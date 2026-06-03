マーベル・ユニバースの力がマジックへ！『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』にて、２つの大きな世界がタッグを組み壮大なクロスオーバーが実現します。コミックさながらのアクションがお近くのゲーム店で繰り広げられ、世界中へと広がっていくでしょう。マーベル・ユニバースでマジックを始めようとしている方やお気に入りのスーパーヒーローとともに旅を続けたい方は、ぜひこのままお読みください！

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は2026年6月26日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

「Avengers Academy」で遊び方を学ぼう

（6月12～18日。北米地域のみ）

「Avengers Academy」でスーパーヒーローになるための道の第一歩を踏み出しましょう！アメリカおよびカナダのゲーム店で開催されるこのイベントでは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のカードをいち早くプレイできます。ぜひお友達と、マーベル・ユニバースの力を手にマジックの世界を体験してください。

ウェルカム・デッキ

（白） ウェルカム・デッキ

（青） ウェルカム・デッキ

（黒） ウェルカム・デッキ

（赤） ウェルカム・デッキ

（緑）

「Avengers Academy」は、新規プレイヤーが経験者とチームを組んでマジックの遊び方を学べるように設計されています。参加者は『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のウェルカム・デッキを受け取り、チームメイトとともに双頭巨人戦で対戦します。あなたとチームメイトはそれぞれ、カード30枚入りのハーフデッキ１つを使用します。イベントの後はもう１つのハーフデッキをアッセンブルして、２色の60枚デッキにして遊べます。

「Avengers Academy」でのトレーニングが完了したら、翌週開催の双頭巨人戦プレリリース・イベントへの参加登録もしましょう。双頭巨人戦プレリリースにも参加登録したプレイヤーには、着用できる「ロキの角」をイベント当日にお贈りします（数量には限りがあります）。悪戯の神からの贈り物です。「Avengers Academy」を早期に申請した店舗では、特製巾着と英雄//悪人の両面トークンも配布されます（数量には限りがあります）。

地球最強のヒーローたちの呼びかけに応じ、今すぐ「Avengers Academy」への参加登録を！イベントの詳細はお近くのゲーム店までお問い合わせください！

プレリリース

（6月19～25日）

盛り上がりは『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』プレリリースへと続きます！スーパーパワーが注がれたマジックのシーズンの開幕にふさわしいイベントです。新規プレイヤーがマジックをカジュアルに楽しめる場であり、歴戦のプレイヤーが新しいカードやメカニズムを友達と試す場でもあります。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

プレリリース・パック

プレリリースに参加すると、プレリリース・パックを受け取ります。プレリリースでは、プレリリース・パックの中身と基本土地を使って40枚のデッキを組み上げます。今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 プレイ・ブースター ６パック

プレイ・ブースター ６パック フォイル仕様のレアや神話レアのカード １枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター １個（全５色）

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』では、通常のプレリリースと双頭巨人戦のプレリリースがお近くゲーム店で開催されます。双頭巨人戦はチームメイトとともに他の２人チームと対戦するフォーマットです。友達とチームを組んで遊び方を学んだり教えたりするのにうってつけのイベントであり、「Avengers Academy」も参加していればさらに大きな効果を得られます。

プレリリースは2026年6月19日開幕です。お近くのゲーム店のプレリリースに参加登録しましょう！

「マジック・アカデミー」で遊び方を学ぼう

（6月26日～8月6日）

お近くのゲーム店で開催されるマジック・アカデミーで、マジックの力を高めましょう。「Avengers Academy」イベントと同様に、このイベントではマーベル・テーマのカードでマジックの遊び方をしっかり学べます。

マジック・アカデミーは２つのイベントで構成されています。「マジックの遊び方」編は、マジックを始めたばかりのプレイヤーにぴったりのイベントです。「Avengers Academy」と同様に、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ウェルカム・デッキを使用します。また、北米地域および南米地域、日本、ヨーロッパ地域、中東地域、アフリカ地域の一部店舗には『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ビギナー・ボックスが提供され、このイベントで利用される場合があります。

「デッキ構築」編では、プレイ・ブースター６パックを使ってデッキを構築する方法を学びます。イベントのはじめに短いチュートリアル動画を視聴し、それからパックを開封して自分のデッキを作っていきます。

