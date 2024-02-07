Magic: The Gathering Arena

НОВИЧОК В MAGIC? НИЧЕГО СТРАШНОГО
- Пройдите обучение, чтобы изучить основы игры
- Откройте 14 уникальных стартовых колод, пройдя «Испытание цветов»
- Соревнуйтесь с другими новичками в «Дуэлях стартовых колод»
- Определите свою стратегию и соберите колоду
© 2023 Middle-earth Enterprises. The Lord of the Rings и Tales of Middle-earth являются торговыми марками компании Middle-earth Enterprises, LLC, используемыми по лицензии компанией Wizards of the Coast LLC.
MTG Arena следует тем же правилам, что и настольная карточная игра. Игроки используют колоды карт, которые генерируют ману пяти цветов, и разыгрывают карты, которые ее расходуют — так они призывают существ, творят заклинания защиты и атаки, а также активируют эффекты или уникальные способности. Пройдите обучение, создайте свой профиль и начните играть в MTG Arena!
«Вечность» — это самый большой формат с собранной колодой в MTG Arena, в котором легальны все карты. Соберите колоду из самых мощных карт за всю историю игры Magic. Этот формат идеально подходит для игроков-ветеранов, которые хотят поэкспериментировать с уникальными комбинациями или заново сыграть картами из прошлых выпусков Magic.
Идеален для начинающих игроков. Отличный способ познакомиться с форматом, который применяется на мероприятиях всех уровней. Стандарт — это динамичный формат, в котором для игры вы собираете колоды из своей коллекции карт самых новых выпусков Magic.
Исторический формат позволяет использовать в любительских или соревновательных играх карты, которые больше не разрешены в стандартном формате после ротации. Этот формат является эксклюзивным для MTG Arena.
«Схватка» сочетает в себе черты «Стандарта» и «Командира» и дает незабываемые впечатления от сбора колоды. В этом формате для сбора колоды в стиле «Командира» используются карты «Стандарта». В центре колоды находится легендарное существо или planeswalker. Вы можете играть один на один в MTG Arena.
Алхимия — это новый режим с картами Magic, разработанными специально для цифровой версии игры. Регулярные изменения в формате добавляют игре динамичности в перерывах между релизами выпусков стандартного формата.
Здесь решаете вы! Подбирайте портрет под свой стиль! В начале у вас будет 12 портретов на выбор. Дополнительные портреты можно заработать в турнирах или купить в магазине.
Подберите для карт протекторы, которые лучше всего отразят ваш стиль. Выбор огромный: от planeswalker`ов и существ до эксклюзивных иллюстраций события!
Проявите свою уникальность на поле боя при помощи питомцев! Подберите идеального питомца, который бы внушал врагам ужас (или просто миленького). Питомцев можно купить в магазине MTG Arena.
Хотите выразить свою мысль с помощью магии эмоций? Меняйте настройки, чтобы использовать эмоции персонажей из своего любимого выпуска!
Определите свой стиль игры и подберите к нему колоду! В MTG Arena у вас будет множество начальных колод. В процессе игры вы сможете расширить свою коллекцию карт с помощью джокеров и бустеров! В этом разделе вы можете легко собирать, загружать и редактировать колоды. При выборе формата игры вам будут показаны только легальные в нем колоды.
Modern Horizons 3 brings a heaping helping of exciting new cards to MTG Arena. Allied fetch lands return alongside power-packed new cards like double-faced Planeswalkers you're sure to flip for. With over 40 keyword abilities, keyword actions, ability words, and unnamed mechanics you'll feel the power of your new forever favorites.
Welcome to Thunder Junction, a land of harsh deserts, hostile critters… and crime! Saddle up for a wild ride with new creature type Mount, and hassle rival outlaws with mechanics Plot and Crime as you pull of the greatest heist this side o’ the law. The wanted posters are up, the jobs goin’ down, but with grit and grumption you’ll ride off into the sunset with the ultimate score.
Ready to rustle up some trouble?
Journey to the wondrous center of Ixalan, discovering ancient civilizations alive and well, and your favorite creature types running rampant. Players can build an army of Dinosaurs, Pirates, Vampires, Jaguarfolk, Merpeople and more while exploring new and returning mechanics as they venture deeper into the core of this plane. Nowhere is safe, but everywhere is exciting!
Пополните вашу коллекцию картами Средиземья и вместе с любимыми героями отправляйтесь в новое приключение туда и обратно, полное подвигов и вторых завтраков. Новая механика «Кольценосец» возлагает судьбу всего мира на плечи вашего братства. Присоединяйтесь к грандиозному приключению, разворачивающемуся в наши дни!
© 2023 Middle-earth Enterprises. The Lord of the Rings и Tales of Middle-earth являются торговыми марками компании Middle-earth Enterprises, LLC, используемыми по лицензии компанией Wizards of the Coast LLC.
May 21 - 28
IKO Premier Draft
May 25 - 26
OTJ Sealed
May 21 - June 4
OTJ Bot Draft
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