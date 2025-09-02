『領界路の彼方』のマスタリー・パスとセット・マスタリーは、あなたの旅を一層豊かなものにしてくれます。他のプレイヤーや友達との対戦でXPを集め、セット・マスタリーを進めてパックやマスタリー市場でアイテムと交換できるマスタリー・オーブを受け取りましょう。

マスタリー・パスでセット・マスタリーをアップグレードすると、さらなる報酬がアンロックされます。イベント参加券やカード、スリーブ、スタイル、ゴールド、ジェムなど盛りだくさんです！

セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。

『領界路の彼方』セット・マスタリー

  • 『領界路の彼方』 23パック
  • マスタリー・オーブ ５個（『領界路の彼方』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

『領界路の彼方』マスタリー・パス

アバター

  • スリヴァーの墳母のアバター

カードとパック

  • 20パック
    • 『領界路の彼方』 ４パック
    • 『久遠の終端』 ４パック
    • 『タルキール：龍嵐録』 ４パック
    • 『霊気走破』 ４パック
    • 『ファウンデーションズ』 ４パック
    • 『領界路の彼方』の神話レア個別カード報酬 10枚
  • レベル61以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚

カード・スリーブ

  • 「巣の蘇生者、ドルネス」スリーブ
  • 豪華版「宿命紡ぎ」スリーブ

カード・スタイル

  • マスタリー・オーブ 35個（『領界路の彼方』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
  • コモンのカード・スタイル 15種類
  • アンコモンのカード・スタイル 10種類

イベント参加券

  • 対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）

ゴールドとジェム

  • 4,000ゴールド
  • 1,200ジェム

相棒

  • スリヴァーの相棒 ３体

『領界路の彼方』のセット・マスタリーは何レベルまでですか？

『領界路の彼方』のセット・マスタリーは60レベルまでです。46レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、60レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。

『領界路の彼方』マスタリー市場

『領界路の彼方』のマスタリー・オーブは、『領界路の彼方』マスタリー市場のアイテムと交換できます。

カード・スタイル

各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。

  • コモンのカード・スタイル ５種類
  • アンコモンのカード・スタイル ５種類
  • レアのカード・スタイル 10種類
  • 神話レアのカード・スタイル ５種類

カード・スリーブ

各スリーブはマスタリー・オーブ２個で交換できます。

  • 『領界路の彼方』のスリーブ ５種類