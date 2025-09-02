『領界路の彼方』マスタリー・パスの詳細
『領界路の彼方』のマスタリー・パスとセット・マスタリーは、あなたの旅を一層豊かなものにしてくれます。他のプレイヤーや友達との対戦でXPを集め、セット・マスタリーを進めてパックやマスタリー市場でアイテムと交換できるマスタリー・オーブを受け取りましょう。
マスタリー・パスでセット・マスタリーをアップグレードすると、さらなる報酬がアンロックされます。イベント参加券やカード、スリーブ、スタイル、ゴールド、ジェムなど盛りだくさんです！
セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。
『領界路の彼方』セット・マスタリー
- 『領界路の彼方』 23パック
- マスタリー・オーブ ５個（『領界路の彼方』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
『領界路の彼方』マスタリー・パス
アバター
- スリヴァーの墳母のアバター
カードとパック
- 20パック
- 『領界路の彼方』 ４パック
- 『久遠の終端』 ４パック
- 『タルキール：龍嵐録』 ４パック
- 『霊気走破』 ４パック
- 『ファウンデーションズ』 ４パック
- 『領界路の彼方』の神話レア個別カード報酬 10枚
- レベル61以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚
カード・スリーブ
- 「巣の蘇生者、ドルネス」スリーブ
- 豪華版「宿命紡ぎ」スリーブ
カード・スタイル
- マスタリー・オーブ 35個（『領界路の彼方』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
- コモンのカード・スタイル 15種類
- アンコモンのカード・スタイル 10種類
イベント参加券
- 対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）
ゴールドとジェム
- 4,000ゴールド
- 1,200ジェム
相棒
- スリヴァーの相棒 ３体
『領界路の彼方』のセット・マスタリーは何レベルまでですか？
『領界路の彼方』のセット・マスタリーは60レベルまでです。46レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、60レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。
『領界路の彼方』マスタリー市場
『領界路の彼方』のマスタリー・オーブは、『領界路の彼方』マスタリー市場のアイテムと交換できます。
カード・スタイル
各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。
- コモンのカード・スタイル ５種類
- アンコモンのカード・スタイル ５種類
- レアのカード・スタイル 10種類
- 神話レアのカード・スタイル ５種類
カード・スリーブ
各スリーブはマスタリー・オーブ２個で交換できます。
- 『領界路の彼方』のスリーブ ５種類