MTGアリーナ：『ストリクスヘイヴンの秘密』のイベントスケジュール
『ストリクスヘイヴンの秘密』が4月21日にMTGアリーナへやってきます！あふれんばかりの学術的エネルギーを注ぎ込むなら、MTGアリーナの新イベントが一番でしょう！以下に、各イベントの簡単な説明と、 『ストリクスヘイヴンの秘密』のMTGアリーナでのリリースにともない始まるイベントの詳しいスケジュールをお届けします。なおリミテッドのイベントでは、特記のない限り『ストリクスヘイヴンの秘密』を使用します。
プレミア・ドラフト
８人でドラフトを行う人気の形式が再びやってきます。このイベントは 『ストリクスヘイヴンの秘密』シーズンを通して開催されます。
ピック２・ドラフト
ピック２・ドラフト（４人で行うドラフト）をMTGアリーナへ導入して以降、リミテッドに挑戦するプレイヤーの数が増加しています。手軽に遊べるピック２・ドラフトの方を好むプレイヤーもいるため、『ストリクスヘイヴンの秘密』シーズンを通して開催します。
マッチ・ドラフト
このシーズンのBO3ドラフトは、８人でドラフトを行い１枚ずつピックしていく形式で開催されます。テーブルトップの競技イベントで行なわれる形式と同じです。
クイック・ドラフト
スタンダード範囲のセットを使用しBot相手に行う時間制限のないドラフトは、今後の９週間で 『タルキール：龍嵐録』、『ストリクスヘイヴンの秘密』、『久遠の終端』、『カルロフ邸殺人事件』、『ブルームバロウ』とローテーションしていきます。
シールドとマッチ・シールド
陣営シールドが再びやってきます！プレイヤーはストリクスヘイヴンの５つの大学（シルバークイル、プリズマリ、ウィザーブルーム、ロアホールド、クアンドリクス）から所属先を１つ選びます。選んだ大学のカードやミスティカルアーカイブ・カードを受け取ります。所属大学を応援するのも良いですし、他の大学を選んで探検するのも良いでしょう。
BO3のマッチ・シールドは陣営シールドではなく、テーブルトップのシールドと同様に行われます。
アリーナ・ダイレクト
今回も実物のカードを懸けて競い合う場が豊富に用意されます。『ストリクスヘイヴンの秘密』コレクター・ブースターのアリーナ・ダイレクトが１回、プレイ・ブースターのアリーナ・ダイレクトが２回予定されています。さらに、６月には『ファウンデーションズ』プレイ・ブースターのアリーナ・ダイレクトも再び開催される予定です。
アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選
アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選が6月5～7日に再びやってきます！勇敢なプレイヤーの皆さんは、最大2,000ドルの賞金や「アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ」への参加権利を懸けた戦いに挑んでみてください。詳細はこちらをご確認ください。
コンテンダー・ドラフト（New！）
『ストリクスヘイヴンの秘密』では、新たに競技志向のドラフト・イベントを期間限定で開催します。豪華賞品と「ドラフト競合者」の称号獲得を目指しましょう。
- 参加費：3,000ジェムまたは20,000ゴールド
- イベント継続：７勝するか３敗するまで
- 賞品：
- ３勝：1,400ジェム＆『ストリクスヘイヴンの秘密』 ３パック
- ４勝：2,800ジェム＆『ストリクスヘイヴンの秘密』 ６パック
- ５勝：3,200ジェム＆『ストリクスヘイヴンの秘密』 ８パック
- ６勝：4,200ジェム＆『ストリクスヘイヴンの秘密』10パック＆『ストリクスヘイヴンの秘密』神話パック４個
- ７勝：7,200ジェム＆『ストリクスヘイヴンの秘密』12パック＆『ストリクスヘイヴンの秘密』神話パック10個＆称号：「ドラフト競合者」
MTGアリーナ版キューブ・ドラフト
MTGアリーナ版キューブ・ドラフトが6月2～22日に帰ってきます！ MTGアリーナで気軽に体験できるキューブ・ドラフトをお楽しみください。 このイベントはプレミア・ドラフトの形式で行われ、賞品としてキューブ・プライズ・パックが用意されます。
フラッシュバック・リミテッド
