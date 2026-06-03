『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』シーズンのイベント一覧
マーベル・ユニバースの力がマジックへ！『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』にて、２つの大きな世界がタッグを組み壮大なクロスオーバーが実現します。コミックさながらのアクションがお近くのゲーム店で繰り広げられ、世界中へと広がっていくでしょう。マーベル・ユニバースでマジックを始めようとしている方やお気に入りのスーパーヒーローとともに旅を続けたい方は、ぜひこのままお読みください！
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は2026年6月26日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。
「Avengers Academy」で遊び方を学ぼう
（6月12～18日。北米地域のみ）
「Avengers Academy」でスーパーヒーローになるための道の第一歩を踏み出しましょう！アメリカおよびカナダのゲーム店で開催されるこのイベントでは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のカードをいち早くプレイできます。ぜひお友達と、マーベル・ユニバースの力を手にマジックの世界を体験してください。
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「Avengers Academy」は、新規プレイヤーが経験者とチームを組んでマジックの遊び方を学べるように設計されています。参加者は『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のウェルカム・デッキを受け取り、チームメイトとともに双頭巨人戦で対戦します。あなたとチームメイトはそれぞれ、カード30枚入りのハーフデッキ１つを使用します。イベントの後はもう１つのハーフデッキをアッセンブルして、２色の60枚デッキにして遊べます。
「Avengers Academy」でのトレーニングが完了したら、翌週開催の双頭巨人戦プレリリース・イベントへの参加登録もしましょう。双頭巨人戦プレリリースにも参加登録したプレイヤーには、着用できる「ロキの角」をイベント当日にお贈りします（数量には限りがあります）。悪戯の神からの贈り物です。「Avengers Academy」を早期に申請した店舗では、特製巾着と英雄//悪人の両面トークンも配布されます（数量には限りがあります）。
地球最強のヒーローたちの呼びかけに応じ、今すぐ「Avengers Academy」への参加登録を！イベントの詳細はお近くのゲーム店までお問い合わせください！
プレリリース
（6月19～25日）
盛り上がりは『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』プレリリースへと続きます！スーパーパワーが注がれたマジックのシーズンの開幕にふさわしいイベントです。新規プレイヤーがマジックをカジュアルに楽しめる場であり、歴戦のプレイヤーが新しいカードやメカニズムを友達と試す場でもあります。
プレリリース・パック
プレリリースに参加すると、プレリリース・パックを受け取ります。プレリリースでは、プレリリース・パックの中身と基本土地を使って40枚のデッキを組み上げます。今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。
- 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』プレイ・ブースター ６パック
- フォイル仕様のレアや神話レアのカード １枚
- デッキボックス １つ
- スピンダウン・ライフカウンター １個（全５色）
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』では、通常のプレリリースと双頭巨人戦のプレリリースがお近くゲーム店で開催されます。双頭巨人戦はチームメイトとともに他の２人チームと対戦するフォーマットです。友達とチームを組んで遊び方を学んだり教えたりするのにうってつけのイベントであり、「Avengers Academy」も参加していればさらに大きな効果を得られます。
プレリリースは2026年6月19日開幕です。お近くのゲーム店のプレリリースに参加登録しましょう！
「マジック・アカデミー」で遊び方を学ぼう
（6月26日～8月6日）
お近くのゲーム店で開催されるマジック・アカデミーで、マジックの力を高めましょう。「Avengers Academy」イベントと同様に、このイベントではマーベル・テーマのカードでマジックの遊び方をしっかり学べます。
マジック・アカデミーは２つのイベントで構成されています。「マジックの遊び方」編は、マジックを始めたばかりのプレイヤーにぴったりのイベントです。「Avengers Academy」と同様に、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ウェルカム・デッキを使用します。また、北米地域および南米地域、日本、ヨーロッパ地域、中東地域、アフリカ地域の一部店舗には『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ビギナー・ボックスが提供され、このイベントで利用される場合があります。
「デッキ構築」編では、プレイ・ブースター６パックを使ってデッキを構築する方法を学びます。イベントのはじめに短いチュートリアル動画を視聴し、それからパックを開封して自分のデッキを作っていきます。
マジックの知識を深め、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のコレクションを強化しましょう。マジック・アカデミーについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。
スタンダード・ショーダウン
（6月26日～8月6日）
