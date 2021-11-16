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Magic The Gathering Logo

Introduction to Magic: The Gathering


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Познакомьтесь с лучшей в мире коллекционной карточной игрой! Независимо от того, играете вы вживую или онлайн, миссия Magic: The Gathering остается неизменной: собрать людей вместе и повеселиться.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В MAGIC: THE GATHERING

ИГРА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ ПОД ЗНАМЕНЕМ ДРУЖБЫ, СОСТЯЗАНИЯ И ВЕСЕЛЬЯ

На первый взгляд, Magic — это коллекционная карточная игра, полная стратегических сражений и уникальных колод. Но Magic — это нечто большее, чем просто карты. Неважно, играете ли вы у себя на кухне или на престижном турнире, в нашем сообществе для вас всегда найдется место.

КАК ЧИТАТЬ КАРТУ MAGIC

ВЫХОД НА ПОЛЕ БИТВЫ

Прокрутите по горизонтали и нажмите [+], чтобы просмотреть подробности.

ВАРИАНТЫ ИГРЫ

ПРЕДПОЧИТАЕТЕ УЧИТЬСЯ ОНЛАЙН?

Загрузите MTG Arena и пройдите обучение дома или прямо на ходу.

Доступно на
PC MAC Android iOS

ИГРАЙТЕ ВЖИВУЮ

Присоединяйтесь к сообществу Magic и заводите новых друзей! Найдите мероприятия поблизости и проверьте расписание турниров в местном игровом магазине.

НИКОГДА НЕ ИГРАЛИ В MAGIC: THE GATHERING?

Вот с чего вы можете начать! Готовыми к битве колодами Challenger Deck можно играть прямо из коробки! Соберите друзей и опробуйте лучший способ научиться игре в Magic: стартовый набор MTG Arena!

ВЕЧЕР ИГР: «ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ»


Готовая к игре версия в коробке идеально подходит для того, чтобы познакомить ваших друзей с Magic на ближайшем вечере игр.

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