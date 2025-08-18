『アルケミー：久遠の終端』の呪文書
星々をまたにかける冒険と栄光を求め、『アルケミー：久遠の終端』へ飛び込みましょう。MTGアリーナ限定でリリースされるこのセットには、デジタル限定フォーマットで使用できる新規カードが詰まっています。2025年8月19日リリースのこのセットには39枚のカードが収録されます。収録カードは『久遠の終端』カードイメージギャラリーをご覧ください。
『アルケミー：久遠の終端』には、「呪文書」を持つカードが５種類収録されています。呪文書のカードは「呪文書からドラフト」することで手札に加えられます。以下に、このセットの呪文書の詳細をお伝えします。
呪文書
《ユーミディアンの生命種子》
《吹き曝しの要塞、アダージア》 《爆発域》 《大瀑布》 《激戦の戦域》 《さびれた寺院》 《黄塵地帯》 《忘れ形見の星、カヴァーロン》 《変わり谷》 《巣ごもりの地》 《英雄の公有地》 《沈んだ城塞》 《ヴォイドの祭壇、ススール・セクンディ》 《地形形成装置》 《巨大な神核、ウスロス》
惑星
《吹き曝しの要塞、アダージア》 《目覚めの安息地、エヴェンド》 《忘れ形見の星、カヴァーロン》 《ヴォイドの祭壇、ススール・セクンディ》 《巨大な神核、ウスロス》
スリヴァー
《吹き曝しの要塞、アダージア》 《好戦スリヴァー》 《刃背スリヴァー》 《収差スリヴァー》 《骨鎌スリヴァー》 《肉裂きスリヴァー》 《斬雲スリヴァー》 《拡散スリヴァー》 《屑肉スリヴァー》 《持久スリヴァー》 《初祖スリヴァーに選ばれしもの》 《頭空スリヴァー》 《長槍スリヴァー》 《溶岩腹スリヴァー》 《血吸いスリヴァー》 《マナ編みスリヴァー》 《捕食スリヴァー》 《小走りスリヴァー》 《歩哨スリヴァー》 《巣主スリヴァー》 《悪意スリヴァー》 《鋼体スリヴァー》 《先制スリヴァー》 《鍛錬スリヴァー》 《初祖スリヴァー》
ぜひMTGアリーナで実際に、『アルケミー：久遠の終端』のパックやカードをお楽しみください！『アルケミー：久遠の終端』収録のカードは、『久遠の終端』カードイメージギャラリーにてご覧ください。