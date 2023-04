그 순간, 무수한 세계의 운명이 드라이어드 한 명과 미로딘에서 가장 용감한 몇 안 되는 사람들의 손에 달려 있었습니다.

지금이 바로 그 때입니다—다차원의 운명은 피렉시아에 대항해 싸우기 위해 새롭게 뭉친 영웅들의 손에 달려 있었습니다. MTG 아레나에서 March of the Machine을 통해 그들의 최후의 저항에 함께하시겠습니까?

MTG 아레나에서 March of the Machine 수집하기

피렉시아인들에게 대항해 싸우려면, 친구들을 모두 수집해야 합니다. 테이블탑 플레이레서 선보여진 마감처리들과 마찬가지로, 대부분의 마감처리들은 MTG 아레나에서도 수집할 수 있으며, 게임 내 상점 또는 게임 내 이벤트 참여(예: 히스토릭 장인 및 히스토릭 난투 페스티벌 이벤트)를 통해 획득할 수 있습니다. 포일 마감처리 및 일련번호는 언제나처럼 MTG 아레나에서는 이용할 수 없습니다.

MTG 아레나의 March of the Machine 기능

더 자세한 내용을 확인하려면, March of the Machine 기능 기사를 확인하세요.

전투

전투는 매직에 새롭게 소개되는 카드 유형입니다. 전투는 본단계 동안 스택이 비어 있으면 발동할 수 있습니다 (생물, 집중마법, 그리고 다른 인스턴트가 아닌 주문들과 같습니다). 전투는 카드에 기재되어 있는 수비 값과 동일한 수의 수비 카운터를 가지고 가로 형태로 목표 상대 쪽 전장에 들어옵니다.

플레인즈워커와 마찬가지로, March of the Machine의 전투들은 공격받거나 피해를 입을 수 있습니다. 전투는 모두 하위 유형으로 공성을 가지고 있으며 해당 전투를 보호하는 플레이어를 제외한 모든 플레이어에게 공격받을 수 있습니다. 또한 전투에 피해를 입힐 수 있는 몇몇 주문 및 능력도 있습니다.

피해를 입은 전투는 그만큼의 수비 카운터를 잃습니다. 마지막 수비 카운터가 제거되고 나면, 전투가 격파되며 격발능력이 격발합니다. 능력이 해결되면서, 해당 전투의 조종자가 그 카드를 추방한 후 마나 비용을 지불하지 않고 추방 영역에서 그 카드의 후면을 발동합니다.

인정하지만, 꽤 많은 내용이고, 전투는 완전히 새로운 기능입니다. 위쪽에 있는 테이블탑 기능 페이지에는 더 자세한 내용이 있습니다! 세줄 요약: 전투는 전면 상태로 발동되어 목표 상대 쪽 전장에 들어옵니다. 플레이어들은 그 전투를 공격할 수 있고, 상대는 그 전투를 방어할 수 있습니다. 수비 카운터 수가 0이 되고 나면, 카드는 추방되어 후면으로 다시 발동됩니다.

변신하는 양면 카드

좌상단에 삼각형이 표기되어 있는, 변신하는 양면 카드(TDFC)가 March of the Machine에서 다시 돌아옵니다.

카드 뒤집기

다시 한 번 알려드리자면, TDFC는 전장에 없는 동안에는 전면의 특성만을 가집니다. 언제나 전면으로 발동되며, 무언가가 특정하여 달리 지시하지 않는 한 TDFC는 언제나 전면으로 전장에 들어옵니다. 마지막으로, 후면에는 마나 비용이 없지만, 해당 카드의 마나 값은 전면의 마나 비용을 기반으로 해 계산됩니다.

예비

매직에 새롭게 소개되는 또다른 신규 기능인 예비는 카드들이 . . . 다른 팀원들을 위해 예비해두었던 것을 나눠주게 해 줍니다!

