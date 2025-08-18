星々をまたにかける冒険と栄光を求め、『アルケミー：久遠の終端』へ飛び込みましょう。MTGアリーナ限定でリリースされるこのセットには、デジタル限定フォーマットで使用できる新規カードが詰まっています。2025年8月19日リリースのこのセットには39枚のカードが収録されます。収録カードは『久遠の終端』カードイメージギャラリーをご覧ください。

『アルケミー：久遠の終端』には、「呪文書」を持つカードが５種類収録されています。呪文書のカードは「呪文書からドラフト」することで手札に加えられます。以下に、このセットの呪文書の詳細をお伝えします。

呪文書

《ユーミディアンの生命種子》

98813_Y25-EOE: Eumidian Lifeseed

《吹き曝しの要塞、アダージア》

《爆発域》

《大瀑布》

《激戦の戦域》

《さびれた寺院》

《黄塵地帯》

《忘れ形見の星、カヴァーロン》

《変わり谷》

《巣ごもりの地》

《英雄の公有地》

《沈んだ城塞》

《ヴォイドの祭壇、ススール・セクンディ》

《地形形成装置》

《巨大な神核、ウスロス》

惑星

98812_Y25-EOE: Brood Astronomer 98821_Y25-EOE: Volatile Orbit 98822_Y25-EOE: Vv'viza, Orbital Overseer

《吹き曝しの要塞、アダージア》

《目覚めの安息地、エヴェンド》

《忘れ形見の星、カヴァーロン》

《ヴォイドの祭壇、ススール・セクンディ》

《巨大な神核、ウスロス》

スリヴァー

98819_Y25-EOE: Sliver Weftwinder

《吹き曝しの要塞、アダージア》

《好戦スリヴァー》

《刃背スリヴァー》

《収差スリヴァー》

《骨鎌スリヴァー》

《肉裂きスリヴァー》

《斬雲スリヴァー》

《拡散スリヴァー》

《屑肉スリヴァー》

《持久スリヴァー》

《初祖スリヴァーに選ばれしもの》

《頭空スリヴァー》

《長槍スリヴァー》

《溶岩腹スリヴァー》

《血吸いスリヴァー》

《マナ編みスリヴァー》

《捕食スリヴァー》

《小走りスリヴァー》

《歩哨スリヴァー》

《巣主スリヴァー》

《悪意スリヴァー》

《鋼体スリヴァー》

《先制スリヴァー》

《鍛錬スリヴァー》

《初祖スリヴァー》

ぜひMTGアリーナで実際に、『アルケミー：久遠の終端』のパックやカードをお楽しみください！『アルケミー：久遠の終端』収録のカードは、『久遠の終端』カードイメージギャラリーにてご覧ください。