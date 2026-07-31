さあさあこちらへ、お茶をどうぞ！ お近くのゲーム店で開催される『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』プレリリースに備えましょう！8月7日より、中つ国への旅が始まります。ビルボの冒険を新しい形でお楽しみください。プレリリースは新規プレイヤーも長年のファンも楽しめるイベントです。みんなで一緒に新セットを盛大にお祝いしましょう。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』

プレリリース・パック

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』プレリリースに参加すると、プレリリース・パックを受け取ります。今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』 プレイ・ブースター ６パック

プレイ・ブースター ６パック フォイル仕様のプロモカード １枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター １個

プレリリースでは、プレリリース・パックの中身と基本土地を使って40枚のデッキを組み上げます。そして他の参加者たちと和気あいあいとマジックのゲームを楽しみます。このイベントは新たな戦略やメカニズムを試す絶好の場であり、気の合う仲間たちと好きなカードをプレイするにもうってつけです。思った以上に牧歌的な心地よさを味わえますよ！

ここでは、プレリリースでのデッキの組み方や戦略を簡単にご紹介します。お近くのゲーム店で開催されるプレリリースに先がけておさらいしたり、マジックに興味を持っている友だちに勧めましょう。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』プレリリースは、2026年8月7日に開幕します。このセットの公式発売日は2026年8月14日です。このセットは現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

プレリリースのデッキを作る

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North 0165_MTGHOB_Main: Thorin Oakenshield 0150_MTGHOB_Main: The Chief Warg 0163_MTGHOB_Main: Silvan Reveler

デッキはマジックの５色のうち２色を使って組むのがおすすめです。『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』に用意された５つの組み合わせのどれかになれば理想的でしょう。２色の組み合わせはそれぞれ独自の戦略やテーマを持ち、「ホビットの冒険」のクライマックスに登場する軍勢の１つを表現しています。まずはプレイ・ブースター６パックを開封して、出てきたカードを色ごとに分けましょう。このとき、多色のカードとアーティファクト、無色のカードは別にしておきましょう。

0026_MTGHOB_Main: Settle the Wreckage 0113_MTGHOB_Main: Stone-Giant of High Pass

どの色の組み合わせが良いかを決める際は、対戦相手にプレッシャーをかける「脅威」となるカードに注目しましょう。それらはレアや神話レアであることが多く、ゲームを一気に優勢にします。《大峠の石の巨人》のような大型クリーチャーや《残骸の漂着》のような大量破壊呪文が当てはまるでしょう。脅威となるカードかどうか悩む場合は、対戦相手がそれをプレイしたらどうなるか想像してみましょう。「ホビット村に逃げ帰りたくなった」なら、正解です！さて、強力な脅威が手に入りましたね。

0028_MTGHOB_Main: Thorin's Last Stand 0035_MTGHOB_Main: Confusticate and Bebother

デッキの主力となる脅威を見つけたら、次は除去手段を見ていきましょう。除去は対戦相手のカードを取り除いたり脅威を防いだりできる手段です。各色に独自の除去手段があり、除去効果を持つカードがあります。白の主要な除去呪文は、《ソーリン最後の抵抗》と《陽光による石化》です。このことから、白は大型クリーチャーやアーティファクト、エンチャントに対処できることがわかります。青はクリーチャーを直接破壊することはできませんが、《ひっかきまわしのやっかい屋》のような呪文で相手の呪文が効果を発揮する前に止めることができます。

除去呪文の多くはコモンやアンコモンのインスタントやソーサリーですが、対戦相手の動きを止める手段は他にもたくさんあります。以下に、単色の除去呪文を色ごとにまとめて掲載します。デッキ構築中にもゲーム中にも確認できますので、ぜひご利用ください。

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主要な除去呪文を見るにはマナ・シンボルをクリック

0020_MTGHOB_Main: Magnificent End 0027_MTGHOB_Main: Stone by Sunlight 0028_MTGHOB_Main: Thorin's Last Stand

0035_MTGHOB_Main: Confusticate and Bebother 0039_MTGHOB_Main: Enchanted River's Grasp 0055_MTGHOB_Main: Sound the Trumpets 0056_MTGHOB_Main: Thranduil's Decree 0058_MTGHOB_Main: Uneasy Partings

0062_MTGHOB_Main: Bilbo's Deadly Slice 0063_MTGHOB_Main: Crude Bent Blade 0069_MTGHOB_Main: Gnashing of Teeth 0084_MTGHOB_Main: Stir Up Trouble