お近くのゲーム店で開催されるスタンダード・ショーダウンで、アクションを繰り広げましょう。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のお気に入りカードでスタンダードのデッキを組み上げ、マーベル・ユニバースの力を見せつけましょう！
各スタンダード・ショーダウンの優勝者（宿敵を討ち果たし狂ったように哄笑する者）には、ジェイソン・スミス/Jason Smith氏によるアートのフォイル仕様のプロモカード《邪悪なる行い》が贈られます。スタンダード・ショーダウンについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。
双頭巨人戦コマンダー・ナイト
（6月26日～8月6日）
スーパーヒーロー１人よりも強いものといえば？スーパーヒーロー２人ですよね。その２人が双頭巨人戦コマンダー・ナイトでチームを結成すれば、なおさらです！このイベントは、「Avengers Academy」からプレリリースへと続いてきたチームメイトとの英雄的な冒険の、次の目的地にもうってつけです。
このイベントではプロモカードが２種類用意されます。アレッサンドラ・ピサーノ/Alessandra Pisano氏によるアートの《卓越した観察眼、エコー》と、タイラー・ウォルポール/Tyler Walpole氏によるアートの《ミスター・ファンタスティック、リード・リチャーズ》です。すべてのプロモには、数量に限りがあります。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。配布されるプロモカードについては、お近くのゲーム店までお問い合わせください。
マジック・スポットライト：マーベル スーパー・ヒーローズ
（6月26～28日および7月24～26日）
「マジック・スポットライト：マーベル スーパー・ヒーローズ」で、プロモカードや栄光のトロフィー、そしてプロツアーへの参加権利を獲得しましょう！「マジック・スポットライト：マーベル スーパー・ヒーローズ」のメインイベントは、人気のチーム・リミテッドで行われます。このマジック・スポットライトは、6月26～28日にアメリカ・ネバダ州ラスベガスにて、7月24～26日にベルギー・ブリュッセルにて開催されます。３人チームをアッセンブルして備えましょう！
「マジック・スポットライト：マーベル スーパー・ヒーローズ」では、総額60,000ドルの賞金が用意されます。参加チームの各メンバーには、アレッサンドラ・ピサーノ/Alessandra Pisano氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《ザ・ハンドの申し子、エレクトラ》が配布されます。上位48チームには、フォイル仕様のものも配布されます。
この恐ろしくも魅力的なプロモカードに加えて、このイベントでは特別な賞品が用意されます。トップ４に入賞したチームの各メンバーには、2027年最初のプロツアーへの参加権利が授与されます。つまりそれぞれのイベントで12人にプロツアーへの席が用意されるのです。そして優勝チームの各メンバーには、East Continental Gems提供の「インフィニティ・ガントレット優勝トロフィー」が授与されます。９インチ・サイズ、コレクター品質のブロンズ・トロフィーは拳を模した形状になっており、18金製のベゼルと５つのくぼみがついています。トロフィーには、宝石鑑定の専門家によって厳選された、思わず目を奪われる楕円形の黄水晶（10ミリ × 8ミリ、約３カラット）がはめ込まれており、マインド・ストーンを表現しています。昨年の「マジック・スポットライト：スパイダーマン」でデビューしたインフィニティ・ガントレット・スタイルのトロフィーが、再びマジックのトップ・プレイヤーの手に渡るのを楽しみにしています（どうかマッド・タイタンの目に留まりませんように）。
コマンダー・パーティー
（7月3～9日および7月31日～8月6日）
プレイヤーの皆さんとマーベル・ユニバースの皆さんをご招待して、パーティーを開きます！コマンダー・パーティーでは、いつものコマンダー（統率者戦）のゲームにフレイバー豊かな特別ルールが加わります。お気に入りのコマンダー・デッキを手にプレイヤーをアッセンブルし、インフィニティ・ストーンの力を振るいましょう。
▲ Click to See Super Hero Cards
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今回は６人のスーパーヒーローから１人選びます。各スーパーヒーローは、そのキャラクターの能力に合った特別なボーナスをもたらします。はじめは初歩的な効果ですが、３ターン目以降は宇宙規模のものになります。
先攻プレイヤーの第３ターン以降、各プレイヤーは終了ステップの開始時に６面ダイス１個を振ります。そして出目に対応したインフィニティ・ストーンの能力が誘発します（ときには痛みをともなうこともあります。計り知れない力を扱うとはそういうことです）。あなたのスーパーヒーローに∞カウンターが３個置かれると、∞能力を使えるようになります。
コマンダー・パーティーの参加者には、先述の《卓越した観察眼、エコー》や《ミスター・ファンタスティック、リード・リチャーズ》のプロモカードが配布されます（数量には限りがあります）。コマンダー・パーティーについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください！
マジック・プレゼンツ：悪戯の神
（7月17～23日）
「マジック・プレゼンツ：悪戯の神」では、「アスガルドの災厄」がお近くのゲーム店へ混沌と災い、そしてコマンダーのゲームをもたらします！３人でチームをアッセンブルし、「ロキ」役のプレイヤーに立ち向かいましょう。
「悪戯の神」にふさわしく、「ロキ」役のプレイヤーは初期ライフ60点でゲームを始め、３人を相手に戦えるよう「ロキの悪戯」という特別な能力を使えます。ロキ役のプレイヤーは、まだ「悪戯カウンター」が置かれていない能力の上に悪戯カウンターを置くことで、毎ターン「ロキの悪戯」を起動できます。悪戯好きにはたまりませんね！他の３人は、協力してロキを倒すことを目指します。３人で１つのターンを共有し（アーチエネミー・コマンダーと同様のルールです）、初期ライフ60点も共有します。