예비에는 항상 숫자가 뒤따릅니다. 예비를 가진 생물이 전장에 들어올 때마다, 목표 생물에 그 수만큼 +1/+1 카운터를 올려놓습니다. 그에 더해, 목표를 다른 생물로 선택한다면, 그 생물은 턴종료까지 원래 생물의 예비 아래쪽에 인쇄되어 있는 모든 능력도 얻게 됩니다. 참고: 어떤 생물이 예비를 통해 턴종료까지 다른 생물의 능력을 얻는다고 해도, 원래 생물은 그 능력들을 유지합니다.

부화

마지막으로, 부화가 있습니다. 아기 피렉시아인이라구요? 이보다 더 귀여울 수 있을까요?

부화장치 토큰은 음식이나 보물과 마찬가지로 미리 정의된 토큰의 새로운 유형입니다. 부화장치 토큰은 무색 마법물체 토큰입니다 (전장에서 다른 마법물체 토큰과 동일한 부분에 등장합니다). 이 토큰들은 "{2}: 이 마법물체를 변신시킨다."를 가집니다. 이 토큰들을 후면으로 변신시키면, 이 토큰들은 0/0 무색 피렉시아 마법물체 생물이 됩니다. 너무 기쁘네요!

카드 뒤집기

부화하라는 지시에는 부화장치 토큰에 얼마나 많은 +1/+1 카운터들을 올려놓을지를 표시하는 숫자가 포함되어 있으며, 이는 별다른 의미가 없습니다 . . . 변신하기 전까지는 말입니다.

MTG 아레나의 March of the Machine 다차원 전설

다차원 전설의 전체 목록을 확인하려면, March of the Machine 다차원 전설 카드 이미지 갤러리를 확인하세요.

피렉시아인들에 대항해 함께 싸우려면 다차원의 모든 영웅들이 필요합니다. March of the Machine 다차원 전설을 데려오지 않고서 어떻게 MTG 아레나가 피렉시아인들에게 저항할 수 있을까요? 따라서, MTG 아레나에는 리미티드 및 상점 팩 양쪽에 다차원 전설들을 포함하게 됩니다. 다차원 전설을 개봉하면 기본 카드를 받을 뿐 아니라, 자동적으로 다차원 전설 카드 스타일도 받게 됩니다! 몇몇 드문 경우도 생기게 됩니다.

예를 들면 꿈 소굴의 루러스는 이코리아: 거대괴수들의 소굴에서 등장했고 이제는 March of the Machine 팩에서도 등장합니다.

이미 이전에 콜렉션에 네 장을 모두 수집해 둔 경우, 상점 팩에서는 이와 비슷한 상황에 처하지 않은 다른 모든 레어들을 (루러스는 레어이므로) 개봉하기 전까지 다차원 전설을 개봉하지 않게 됩니다. 이미 루러스를 네 장 보유하고 있고 루러스를 드래프트하거나 실드 풀에 루러스가 추가되는 경우, 카드 스타일과 보석 20개를 받게 됩니다. 동일한 내용이 상점 팩에도 적용됩니다.

대신에, 이코리아: 거대괴수들의 소굴에서 등장한 꿈 소굴의 루러스를 두 장만 보유하고 있는 경우, 앞에서 언급한 일반적인 방법으로 다차원 전설을 최대 두 장까지 얻을 수 있습니다. 일단 이코리아: 거대괴수들의 소굴 및 다차원 전설을 통틀어 네 장을 보유하게 되면, 앞 문단에서 언급했던 것과 같이 루러스가 다시 줄 맨 뒤로 밀려나게 됩니다.

다차원 전설 스타일과 관련한 마지막 주의사항: 다차원 전설 카드를 제작하는 경우에는 관련된 카드 스타일이 제공되지 않지만, 이미 스타일을 가지고 있거나 팩에서 해당 카드를 개봉하게 되면, 해당 스타일이 제작된 카드에도 여전히 적용됩니다.