0090_MTGHOB_Main: Burn, Burn, Tree and Fern 0097_MTGHOB_Main: Gandalf, Spark Starter 0099_MTGHOB_Main: Glóin the Mighty 0107_MTGHOB_Main: Pinecone Strike 0109_MTGHOB_Main: Smaug, the Great Calamity

0135_MTGHOB_Main: Quarrel 0138_MTGHOB_Main: Troll Negotiations 0139_MTGHOB_Main: Warg Tactics

強力な脅威と除去呪文を選んだら、あなたのデッキの色もおのずと決まるはずです。マジックのシールド戦の肝は、デッキに必要なツールを見つけ出すことなのです。《壮大なる者、スマウグ》を引き当て、《ビルボの痛烈な一薙ぎ》を複数枚手に入れたなら、強力な黒赤のデッキを組めるでしょう。一方《トム、バート、ウイリアム》があるものの緑や黒に優れた除去手段がない場合は、黒緑のデッキは避けたほうが良いでしょう。派手な効果のカードと堅実なカードのバランスを取るのが、プレリリースにおける勝利の秘訣なのです。

さて、脅威と除去だけではデッキになりません。ゲームを勝利に導けるよう、クリーチャーや呪文、土地をしっかり揃えましょう。勇敢なる冒険者諸君に、何よりも大切な教訓をさずけましょう。「マナ・カーブ」です。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』のマナ・カーブ

マナ・カーブは、あなたのデッキの平均マナ総量のバランスを取るのに役立つ考え方です。マナ・カーブに沿ってデッキを構築することで、ゲーム序盤に低コストの呪文を使い、最後は高コストの呪文で勝利を掴むという動きがしっかりできるようになります。シールドのデッキでは平均的に、以下のようなマナ・カーブになります。

１マナ：１～２枚

２マナ：７～８枚

３マナ：５～６枚

４マナ：３～４枚

５マナ：２～３枚

６マナ：０～１枚

そして土地17枚！

初期手札を引いたときに、２枚以上の土地と序盤にプレイできるカードがあれば上々です。経験則になりますが、ゲームを通して使えるマナをしっかり使い切っているプレイヤーの方がゲームを優位に進められるでしょう。１ターン目に１マナの呪文、２ターン目に２マナの呪文という風にプレイしていけば強力な盤面を築くことができ、対戦相手を苦しい状況に追い込めるのです。

0034_MTGHOB_Main: Bilbo Baggins, Burglar 0032_MTGHOB_Main: Bilbo, Luckwearer

ではどういうものが「２マナの呪文」なのでしょう？基本的には、その答えは明白です。唱えるためのコストが２マナの呪文のことですね。ですが『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』には、クリーチャーやアーティファクトのようなパーマネントに付随する「出来事」呪文があります。「出来事」を唱えると、それは解決時に追放されます。そしてその後、パーマネント・カードとして追放領域から唱えることができるのです。つまり１枚のカードに２つの呪文が入っているというわけです！

0030_MTGHOB_Main: Velvetwing Butterflies

《ビロード羽の蝶》は３マナのクリーチャーですが、このカードには《驚嘆の凝視》という２マナの出来事呪文がついています。ではこのカードは３マナとして扱うべきでしょうか？ それとも２マナ？その答えは、あなたのデッキがこのカードをどう使うかによって変わります。一般的には、出来事呪文の方をマナ・カーブに組み込むのが良いでしょう。（出来事呪文の多くは、パーマネント側よりコストが低くなっています。）

0049_MTGHOB_Main: Most Decrepit Old Bird

《この上なくよぼよぼな年より鳥》を使う場合は、この上なく難解な問題に直面することになるかもしれませんね。１ターン目にクリーチャーとしてプレイするか、２ターン目まで待って出来事呪文としてプレイするか。ご自身のデッキを見直してみてください。序盤に低コストのクリーチャーを出して、それらを装備品で強化するデッキですか？それなら、《この上なくよぼよぼな年より鳥》を１マナのクリーチャーとして使いましょう。出来事呪文としてプレイして墓地にカードを送りたいなら、２マナで《ひそひそ話》として使いましょう。

これでマナ・カーブも整いましたし、デッキの完成です。お気に入りのものやごちそうもバッグに詰めてきましたよね。あとはマジックのゲームを楽しむだけです！ここまで来れば難しいことはありません。組み上げたデッキのドラフト・アーキタイプに沿ってプレイすれば、勝利を掴めるでしょう！

