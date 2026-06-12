お近くのゲーム店で開催されるプレリリースが、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』の到来を告げます！6月19日から始まるプレリリースでは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』をいち早く体験し、マーベル・ユニバースの力を手にできます。人気のスーパーヒーローや物語、名場面が、マジックにやってきます。お近くのゲーム店で、ヒーローを呼ぶ声に応えましょう！

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』

プレリリース・パック

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』プレリリースに参加すると、プレリリース・パックを受け取ります。今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 プレイ・ブースター ６パック

プレイ・ブースター ６パック フォイル仕様のプロモカード １枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター １個

プレリリースでは、プレリリース・パックの中身と基本土地を使って40枚のデッキを組み上げます。そして他の参加者たちと新鮮なデッキで対戦します。このセットにはスーパーヒーローがたくさん登場しますが、プレリリースはまさに「スーパーカジュアル」なイベントです。マジックの知識がなくても気軽に参加できるのです。わからないことは周りのプレイヤーに聞いてみてください。真のスーパーヒーローが助けを必要とする人の手を取ってくれるはずです。

ここでは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』プレリリースに初めて参加する方のためのガイドをお送りします。この記事を最後まで読めばデッキの組み方もわかり、他の参加者たちとアッセンブルする準備が整うでしょう。今こそこの一大コラボで、お気に入りのマーベル・キャラクターとともに戦うときです！

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』プレリリースは、2026年6月19日開幕です。セット公式発売日は2026年6月26日です。このセットは現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

プレリリースでデッキを作る

デッキはマジックの５色のうち２色で構築するのがおすすめです。１色ではカードが足りなくなりがちで、３色以上だと呪文を唱えるのが難しくなるからです。まずはプレイ・ブースター６パックを開封して、出てきたカードを色ごとに分けましょう。気に入ったカードは心に留めておきましょう。手に入れたカードの中で特に強力なものを覚えておくとよいでしょう。マジックではそういうカードはよく「脅威」と呼ばれます。そのカードを中心にデッキを組むのがおすすめです。

0011_MTGMSH_Main: Captain Marvel, Earth's Protector 0130_MTGMSH_Main: Hawkeye, Master Marksman 0177_MTGMSH_Main: Mole Man, Moloid Master

脅威となるカードは、ゲームの決定打となるレアや神話レアであることが多いです。例えば《地球の守護者、キャプテン・マーベル》は、あなたのライフを安定させつつ破壊不能にもなれる、強力な飛行クリーチャーです。《百発百中の射手、ホークアイ》は、連射で小型クリーチャーを除去しながら有効なカードを探しにいけます。《モロイドの支配者、モールマン》は対戦相手のクリーチャーをブロックできるトークンの群れを生み出します。これらはそれぞれ異なる強みを持っていますが、どれも放っておけばゲームが終わる脅威となります。

脅威となるカードはデッキの中核に据えて、使用する色に含めましょう。例えば赤に脅威となるカードが２～３枚あれば、１色目は赤にすべきというサインでしょう。緑青の《ムーンガールとデビル・ダイナソー》などの多色カードは強大な脅威です。その２色のカードでサポートしましょう。

0099_MTGMSH_Main: Hour of Defeat 0180_MTGMSH_Main: Punishing Punch

もう１つ重要なのが、「除去」です。除去は、対戦相手のカードを取り除く手段です。コモンやアンコモンに多いので、開封したパックからたくさん手に入るでしょう。クリーチャーを破壊する呪文やダメージを与える呪文、パーマネントをオーナーの手札に戻す呪文が主な除去手段となります。

以下に、今回の主要な除去を一覧でご紹介します。デッキ構築中にもゲーム中にも確認できますので、ぜひご利用ください。

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主要な除去呪文を見るにはマナ・シンボルをクリック

0015_MTGMSH_Main: Helicarrier Strike 0024_MTGMSH_Main: Murdock's Crusade 0037_MTGMSH_Main: Super Villain Lockup 0041_MTGMSH_Main: Web Up

0046_MTGMSH_Main: Atlantis Attacks 0054_MTGMSH_Main: Frozen in Ice 0061_MTGMSH_Main: Justice, Vance Astrovik 0081_MTGMSH_Main: Trickster's Stratagem 0082_MTGMSH_Main: We Say Thee Nay!

