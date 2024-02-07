Magic: The Gathering Arena

Определите свой стиль игры и подберите к нему колоду! В MTG Arena у вас будет множество начальных колод. В процессе игры вы сможете расширить свою коллекцию карт с помощью джокеров и бустеров! В этом разделе вы можете легко собирать, загружать и редактировать колоды. При выборе формата игры вам будут показаны только легальные в нем колоды.