夏休みを無事に迎えられると思ったちょうどそのとき、『アルケミー：ストリクスヘイヴン』がさらなる学びの場をもたらします！このデジタル限定セットには、多元宇宙中から驚異の魔法を集めた「呪文書」を持つカードが３種類収録されています。

『アルケミー：ストリクスヘイヴン』は、MTGアリーナにて5月19日に発売されます。以下に、３種類の呪文書とその内容をお知らせします。

呪文書

《血の時代の召集》

104146_Y26-SOS: Blood Age Muster
  • 《血の時代の将軍》
  • 《突撃する紛争騎士》
  • 《発煙する肖像》
  • 《柱落としの番人》
  • 《精霊のマスコット》
  • 《石造りの講師》
  • 《石縛りの使い魔》
  • 《石繋ぎの導師》
  • 《石昇りのスピリット》
  • 《召喚されたヒトコブラクダ》

《パラダイム・シフター》

104153_Y26-SOS: Paradigm Shifter
  • 《端正な論文》
  • 《谺詠唱の討論会》
  • 《発芽の実習》
  • 《即興の集大成》
  • 《修復授業》

《神秘の書庫》

104160_Y26-SOS: The Mystical Archive
  • 《削剥》
  • 《むかつき》
  • 《ハルマゲドン》
  • 《狂暴化》
  • 《大勝ち》
  • 《かさ上げ》
  • 《弾ける力》
  • 《推理》
  • 《軽蔑的な一撃》
  • 《巣穴からの総出》
  • 《意志の力》
  • 《巨大化》
  • 《跳び込め》
  • 《叩きのめす妙技》
  • 《毒を選べ》
  • 《猿術》
  • 《虹色の終焉》
  • 《一時の猶予》
  • 《没収の強行》
  • 《巫師の天啓》
  • 《シェオルドレッドの勅令》
  • 《小悪疫》
  • 《星眼》
  • 《食糧補充》
  • 《ゾンビ化》

『アルケミー：ストリクスヘイヴン』のリリースをお楽しみに！『アルケミー：ストリクスヘイヴン』の全収録カードは、『ストリクスヘイヴンの秘密』カードイメージギャラリーにてご覧ください。