0092_MTGMSH_Main: Cruel Alliance 0093_MTGMSH_Main: Dark Deed 0099_MTGMSH_Main: Hour of Defeat 0112_MTGMSH_Main: Ronin, Shadow Stalker 0122_MTGMSH_Main: Widow's Bite

0127_MTGMSH_Main: Death to Our Enemies 0135_MTGMSH_Main: HULK SMASH! 0138_MTGMSH_Main: Iron Fist, Living Weapon 0142_MTGMSH_Main: Lightning Strike 0147_MTGMSH_Main: Photon Blast Barrage 0150_MTGMSH_Main: Repulsor Blast 0157_MTGMSH_Main: Truck Toss

0168_MTGMSH_Main: Go Nuts! 0180_MTGMSH_Main: Punishing Punch 0188_MTGMSH_Main: She-Hulk, Jade Defender

例えばあなたが《雷神、ソー》と《ソーのハンマー、ムジョルニア》という赤の強大な脅威を２枚引き当て、《糸巻き》や《スーパーヴィランの拘束》のような白の除去呪文も豊富に手に入ったとしましょう。おめでとうございます！最高の赤白デッキが組めますね。デッキの大まかな方向性が決まったら、次はデッキの構成を詰めていきましょう。「マナ・カーブ」に沿ってカードを選んでいけば、すぐにスーパーヒーローに（お好みならスーパヴィランにも）なれますよ。

マナ・カーブに沿ってデッキを構築しよう

マナ・カーブは、あなたのデッキの平均マナ総量のバランスを取るのに役立つ考え方です。簡潔に説明すると、ゲーム序盤に低コストの呪文を使い、最後は高コストの呪文で勝利を掴むという動きがしっかりできるようにデッキを組むための手法です。シールドのデッキでは平均的に、以下のようなマナ・カーブになります。

１マナ：１～２枚

２マナ：７～８枚

３マナ：５～６枚

４マナ：３～４枚

５マナ：２～３枚

６マナ：０～１枚

そして土地17枚！

このようにデッキを組むことで、ゲームのスタートを力強く切ることができ、そのままの勢いでゲームを優位に進められます。このテンプレート通りにはなかなかいきませんが、こういう風にすればいいということは心に留めておきましょう。

0039_MTGMSH_Main: Take Up the Shield 0244_MTGMSH_Main: Captain America's Shield

このセットには、装備品やオーラ、それからあなたがコントロールしている他のカードが関係する「チームワーク」能力を持つ呪文などがあります。盾にはそれを構える（そして投げる）者が必要です。《キャプテン・アメリカの盾》のコストは２マナですが、それを装備するクリーチャーがいなければ何もしません。《盾、構え》のような、相手の動きに対応して使う呪文についても同じです。

ですが《盾、構え》のようなサポート・カードがデッキに必要ないというわけではありません。そういうカードも重要です！ただし、デッキの大部分を占めるようなことにはしないでください。《盾、構え》のようなサポート・カード１枚につき、それを使う先を２～３枚用意しておきましょう。

0108_MTGMSH_Main: Ninja of the Hand 0186_MTGMSH_Main: Serpent Specialist

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ではもう１つ、重要な要素があります。「パワーアップ」能力です。パワーアップ能力は、この能力を持つクリーチャーがこのターンに戦場に出たなら起動コストを減らせる起動型能力です。《ザ・ハンドの忍者》のコストは {2} {B} です。しかしそれが戦場に出たターンにパワーアップ能力を起動すれば、対戦相手に手札を捨てさせる５マナのクリーチャーとして繰り出せるのです。《ザ・ハンドの忍者》のようなカードをマナ・カーブに配置する際は、パワーアップ能力を使う頻度を考えてみてください。

《ザ・ハンドの忍者》は、状況に応じて３マナのクリーチャーの役割も５マナのクリーチャーの役割もできるのです。大型クリーチャーに焦点を当てた黒緑のデッキをプレイする場合は、《ザ・ハンドの忍者》を５マナでプレイしたい場面が多いでしょう。装備品を多く採用した白黒のデッキなら、３マナでプレイして残りのマナで装備することが多いでしょう。

なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、どうかご心配なく。マナやマナ・カーブについて完璧に理解していなくても、しっかりしたシールド・デッキは組めます。手に入れたカードの役割と、それらがゲームにどういう影響を与えるのかを考えるだけでも、戦いの舞台へ飛び込む準備はばっちりです。そして戦いのプランもここでお教えします！

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のドラフト・アーキタイプ

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』では、各２色の組み合わせにその色のカードを用いる戦略が設定されています。それらは「ドラフト・アーキタイプ」と呼ばれ、効率的なデッキ構築を後押しし、あなたのリミテッド体験を導いてくれます。今回は10種類のドラフト・アーキタイプがあります。どのアーキタイプにも独自の戦い方があり、キー・カードがあります。あなたのデッキの狙いや勝ち方を把握しておけば、デッキに最適なカードを採用でき、うまく乗りこなせるでしょう。

0217_MTGMSH_Main: Kang, Temporal Tyrant 0234_MTGMSH_Main: Thor Odinson

各ドラフト・アーキタイプにはそれぞれ、固有の多色アンコモンのカードがあります。それらは各アーキタイプの目標を明確に示しています。赤白のアンコモンである《ソー・オーディンソン》は、クリーチャーでない呪文をたくさん唱えることを求めます。つまり赤白のアーキタイプでは、先述の《盾、構え》のようなあなたのクリーチャーを強化するクリーチャーでない呪文をうまく使えるというわけです。

私たちが誇る最高の戦略家たちが、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のさまざまな戦略の情報を集めてきました。以下に、各ドラフト・アーキタイプのキーカードやデッキ構築のヒントをお伝えします。

白青「チームワーク」

0210_MTGMSH_Main: Captain America, Living Legend 0229_MTGMSH_Main: Spider-Woman, Secret Agent

チームワークは夢への近道というだけではありません。あなたの呪文をさらに強化するのです！白青のデッキは、「チームワーク」能力を持つ呪文とタップするクリーチャーを必要とします。《生ける伝説、キャプテン・アメリカ》が、あなたのクリーチャーを力強く率いて勝利をもたらすでしょう。クリーチャーや、《ボローの増援》や《S.H.I.E.L.D.展開ドローン》のようなトークンを生成する呪文でデッキをサポートしましょう。

青黒「２枚目のカードを引こう」

0217_MTGMSH_Main: Kang, Temporal Tyrant 0214_MTGMSH_Main: Ghost, Spectral Saboteur

青黒のデッキで時の流れを操って戦いましょう。《時間の暴君、カーン》のようなカードは、１ターンにカードを２枚引くことを目指します。低コストのドロー効果や謀議を持つクリーチャーでデッキをサポートしましょう。これらの能力は対戦相手のターンでも誘発することをお忘れなく。《知識の渇望》や《悪行の見通し》のようなインスタント・タイミングでプレイできる呪文は特に効果的でしょう。

黒赤「ヴィラン重視」

0221_MTGMSH_Main: Madame Hydra 0209_MTGMSH_Main: Bullseye, Death Dealer

ヴィランの軍勢とともに邪悪な計画に取り組みましょう！《マダム・ヒドラ》などの強力なクリーチャーで悪人・トークンを並べましょう。また、このセットには黒の「プラン」・エンチャントがあります。《マスターズ・オブ・イーヴィル》を複数枚引き当て、エキサイティングなプラン・カードも手に入ったら、《ドゥームの絶対統治》のようなカードを使える悪魔的に楽しいデッキを作れますよ。

赤緑「パワーアップ」

0215_MTGMSH_Main: Hulk, Gamma Goliath 0198_MTGMSH_Main: Abomination, Terrifying Titan

巧妙な計画や綿密な計算、そして機知に富んだ駆け引きを重視するアーキタイプもありますが……赤緑はそういうアーキタイプではありません。《ガンマ線の巨人、ハルク》などの「パワーアップ」能力を持つクリーチャーで、対戦相手の防御を突破しましょう。クリーチャーを叩き潰す力をさらに高めたいなら、《ハリウッドのヒーロー、ワンダーマン》があなたのデッキのベスト・クリーチャーを際立たせてくれるでしょう。

