夏休みを無事に迎えられると思ったちょうどそのとき、『アルケミー：ストリクスヘイヴン』がさらなる学びの場をもたらします！このデジタル限定セットには、多元宇宙中から驚異の魔法を集めた「呪文書」を持つカードが３種類収録されています。

『アルケミー：ストリクスヘイヴン』は、MTGアリーナにて5月19日に発売されます。以下に、３種類の呪文書とその内容をお知らせします。

呪文書

《血の時代の召集》

104146_Y26-SOS: Blood Age Muster

《血の時代の将軍》

《突撃する紛争騎士》

《発煙する肖像》

《柱落としの番人》

《精霊のマスコット》

《石造りの講師》

《石縛りの使い魔》

《石繋ぎの導師》

《石昇りのスピリット》

《召喚されたヒトコブラクダ》

《パラダイム・シフター》

104153_Y26-SOS: Paradigm Shifter

《端正な論文》

《谺詠唱の討論会》

《発芽の実習》

《即興の集大成》

《修復授業》

《神秘の書庫》

104160_Y26-SOS: The Mystical Archive

《削剥》

《むかつき》

《ハルマゲドン》

《狂暴化》

《大勝ち》

《かさ上げ》

《弾ける力》

《推理》

《軽蔑的な一撃》

《巣穴からの総出》

《意志の力》

《巨大化》

《跳び込め》

《叩きのめす妙技》

《毒を選べ》

《猿術》

《虹色の終焉》

《一時の猶予》

《没収の強行》

《巫師の天啓》

《シェオルドレッドの勅令》

《小悪疫》

《星眼》

《食糧補充》

《ゾンビ化》

『アルケミー：ストリクスヘイヴン』のリリースをお楽しみに！『アルケミー：ストリクスヘイヴン』の全収録カードは、『ストリクスヘイヴンの秘密』カードイメージギャラリーにてご覧ください。