このシーズン最後の４週間には、フラッシュバック・イベントが開催されます。ストリクスヘイヴンを舞台とするセットの元祖である『ストリクスヘイヴン：魔法学院』のドラフトをはじめ、『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』ドラフト、『タルキール：龍嵐録』シールド、『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』ドラフトを再びお楽しみください！
イベントカレンダー
プレミア・ドラフト
- 4月21日～6月22日：『ストリクスヘイヴンの秘密』
フラッシュバック・リミテッド
- 5月26日～6月1日：プレミア・ドラフト： 『ストリクスヘイヴン：魔法学院』
- 6月2～8日：プレミア・ドラフト：『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』
- 6月9～15日：シールド：『タルキール：龍嵐録』
- 6月16～22日：プレミア・ドラフト：『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』
マッチ・ドラフト
- 4月21日～6月22日：『ストリクスヘイヴンの秘密』
シールド
- 4月21日～5月13日：陣営シールド：『ストリクスヘイヴンの秘密』（BO1）
- 4月21日～5月4日：『ストリクスヘイヴンの秘密』（BO3）
ピック２・ドラフト
- 4月21日～6月22日：『ストリクスヘイヴンの秘密』
クイック・ドラフト
- 4月21～29日：『タルキール：龍嵐録』
- 4月30日～5月10日：『ストリクスヘイヴンの秘密』
- 5月11～25日『久遠の終端』
- 5月26日～6月7日： 『ストリクスヘイヴンの秘密』
- 6月8～16日：『カルロフ邸殺人事件』
- 6月17日～7月1日：『ブルームバロウ』
アルケミー・ドラフト
- 5月26日～6月1日： 『ストリクスヘイヴンの秘密』
アリーナ・チャンピオンシップ予選
５月のフォーマット：『ストリクスヘイヴンの秘密』シールド
- 5月9日：予選プレイイン（BO1）
- 5月15日：予選プレイイン（BO3）
- 5月16～17日：予選ウィークエンド
６月のフォーマット：スタンダード
- 6月6～7日：予選プレイイン（BO1）
- 6月12日：予選プレイイン（BO3）
- 6月13～14日：予選ウィークエンド
アリーナ・ダイレクト
- 5月1～3日：アリーナ・ダイレクト（コレクター・ブースター）：『ストリクスヘイヴンの秘密』
- 5月15～17日：アリーナ・ダイレクト（プレイ・ブースター）：『ストリクスヘイヴンの秘密』
- 5月29～31日：アリーナ・ダイレクト（プレイ・ブースター）：『ストリクスヘイヴンの秘密』
- 6月12～14日：アリーナ・ダイレクト（プレイ・ブースター）：『ファウンデーションズ』
アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ
- 6月5～7日：アリーナ・リミテッド・チャンピオンシップ予選
MTGアリーナ版キューブ・ドラフト
- 6月2～22日：MTGアリーナ版キューブ・ドラフト
コンテンダー・ドラフト
- 5月22～28日： 『ストリクスヘイヴンの秘密』
メタゲーム・チャレンジ
- 4月24～26日：メタゲーム・チャレンジ：ヒストリック
- 5月8～10日：メタゲーム・チャレンジ：タイムレス
- 5月22～25日：メタゲーム・チャレンジ：スタンダード
ミッドウィーク・マジック
- 4月21～22日：ジャンプイン！
- 4月28～29日：最先端（『ファウンデーションズ』入り）
- 5月5～6日：ヒストリック・パウパー
- 5月12～13日：彩色スタート・スタンダード
- 5月19～20日：未来へ
- 5月26～27日：ビルダー・チャレンジ（ブロール）
- 6月2～3日：スロースタート・スタンダード
- 6月9～10日：続唱ドラフト：『ストリクスヘイヴンの秘密』
- 6月16～17日：『ストリクスヘイヴンの秘密』シールド（ファントム）
参加費無料のファントム・ドラフト
- 「Global Day of Play」記念『ファウンデーションズ』ドラフト