다차원을 구하기 위해 찾아오는 이 강력한 전설들은 테이블탑과 동일한 형식들에서 사용 가능합니다—해당 카드들은 현재 그 카드들이 사용될 수 있는 형식에서 유효합니다. MTG 아레나-전용 형식과 관련해, 다차원 전설은 알케미에서 해당 카드들이 이미 사용 가능한 형식에서 사용 가능합니다. 모든 다차원 전설 카드들은 히스토릭에서 사전 금지되었지만 히스토릭 난투에서는 여전히 사용할 수 있는 날렵한 좀도둑, 라가반을 제외하고는 출시와 동시에 히스토릭에서 사용 가능합니다. (네, 저희는 전사를 막을 수가 없습니다 .)

March of the Machine: The Aftermath

March of the Machine: The Aftermath와 관련해 몇 가지 주의사항을 안내하고자 합니다. The Aftermath도 MTG 아레나에 찾아옵니다! The Aftermath는 모든 주요 형식(스탠다드, 알케미, 익스플로러 및 히스토릭)에서 사용할 수 있게 됩니다. MTG Arena에서 알케미가 출시되는 것과 마찬가지로, The Aftermath는 상점 팩 및 한정 기간 드래프트 형식으로 제공되게 됩니다. 출시일이 다가오면서 질문들에 답변해 드리게 될 테니 기대하세요!

The Aftermath 콘텐츠는 March of the Machine 출시 후 한 달 가량 뒤에 찾아오기에, March of the Machine에는 알케미 세트가 없을 것입니다. 대신, 알케미 관련 노력 및 흥미는 The Lord of the Rings: Tales of Middle-Earth™에서 계속되며, 이는 알케미와 히스토릭에서 사용 가능하게 됩니다. 해당 세트에 대한 더 자세한 내용은 출시일이 다가오면 테이블탑 관련 공지와 함께 공개될 예정입니다. 그 공지의 유혹에 저항했지만 더 많은 것들을 확인하고 싶으시다면, 첫 모습 기사를 확인해 보시기 바랍니다!

또다른 기능을 위한 팀 구성

선호하는 인쇄 기능의 레벨이 올라가, 이제는 선소하는 카드 스타일도 기억하게 됩니다. 이는, 게임 내에 있는 모든 카드에 대해, 가장 좋아하는 카드 스타일을 선택할 수 있고, 콜렉션 보기를 할 때 또는 그 카드를 덱에 추가하거나 덱리스트를 임포트할 때 해당 선택이 사용된다는 것을 의미합니다. (여전히 덱마다 이 선택을 변경할 수도 있습니다. 해적 덱에는 익살란의 선택을 사용하고 다른 덱들에는 야르글 선택 을 사용하는 식으로 말이죠.)

이 모든 멋진 게임플레이에 더해

저희는 최근 MTG 아레나 Dev Chat 이라고 부르는 것을 시작했고, 이를 통해 저희는 기사를 쓰거나(이런 기사처럼), Reddit 스레드에 게시물을 올리거나(여기처럼), 또는 심지어 소셜 미디어 채널(Twitter같은)을 통해 스토리를 이야기하기도 합니다.

이에 대한 커뮤니티의 응답은 환상적이었습니다. 여러분 대다수는 이런 현실적인, 막후에서 일어나는 대화들을 엿보는 일을 즐기시고 있는 것처럼 보입니다. 저희는 가능한 이런 것들을 더 많이 제공하기 위해 계속 노력할 것입니다. 다음에 어떤 것을 선보일지에 대한 수많은 아이디어들이 있고, 다음에 어떤 것들을 듣고 싶은지에 대한 여러분의 피드백도 확인했습니다. 즉, 앞으로도 이러한 대화를 계속해 나갈 수 있다고 기대하셔도 좋으며, 저희가 이러한 대화에 참여할 수 있게 해 주신 여러분께도 감사드립니다!

최후의 전투

영원의 벼랑 끝에서, 엘스페스는 선택을 했습니다. 전투는 그녀 없이는 끝나지 않을 것입니다. 2023년 4월 18일에 MTG 아레나에서 March of the Machine으로 연합할 때 여러분도 함께하세요! 현황 페이지를 주시하며 최신 소식을 확인하고 주간 MTG 아레나 공지 블로그에서 게임 내 이벤트 및 혜택 관련 최신 소식을 확인하시기 바랍니다.