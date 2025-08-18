星々をまたにかける冒険と栄光を求め、『アルケミー：久遠の終端』へ飛び込みましょう。MTGアリーナ限定でリリースされるこのセットには、デジタル限定フォーマットで使用できる新規カードが詰まっています。2025年8月19日リリースのこのセットには39枚のカードが収録されます。収録カードは『久遠の終端』カードイメージギャラリーをご覧ください

『アルケミー：久遠の終端』には、「呪文書」を持つカードが５種類収録されています。呪文書のカードは「呪文書からドラフト」することで手札に加えられます。以下に、このセットの呪文書の詳細をお伝えします。

呪文書

《ユーミディアンの生命種子》

  • 《吹き曝しの要塞、アダージア》
  • 《爆発域》
  • 《大瀑布》
  • 《激戦の戦域》
  • 《さびれた寺院》
  • 《黄塵地帯》
  • 《忘れ形見の星、カヴァーロン》
  • 《変わり谷》
  • 《巣ごもりの地》
  • 《英雄の公有地》
  • 《沈んだ城塞》
  • 《ヴォイドの祭壇、ススール・セクンディ》
  • 《地形形成装置》
  • 《巨大な神核、ウスロス》

惑星

  • 《吹き曝しの要塞、アダージア》
  • 《目覚めの安息地、エヴェンド》
  • 《忘れ形見の星、カヴァーロン》
  • 《ヴォイドの祭壇、ススール・セクンディ》
  • 《巨大な神核、ウスロス》

スリヴァー

  • 《吹き曝しの要塞、アダージア》
  • 《好戦スリヴァー》
  • 《刃背スリヴァー》
  • 《収差スリヴァー》
  • 《骨鎌スリヴァー》
  • 《肉裂きスリヴァー》
  • 《斬雲スリヴァー》
  • 《拡散スリヴァー》
  • 《屑肉スリヴァー》
  • 《持久スリヴァー》
  • 《初祖スリヴァーに選ばれしもの》
  • 《頭空スリヴァー》
  • 《長槍スリヴァー》
  • 《溶岩腹スリヴァー》
  • 《血吸いスリヴァー》
  • 《マナ編みスリヴァー》
  • 《捕食スリヴァー》
  • 《小走りスリヴァー》
  • 《歩哨スリヴァー》
  • 《巣主スリヴァー》
  • 《悪意スリヴァー》
  • 《鋼体スリヴァー》
  • 《先制スリヴァー》
  • 《鍛錬スリヴァー》
  • 《初祖スリヴァー》

ぜひMTGアリーナで実際に、『アルケミー：久遠の終端』のパックやカードをお楽しみください！『アルケミー：久遠の終端』収録のカードは、『久遠の終端』カードイメージギャラリーにてご覧ください。