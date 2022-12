ハッピー・ミッド・ノーベンバー! 11月中旬だ!

ここアメリカでは、もう少しで祝日であるサンクスギビング……感謝祭がやってくる。

しかしまだ気にする時期じゃない――ハッピー・ノーサンクスギビング!

……ノーサンクスギビングとは? 謹んでお断りするってこと?

さて、今日は、聞く人によって回答が「大好き」か「大嫌い」かに分かれる、マジックのとあるカード効果を取り扱うつもりだ。それはマジックで、対戦相手に「お断りします」とか「ごめんなさい/《Sorry》」と言うための手段だ。その効果で対戦相手の心に恐怖を与えるには、この言葉が必要となる。

呪文1つを対象とし、それを打ち消す。

私は自分の記事の最後に、質問や意見のための連絡先として自分のソーシャルメディアの宛先を公開している。それは意見を聞くポーズを取っているだけ、ではない。私は送られてくるすべての反応を読んでいるよ。要するに、みんなが興味を持っていることについて書きたいってことだ! そして今回のお題は、ザック・ブーン/Zac Booneの探求心が元となっている。

@GavinVerhey Could you recommend (or write) articles on how to know what to make you opponent discard/what spells of their's to counter?

--- Zac Boone (@gingitsune23) September 22, 2016