緑白「ヒーロー重視」

0207_MTGMSH_Main: Black Panther, Vanguard 0228_MTGMSH_Main: Spider-Man, To the Rescue

マーベル・ユニバース中のヒーローをアッセンブルしましょう！このアーキタイプは、「白青チームワーク」デッキと白のキーカードをいくつか共有しています。英雄・トークンを生成する白のカードは、《先陣を行く者、ブラックパンサー》や《ワカンダ王室近衛部隊》の能力を繰り返し誘発させる役に立ちます。ヒーローで盤面を築いたら、《独立エージェント、ホワイト・ウィドウ》や《訓練メニュー》でパワーを高めて一気に勝利を掴みましょう。

白黒「単独攻撃」

0208_MTGMSH_Main: Black Widow, Double Agent 0236_MTGMSH_Main: U.S.Agent, John Walker

さまざまなクリーチャーや装備品を駆使して、単独行動の工作員をサポートしましょう。《信じる者たちの群衆》や《S.H.I.E.L.D. スパイキット》、《電撃鞭》は、クリーチャーが単独で攻撃したときにボーナスをもたらします。あとは《パワーマン、ルーク・ケイジ》のような、その任務に適したスーパーヒーローを探すだけです。

青赤「アーティファクト」

0216_MTGMSH_Main: Iron Man, Master of Machines 0227_MTGMSH_Main: Speedball, New Warrior

世界最高の発明を実現し、あなたのクリーチャーを強化しましょう。デッキにアーティファクトを詰め込み、《分かたれた未来、アイアンラッド》や《ヒドラの戦闘ロボット》を活用できるようにしましょう。このアーキタイプでは、たとえ効果が小さくてもアーティファクトの数が重要です。宝物も手掛かりも、ロボット・悪人トークンも、《マシンマスター、アイアンマン》の力となるのです。

黒緑「墓地のクリーチャー」

0218_MTGMSH_Main: Killmonger, Scourge of Wakanda 0235_MTGMSH_Main: Titania, Rugged Rumbler

あなたのクリーチャーの死をデッキの燃料に変えましょう。いくつかのカードは、あなたの墓地に２枚以上のクリーチャー・カードがあるかどうかを参照します。自身を切削する効果や《ロクソン社の暴漢たち》のような「サイクリング」を持つクリーチャーで、ゲーム序盤からその状況を作りましょう。クリーチャー・カードを２枚墓地へ送り込んだら、《ワカンダの災厄、キルモンガー》や《狂気の生物化学者、アーニム・ゾラ》のようなカードが単体でゲームを決める力を見せてくれるでしょう。

赤白「非クリーチャー呪文」

0234_MTGMSH_Main: Thor Odinson 0238_MTGMSH_Main: War Machine, Legacy of Iron

クリーチャーでない呪文を駆使して、あなたの力を証明しましょう。《アトラスのエージェント》や《真紅の工作員》のような果敢を持つ軽量クリーチャーは、いくつか呪文を唱えるだけで一気にゲームを決め得るクリーチャーに成長します。このアーキタイプでは平均的なデッキよりも低コストのカードが多く求められるので、《豹の急襲》や《超高速》、《ヴィブラニウム製エネルギー・ダガー》をチェックしておきましょう。

緑青「＋１/＋１カウンター」

0201_MTGMSH_Main: Ant-Man, Colony Commander 0206_MTGMSH_Main: Beast, Erudite Aerialist

クリーチャーを育て上げ、対戦相手を圧倒しましょう！《サイズシフター、スタチュア》のような回避能力を持つクリーチャーを、インスタントやソーサリーなどサポート効果を持つカードで強大な脅威へと変えましょう。また、カウンターをたっぷり乗せたクリーチャーを守る手段も用意しておきましょう。ピンチのときには、《少年時代のロキ》が呪禁を付与してくれます。《王国の簒奪》は、あなたのベスト・クリーチャーを破壊不能・カウンターで恒久的に守ってくれます。

お近くのゲーム店でアッセンブル！

マジック最大級のコラボがお近くのゲーム店へやってきます！『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』プレリリースは、2026年6月19日開幕です。今すぐ参加登録を済ませて、当日の席を確保しましょう。このセットの収録カードは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』カードイメージギャラリーをご覧ください。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は2026年6月26日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。