『アルケミー：ストリクスヘイヴン』の呪文書
夏休みを無事に迎えられると思ったちょうどそのとき、『アルケミー：ストリクスヘイヴン』がさらなる学びの場をもたらします！このデジタル限定セットには、多元宇宙中から驚異の魔法を集めた「呪文書」を持つカードが３種類収録されています。
『アルケミー：ストリクスヘイヴン』は、MTGアリーナにて5月19日に発売されます。以下に、３種類の呪文書とその内容をお知らせします。
呪文書
《血の時代の召集》
《血の時代の将軍》 《突撃する紛争騎士》 《発煙する肖像》 《柱落としの番人》 《精霊のマスコット》 《石造りの講師》 《石縛りの使い魔》 《石繋ぎの導師》 《石昇りのスピリット》 《召喚されたヒトコブラクダ》
《パラダイム・シフター》
《端正な論文》 《谺詠唱の討論会》 《発芽の実習》 《即興の集大成》 《修復授業》
《神秘の書庫》
《削剥》 《むかつき》 《ハルマゲドン》 《狂暴化》 《大勝ち》 《かさ上げ》 《弾ける力》 《推理》 《軽蔑的な一撃》 《巣穴からの総出》 《意志の力》 《巨大化》 《跳び込め》 《叩きのめす妙技》 《毒を選べ》 《猿術》 《虹色の終焉》 《一時の猶予》 《没収の強行》 《巫師の天啓》 《シェオルドレッドの勅令》 《小悪疫》 《星眼》 《食糧補充》 《ゾンビ化》
『アルケミー：ストリクスヘイヴン』のリリースをお楽しみに！『アルケミー：ストリクスヘイヴン』の全収録カードは、『ストリクスヘイヴンの秘密』カードイメージギャラリーにてご覧ください。