マジックの知識を深め、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のコレクションを強化しましょう。マジック・アカデミーについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

スタンダード・ショーダウン

（6月26日～8月6日）

お近くのゲーム店で開催されるスタンダード・ショーダウンで、アクションを繰り広げましょう。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のお気に入りカードでスタンダードのデッキを組み上げ、マーベル・ユニバースの力を見せつけましょう！

0003_MTGMSH_PlyPromo: Dark Deed

各スタンダード・ショーダウンの優勝者（宿敵を討ち果たし狂ったように哄笑する者）には、ジェイソン・スミス/Jason Smith氏によるアートのフォイル仕様のプロモカード《邪悪なる行い》が贈られます。スタンダード・ショーダウンについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

双頭巨人戦コマンダー・ナイト

（6月26日～8月6日）

スーパーヒーロー１人よりも強いものといえば？スーパーヒーロー２人ですよね。その２人が双頭巨人戦コマンダー・ナイトでチームを結成すれば、なおさらです！このイベントは、「Avengers Academy」からプレリリースへと続いてきたチームメイトとの英雄的な冒険の、次の目的地にもうってつけです。

0001_MTGMSH_PlyPromo: Echo, Perceptive Prodigy 0002_MTGMSH_PlyPromo: Mister Fantastic, Reed Richards

このイベントではプロモカードが２種類用意されます。アレッサンドラ・ピサーノ/Alessandra Pisano氏によるアートの《卓越した観察眼、エコー》と、タイラー・ウォルポール/Tyler Walpole氏によるアートの《ミスター・ファンタスティック、リード・リチャーズ》です。すべてのプロモには、数量に限りがあります。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。配布されるプロモカードについては、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

マジック・スポットライト：マーベル スーパー・ヒーローズ

（6月26～28日および7月24～26日）

「マジック・スポットライト：マーベル スーパー・ヒーローズ」で、プロモカードや栄光のトロフィー、そしてプロツアーへの参加権利を獲得しましょう！「マジック・スポットライト：マーベル スーパー・ヒーローズ」のメインイベントは、人気のチーム・リミテッドで行われます。このマジック・スポットライトは、6月26～28日にアメリカ・ネバダ州ラスベガスにて、7月24～26日にベルギー・ブリュッセルにて開催されます。３人チームをアッセンブルして備えましょう！

0004_MTGMSH_PlyPromo: Elektra, Daughter of the Hand

「マジック・スポットライト：マーベル スーパー・ヒーローズ」では、総額60,000ドルの賞金が用意されます。参加チームの各メンバーには、アレッサンドラ・ピサーノ/Alessandra Pisano氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《ザ・ハンドの申し子、エレクトラ》が配布されます。上位48チームには、フォイル仕様のものも配布されます。

この恐ろしくも魅力的なプロモカードに加えて、このイベントでは特別な賞品が用意されます。トップ４に入賞したチームの各メンバーには、2027年最初のプロツアーへの参加権利が授与されます。つまりそれぞれのイベントで12人にプロツアーへの席が用意されるのです。そして優勝チームの各メンバーには、East Continental Gems提供の「インフィニティ・ガントレット優勝トロフィー」が授与されます。９インチ・サイズ、コレクター品質のブロンズ・トロフィーは拳を模した形状になっており、18金製のベゼルと５つのくぼみがついています。トロフィーには、宝石鑑定の専門家によって厳選された、思わず目を奪われる楕円形の黄水晶（10ミリ × 8ミリ、約３カラット）がはめ込まれており、マインド・ストーンを表現しています。昨年の「マジック・スポットライト：スパイダーマン」でデビューしたインフィニティ・ガントレット・スタイルのトロフィーが、再びマジックのトップ・プレイヤーの手に渡るのを楽しみにしています（どうかマッド・タイタンの目に留まりませんように）。

コマンダー・パーティー

（7月3～9日および7月31日～8月6日）

プレイヤーの皆さんとマーベル・ユニバースの皆さんをご招待して、パーティーを開きます！コマンダー・パーティーでは、いつものコマンダー（統率者戦）のゲームにフレイバー豊かな特別ルールが加わります。お気に入りのコマンダー・デッキを手にプレイヤーをアッセンブルし、インフィニティ・ストーンの力を振るいましょう。