『ストリクスヘイヴンの秘密』が4月21日にMTGアリーナへやってきます！あふれんばかりの学術的エネルギーを注ぎ込むなら、MTGアリーナの新イベントが一番でしょう！以下に、各イベントの簡単な説明と、 『ストリクスヘイヴンの秘密』のMTGアリーナでのリリースにともない始まるイベントの詳しいスケジュールをお届けします。なおリミテッドのイベントでは、特記のない限り『ストリクスヘイヴンの秘密』を使用します。

プレミア・ドラフト

８人でドラフトを行う人気の形式が再びやってきます。このイベントは 『ストリクスヘイヴンの秘密』シーズンを通して開催されます。

ピック２・ドラフト

ピック２・ドラフト（４人で行うドラフト）をMTGアリーナへ導入して以降、リミテッドに挑戦するプレイヤーの数が増加しています。手軽に遊べるピック２・ドラフトの方を好むプレイヤーもいるため、『ストリクスヘイヴンの秘密』シーズンを通して開催します。

マッチ・ドラフト

このシーズンのBO3ドラフトは、８人でドラフトを行い１枚ずつピックしていく形式で開催されます。テーブルトップの競技イベントで行なわれる形式と同じです。

クイック・ドラフト

スタンダード範囲のセットを使用しBot相手に行う時間制限のないドラフトは、今後の９週間で 『タルキール：龍嵐録』、『ストリクスヘイヴンの秘密』、『久遠の終端』、『カルロフ邸殺人事件』、『ブルームバロウ』とローテーションしていきます。

シールドとマッチ・シールド

陣営シールドが再びやってきます！プレイヤーはストリクスヘイヴンの５つの大学（シルバークイル、プリズマリ、ウィザーブルーム、ロアホールド、クアンドリクス）から所属先を１つ選びます。選んだ大学のカードやミスティカルアーカイブ・カードを受け取ります。所属大学を応援するのも良いですし、他の大学を選んで探検するのも良いでしょう。

BO3のマッチ・シールドは陣営シールドではなく、テーブルトップのシールドと同様に行われます。

アリーナ・ダイレクト

今回も実物のカードを懸けて競い合う場が豊富に用意されます。『ストリクスヘイヴンの秘密』コレクター・ブースターのアリーナ・ダイレクトが１回、プレイ・ブースターのアリーナ・ダイレクトが２回予定されています。さらに、６月には『ファウンデーションズ』プレイ・ブースターのアリーナ・ダイレクトも再び開催される予定です。

アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選

アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選が6月5～7日に再びやってきます！勇敢なプレイヤーの皆さんは、最大2,000ドルの賞金や「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ」への参加権利を懸けた戦いに挑んでみてください。詳細はこちらをご確認ください。

コンテンダー・ドラフト（New！）

『ストリクスヘイヴンの秘密』では、新たに競技志向のドラフト・イベントを期間限定で開催します。豪華賞品と「ドラフト競合者」の称号獲得を目指しましょう。

参加費： 3,000ジェムまたは20,000ゴールド

3,000ジェムまたは20,000ゴールド イベント継続 ：７勝するか３敗するまで

：７勝するか３敗するまで 賞品：

３勝：1,400ジェム＆ 『ストリクスヘイヴンの秘密』 ３パック

３パック

４勝：2,800ジェム＆ 『ストリクスヘイヴンの秘密』 ６パック

６パック

５勝：3,200ジェム＆ 『ストリクスヘイヴンの秘密』 ８パック

８パック

６勝：4,200ジェム＆ 『ストリクスヘイヴンの秘密』 10パック＆ 『ストリクスヘイヴンの秘密』 神話パック４個

10パック＆ 神話パック４個

７勝：7,200ジェム＆『ストリクスヘイヴンの秘密』12パック＆『ストリクスヘイヴンの秘密』神話パック10個＆称号：「ドラフト競合者」

MTGアリーナ版キューブ・ドラフト

MTGアリーナ版キューブ・ドラフトが6月2～22日に帰ってきます！ MTGアリーナで気軽に体験できるキューブ・ドラフトをお楽しみください。 このイベントはプレミア・ドラフトの形式で行われ、賞品としてキューブ・プライズ・パックが用意されます。

