タイムマシンに乗って古き良き時代、2004年へと戻ってみよう。

「Hey Ya!」が洋楽ランキングのビルボート・チャートで1位を取っている。映画館ではまだ「ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還」が上映中だ。そしてマジックはと言えば、とても人気のあるアーティファクト・ブロックの2セット目が発売されようとしている。『ダークスティール』だ。

プレビューが始まっている。紹介されているカードを見てみよう。

あるカードに気付く。

今まで見た中でもっとも滅茶苦茶なカードだ。

このカードはスタンダードの様相を変え、フォーマットを支配し、ウィザーズは禁止にせざるを得ないだろうと確信する。

こんなカードを印刷しちゃっていいのか!?

そのカードとは、もちろんこれだ。

自己弁護させてもらいたいが、私はこのとき13歳だった。

ふたを開けてみれば、『ダークスティール』にはもっとぶっ飛んでいて、正に禁止すべきものがいろいろと含まれていることが明らかになった。(《頭蓋骨絞め》や《電結の荒廃者》によろしく!)しかし私が《ダークスティールの巨像》に注目した理由の1つは、まったく新しいメカニズムを持っていたからなんだ。そう、破壊不能だ。

当時は、破壊不能は特別扱いされていて、ごく一部のアーティファクトにしか使われていなかった。13年後には、いつでもどこでも採用できる定番の能力として、再生の代わりに破壊不能を用いるようになり、親しまれている!

今やあなたは、あらゆるブロック、さまざまなカードで破壊不能の文字を見るだろう。

私は各メカニズムについて扱う記事をシリーズ化している。(過去のものも見たければ、「飛行という発明」、「先手必勝」、「死の接触」がそうだ。)最後に接死の記事を公開したところ、読者であるマイケル・プーリー/Michael Pulleyから扱ってほしい能力についてのリクエストがあったんだ。

@GavinVerhey Hey I love BTB I look forward to it every Thursday. Have you done Indestructible yet?