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』のドラフト・アーキタイプ

「ドラフト・アーキタイプ」は、効率的なデッキ構築を後押しし、あなたのリミテッド体験を導いてくれます。『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』には、それぞれ２色の組み合わせで構成される５種類のドラフト・アーキタイプが用意されています。それぞれの２色には「上陸」や「１ターンに２枚引く」など共通する戦略があり、それらをサポートするカードが収録されています。

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North

特に２色のアンコモンは、そのアーキタイプの目標を明確に示すシグナルになりますので、ご注目ください。白青のアーキタイプでは１ターン中に２枚のカードを引くことが求められますが、《弓矢の達人、バルド》はまさにカードを引くデッキに欲しい効果を持っているのです。バルドはあなたが２枚目のカードを引くと恩恵をもたらす効果を持っています。「徴募」で生成したクリーチャー・トークンを強化できますし、「徴募」がバードの能力を誘発させるのも便利ですね。

以下に、５つのドラフト・アーキタイプとそれぞれのキーカードをご紹介します。選んだ軍勢の旗を掲げ、戦場へ突撃しましょう！戦いの前にはしっかり準備を整えて挑みましょう。

白青「人間」

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0045_MTGHOB_Main: Long Lake Nuisance

カードを引くことはそれだけでも嬉しいことですが、恩恵も得られるなんてもっと嬉しいですね！《エスガロスの守備隊》や《山の王を祝う》、《たての湖の厄介者》のようなカードが持つ「徴募」メカニズムは、追加のドロー手段でありながらクリーチャー・トークンで盤面を築く助けにもなるでしょう。軍勢を揃えたら《弓矢の達人、バルド》や《ソーリン最後の抵抗》で強化し、勝利へ向かって突撃しましょう。

黒赤「ゴブリン」

0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North 0105_MTGHOB_Main: Misty Mountains Raider

この黒赤アーキタイプで、対戦相手をゴブリン町へ連れて行きましょう。「動員」で軍団・トークンを大きくしていくもよし、《事を荒だてる》や《雪の丘の狩人》のようなカードの生け贄に捧げてもよし。《玄関の間の歩哨》のように死亡誘発の能力を持つカードも相性抜群です。対戦相手のライフを奪い、リソースを減らし、敗北へ追い詰めましょう。

黒緑「狼」

0150_MTGHOB_Main: The Chief Warg 0078_MTGHOB_Main: Nighthowl Pursuer

獰猛な狼の群れを率いましょう！「獰猛」はあなたがパワー４以上のクリーチャーをコントロールしているかどうかを参照するメカニズムです。できるだけ早い段階で強大な狼を戦場に繰り出しましょう。《ふつうの熊》や《だんまり忍び足、ゴラム》は、マナ・カーブにも合う大型クリーチャーです。どうしても対戦相手に一歩先んじたいなら、《不本意なもてなし役、ビヨルン》や《胴長の灰色犬》でマナを加速して大型クリーチャーへ繋げましょう。

赤白「ドワーフ」

0165_MTGHOB_Main: Thorin Oakenshield 0016_MTGHOB_Main: Iron Hills Blacksmith

あなたがアーティファクトや伝説のカード、英雄譚を３つ以上コントロールしているかどうかを参照する「物語り」メカニズムで、対戦相手に忘れられない物語を聞かせましょう。《友を背負う者、ドーリ》は伝説のカードであり、アーティファクトももたらすため、あなたのドワーフのパーティーに必須でしょう。そして「不朽の物語」が完成したら、《ソーリン・オーケンシールド》や《優しき夢想家、ボンブール》の力を存分に味わいましょう。

緑青「エルフ」

中つ国のエルフたちは自然界と深く結びついています。それを「上陸」メカニズムで表現しました。この戦略はコントロール寄りであるため、《エルフのいかだの舵取り》で対戦相手のクリーチャーを食い止めたり、巨大な《闇の森の道拓き》を目指したりしましょう。《シンダリンの領主、スランドゥイル》がいればエルフ中心の戦略を組み立てることもでき、《ウッド・エルフ》や《森の織匠》に付加価値をつけられるでしょう。

プレリリースは、あなたの壮大な物語の始まりに過ぎません。『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』で味わえるものを探検したら、お近くのゲーム店で開催されるさらなるイベントに備えましょう！輝くお宝を探し求めている方は、『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』カードイメージギャラリーをご覧ください。

『マジック：ザ・ギャザリング | ホビット™』プレリリースは、2026年8月7日に開幕します。このセットの公式発売日は2026年8月14日です。このセットは現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。