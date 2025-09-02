『領界路の彼方』のマスタリー・パスとセット・マスタリーは、あなたの旅を一層豊かなものにしてくれます。他のプレイヤーや友達との対戦でXPを集め、セット・マスタリーを進めてパックやマスタリー市場でアイテムと交換できるマスタリー・オーブを受け取りましょう。

マスタリー・パスでセット・マスタリーをアップグレードすると、さらなる報酬がアンロックされます。イベント参加券やカード、スリーブ、スタイル、ゴールド、ジェムなど盛りだくさんです！

セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。

『領界路の彼方』セット・マスタリー

『領界路の彼方』 23パック

23パック マスタリー・オーブ ５個（『領界路の彼方』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

『領界路の彼方』マスタリー・パス

アバター

スリヴァーの墳母のアバター

カードとパック

20パック

『領界路の彼方』 ４パック



『久遠の終端』 ４パック



『タルキール：龍嵐録』 ４パック



『霊気走破』 ４パック



『ファウンデーションズ』 ４パック



『領界路の彼方』の神話レア個別カード報酬 10枚

レベル61以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚

カード・スリーブ

「巣の蘇生者、ドルネス」スリーブ

豪華版「宿命紡ぎ」スリーブ

カード・スタイル

マスタリー・オーブ 35個（ 『領界路の彼方』 マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。) コモンのカード・スタイル 15種類

アンコモンのカード・スタイル 10種類

イベント参加券

対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）

ゴールドとジェム

4,000ゴールド

1,200ジェム

相棒

スリヴァーの相棒 ３体

『領界路の彼方』のセット・マスタリーは何レベルまでですか？

『領界路の彼方』のセット・マスタリーは60レベルまでです。46レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、60レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。

『領界路の彼方』マスタリー市場

『領界路の彼方』のマスタリー・オーブは、『領界路の彼方』マスタリー市場のアイテムと交換できます。

カード・スタイル

各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。

コモンのカード・スタイル ５種類

アンコモンのカード・スタイル ５種類

レアのカード・スタイル 10種類

神話レアのカード・スタイル ５種類

カード・スリーブ

各スリーブはマスタリー・オーブ２個で交換できます。