フラッシュバック・リミテッド

このシーズン最後の４週間には、フラッシュバック・イベントが開催されます。ストリクスヘイヴンを舞台とするセットの元祖である『ストリクスヘイヴン：魔法学院』のドラフトをはじめ、『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』ドラフト、『タルキール：龍嵐録』シールド、『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』ドラフトを再びお楽しみください！

イベントカレンダー

プレミア・ドラフト

4月21日～6月22日：『ストリクスヘイヴンの秘密』

フラッシュバック・リミテッド

5月26日～6月1日：プレミア・ドラフト： 『ストリクスヘイヴン：魔法学院』

6月2～8日：プレミア・ドラフト： 『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』

6月9～15日：シールド： 『タルキール：龍嵐録』

6月16～22日：プレミア・ドラフト：『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』

マッチ・ドラフト

4月21日～6月22日：『ストリクスヘイヴンの秘密』

シールド

4月21日～5月13日：陣営シールド： 『ストリクスヘイヴンの秘密』 （BO1）

（BO1） 4月21日～5月4日：『ストリクスヘイヴンの秘密』（BO3）

ピック２・ドラフト

4月21日～6月22日：『ストリクスヘイヴンの秘密』

クイック・ドラフト

4月21～29日： 『タルキール：龍嵐録』

4月30日～5月10日： 『ストリクスヘイヴンの秘密』

5月11～25日 『久遠の終端』

5月26日～6月7日： 『ストリクスヘイヴンの秘密』

6月8～16日： 『カルロフ邸殺人事件』

6月17日～7月1日：『ブルームバロウ』

アルケミー・ドラフト

5月26日～6月1日： 『ストリクスヘイヴンの秘密』

アリーナ・チャンピオンシップ予選

５月のフォーマット：『ストリクスヘイヴンの秘密』シールド

5月9日：予選プレイイン（BO1）

5月15日：予選プレイイン（BO3）

5月16～17日：予選ウィークエンド

６月のフォーマット：スタンダード

6月6～7日：予選プレイイン（BO1）

6月12日：予選プレイイン（BO3）

6月13～14日：予選ウィークエンド

アリーナ・ダイレクト

5月1～3日：アリーナ・ダイレクト（コレクター・ブースター）： 『ストリクスヘイヴンの秘密』

5月15～17日：アリーナ・ダイレクト（プレイ・ブースター）： 『ストリクスヘイヴンの秘密』

5月29～31日：アリーナ・ダイレクト（プレイ・ブースター）： 『ストリクスヘイヴンの秘密』

6月12～14日：アリーナ・ダイレクト（プレイ・ブースター）：『ファウンデーションズ』

アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ

6月5～7日：アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選

MTGアリーナ版キューブ・ドラフト

6月2～22日：MTGアリーナ版キューブ・ドラフト

コンテンダー・ドラフト

5月22～28日： 『ストリクスヘイヴンの秘密』

メタゲーム・チャレンジ

4月24～26日：メタゲーム・チャレンジ：ヒストリック

5月8～10日：メタゲーム・チャレンジ：タイムレス

5月22～25日：メタゲーム・チャレンジ：スタンダード

ミッドウィーク・マジック

4月21～22日：ジャンプイン！

4月28～29日：最先端（ 『ファウンデーションズ』 入り）

入り） 5月5～6日：ヒストリック・パウパー

5月12～13日：彩色スタート・スタンダード

5月19～20日：未来へ

5月26～27日：ビルダー・チャレンジ（ブロール）

6月2～3日：スロースタート・スタンダード

6月9～10日：続唱ドラフト： 『ストリクスヘイヴンの秘密』

6月16～17日：『ストリクスヘイヴンの秘密』シールド（ファントム）

参加費無料のファントム・ドラフト