土地（5.8%） 「ソース・マテリアル」カード（4.5％） 非フォイル仕様（75％）またはフォイル仕様（25％）の「ソース・マテリアル」カード １枚 フォイル仕様のレアや神話レアのブースター・ファン版カード １枚 メインセット収録のフォイル仕様のレア（31.8％）、神話レア（2.7％）の拡張アート版カード フォイル仕様のレア（7.3％）、神話レア（４％）のシーン・カード この枠からは両面シーン・カードは出現しません。 フォイル仕様のレア（17.2％）、神話レア（3.6％）の「ロゴ」ボーダーレス版カード この枠からは「ロゴ」ボーダーレス版両面カードは出現しません。 フォイル仕様のレア（13.9％）、神話レア（３％）の「パネル」ショーケース版カード フォイル仕様のレアのボーダーレス版土地カード（6.6％） フォイル仕様の「クラシック・コミック」ボーダーレス版カード（9.9％） どの言語版のコレクター・ブースターからも出現する可能性はありますが、カードは英語版のみです。 １％未満の確率で、「ガントレット」ボーダーレス版の《マインド・ストーン》もこの枠から出現します。 ごくわずかな確率で、コズミック・フォイル仕様のテキストレス版《マインド・ストーン》も出現します。 どの言語版のコレクター・ブースターからも出現する可能性はありますが、カードは英語版のみです。

のカード 15枚 アート・カードまたはフォイル仕様の両面トークン １枚 64％の確率でフォイル仕様の両面トークンが出現します。 32%の確率でアート・カードが出現します（全54種類）。また４％の確率で、アーティストのサインやプレインズウォーカー・シンボルが箔押しされたアート・カードが出現します。



（注：四捨五入のため、合計は100％にならない場合があります）

ジャンプスタート・ブースター

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

ジャンプスタート・ブースターボックス

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ジャンプスタート・ブースターボックスには、ジャンプスタート・ブースターが24パック収められています。各ジャンプスタート・ブースターの内容は以下の通りです。

マジック：ザ・ギャザリング のカード 20枚 テーマは全51種類 MSC収録の新規カードが少なくとも１枚入り 「街の平穏」フルアート版または「街の混沌」フルアート版基本土地 １枚

のカード 20枚 テーマ説明書 １枚

統率者デッキ

統率者デッキ

「アベンジャーズ・アッセンブル」 統率者デッキ

「ワカンダは永遠なり」 統率者デッキ

「ファンタスティック・フォー」 統率者戦デッキ

「最後はドゥームが勝つ」

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者デッキの内容は以下の通りです：

カード100枚入りの統率者デッキ １つ 「アベンジャーズ・アッセンブル」「ワカンダは永遠なり」「最後はドゥームが勝つ」の内容は以下の通りです： フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード １枚 新規カード 29枚を含む非フォイル仕様のカード 99枚 「ファンタスティック・フォー」の内容は以下の通りです： フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード ４枚 新規カード 26枚を含む非フォイル仕様のカード 96枚

非フォイル仕様の両面トークン 10枚

早見表カード １枚

デッキボックス １つ

Collector's Edition Commander Deck

「アベンジャーズ・アッセンブル」

Collector's Edition 「ワカンダは永遠なり」「最後はドゥームが勝つ」

Collector's Edition 「ファンタスティック・フォー」

Collector's Edition 「最後はドゥームが勝つ」

Collector's Edition

各『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』Collector's Edition Commander deckの内容は以下の通りです：

カード100枚入りの統率者デッキ １つ 「アベンジャーズ・アッセンブル」「ワカンダは永遠なり」「最後はドゥームが勝つ」の内容は以下の通りです： サージ・フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード １枚 新規カード 29枚とフルアート版基本土地を含むサージ・フォイル仕様のカード 99枚 「ファンタスティック・フォー」の内容は以下の通りです： サージ・フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード ４枚 新規カード 26枚とフルアート版基本土地を含むサージ・フォイル仕様のカード 96枚 両面トークン 10枚 片方の面がサージ・フォイル仕様で、もう片方の面が非フォイル仕様となっています。 早見表カード １枚 デッキボックス １つ



Bundle

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

Bundle

0431_MTGMSH_BndPromo: The Scarlet Witch

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』Bundleの内容は以下の通りです：

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 プレイ・ブースター ９パック

プレイ・ブースター ９パック フォイル仕様の基本土地 15枚 うち５枚は「街の混沌」フルアート版基本土地

非フォイル仕様の基本土地 15枚 うち５枚は「街の混沌」フルアート版基本土地

早見表カード ２枚

フォイル仕様のプロモカード《スカーレット・ウィッチ》 １枚

大型スピンダウン・ライフカウンター １個

カード整理用ボックス １つ

Gift Bundle

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

Gift Bundle

0432_MTGMSH_BndPromo: Daredevil, Man Without Fear

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』Gift Bundleの内容は以下の通りです：

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 プレイ・ブースター ９パック

プレイ・ブースター ９パック 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 コレクター・ブースター １パック

コレクター・ブースター １パック フォイル仕様の基本土地 15枚 うち５枚は「街の平穏」フルアート版基本土地

非フォイル仕様の基本土地 15枚 うち５枚は「街の平穏」フルアート版基本土地

早見表カード ２枚

フォイル仕様のプロモカード《恐れ知らずの男、デアデビル》 １枚

大型スピンダウン・ライフカウンター １個

カード整理用ボックス １つ

Draft Night

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

Draft Night

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』Draft Nightの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 プレイ・ブースター 12パック

プレイ・ブースター 12パック 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 コレクター・ブースター １パック

コレクター・ブースター １パック 非フォイル仕様の基本土地 90枚

非フォイル仕様の両面トークン 10枚

ドラフト・ガイド １枚

シーン・ボックス

シーン・ボックス

「Heroes United」 シーン・ボックス

「Villains Unleashed」

各『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』シーン・ボックスの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 プレイ・ブースター ３パック

プレイ・ブースター ３パック フォイル仕様のボーダーレス版シーン・カード ６枚

アート・カード ６枚

ディスプレイ用イーゼル １つ

ビギナー・ボックス

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

ビギナー・ボックス

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ビギナー・ボックスの内容は以下の通りです。

それぞれテーマが設定された ジャンプスタート ・ハーフデッキ 10個 うち２個はチュートリアル用にデザインされており、２人でデモプレイができるようになっています。 各ハーフデッキにはカード20枚が入っています。２つ合わせて遊びましょう！

・ハーフデッキ 10個 非フォイル仕様のトークン ５枚

ゲーム盤プレイマット ２枚

「マジックの遊び方」ガイド ２冊

早見表カード ２枚

スピンダウン・ライフカウンター ２個

参照用ガイドブック １冊

プレリリース・パック

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

プレリリース・パック

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』プレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 プレイ・ブースター ６パック

プレイ・ブースター ６パック フォイル仕様のレアや神話レアのカード １枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター １個

究極のコラボ・セットをアッセンブルしよう

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』で２つの世界が衝突します！マジックへやってくるマーベル・キャラクターたちとともに、壮大な冒険へ出かけましょう！公開済みのカードは『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーにてご覧いただけます。記念碑的なマジックのコラボ・セットのコレクションを始める準備を整えておきましょう。

2026年6月26日発売の『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』で、ヒーローを呼ぶ声に応えましょう。このセットは現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。