0006_MTGMSH_PlyPromo: Hellcat, Undying Vigilante
ロキも他のプレイヤーも、このイベントの参加者にはデイヴィッド・タラスキー/David Talaski氏によるアートのフォイル仕様のプロモカード《不死身のヴィジランテ、ヘルキャット》が配布されます（数量には限りがあります）。あなたも悪戯に加わり、お近くのゲーム店で開催される「マジック・プレゼンツ：悪戯の神」イベントに参加登録しましょう。
「MagicCon: Amsterdam」と「プロツアー『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』」
（7月17～19日）
MagicConが再びヨーロッパへやってきます。今回はマーベル・ユニバースの力を携えての登場です！RAI Amsterdamで、マジックづくしの週末を送りましょう。人気のマジック・コンテンツ・クリエイターやアーティストとの交流や特別なイベント、最新のマジック・ニュースをお楽しみください。マジックのスーパーファンの皆さんは、ぜひMagicConへお越しください。
そして「MagicCon: Amsterdam」では、今年３つ目のプロツアーである「プロツアー『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』」が開催されます！このイベントでは、世界中から集まる招待選手たちが賞金総額500,000ドルを懸けて競い合います。開催フォーマットはモダン構築戦と『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ブースター・ドラフトです。日曜日のトップ８による決勝ラウンドは、ブースター・ドラフトで行われます。今年最大のドラフト決戦をお楽しみに！
賞金総額500,000ドルに加えて、選手たちは「第32回マジック：ザ・ギャザリング世界選手権」への参加権利とプロツアー優勝トロフィーを求めて戦います。また、2026年のプロツアーや世界選手権の参加選手には、Ampreh氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《知りたがりの学徒、タミヨウ》が配布されます。さらに！今回は２枚目のプロモカードが猛スピードで駆けつけます。ユン・ジュングン/Junggeun Yoon氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《奔放なる閃影、クイックシルバー》も配布されます。そして今回のプロツアーの上位32名には、各プロモカードのフォイル仕様のものも配布されます。
現在、入場バッジが販売中です！「MagicCon: Amsterdam」への入場券を確保して、マジック愛を存分に発揮する準備を整えましょう。
アメリカ、中国、日本開催のコマンドフェスト
（7月3～5日および7月11～12日）
先日、2026年のコマンドフェスト一覧をお知らせしました！コマンドフェストは、世界中で開催される統率者戦を愛するプレイヤーのための一大イベントです。統率者戦をたっぷりプレイできるだけでなく、アーティストやコンテンツ・クリエイターとの交流の場や特別なプロモの配布など、盛りだくさんです！
2026年のコマンドフェストでは、ジュリー・ディロン/Julie Dillon氏によるアートのプロモカード《フィンドホーンのエルフ》が配布されます（非フォイル仕様およびフォイル仕様）。プロモカードは入場バッジの購入者に配布されますので、詳しくはイベント主催までお問い合わせください。コマンドフェストは１年を通して開催されますが、ここでは『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』シーズン中に行われるものをご紹介します。他のコマンドフェストを含むイベントの詳細は、こちらの記事もご確認ください。
- 2026年7月3～5日：アメリカ・ワシントン州タコマ――Laughing Dragon主催
- 2026年7月11～12日：中国・上海――Kadou主催
- 2026年7月12日：日本・大阪――晴れる屋主催
地域チャンピオンシップ予選
（8月2日まで）
最新ラウンドの地域チャンピオンシップ予選（RCQ）の閉幕が近づいています。各地のWPN店舗やイベント主催により行われる予選イベントでは、2026-2027年シーズンの地域チャンピオンシップへの参加権利が授与されます。お近くのゲーム店で開催されるRCQは、リミテッドまたはモダン構築戦で行われます。より規模の大きな予選イベントは、他のフォーマットで行われる場合があります。
このラウンドの地域チャンピオンシップ予選の参加者には、SimzArt氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《古きものの活性》が配布されます。上位入賞者には、ネイサン・ユレヴィチウス/Nathan Jurevicius氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《まき散らす菌糸生物》が贈られます。そして地域チャンピオンシップへの参加権利を獲得したプレイヤーには、フォイル仕様の《まき散らす菌糸生物》も贈られます。
賞品としてプロモが配布されるかどうかは地域によって異なり、またウィザーズ・オブ・ザ・コーストの裁量で変更される可能性があります。イベントやプロモカードについての詳細は、RCQのイベント主催までお問い合わせください。次ラウンドのRCQについての詳細（や素敵なプロモカード）も近日中にお伝えしますので、お楽しみに！
デッキをアッセンブルして戦いに備えよう
皆さんがどこでマジックをしていても、どれだけプレイしていても、このシーズンにはスーパーヒーローの活躍の場がたくさんあります。敵を打ち倒し、新たな仲間と出会い、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』を心ゆくまで楽しんでいただければと思います。
各種イベントの詳細については、イベント主催までお問い合わせください。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は、2026年6月26日発売です。プレリリースは6月19日開幕です。このセットは現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。