На первый взгляд, Magic — это коллекционная карточная игра, полная стратегических сражений и уникальных колод. Но Magic — это нечто большее, чем просто карты. Неважно, играете ли вы у себя на кухне или на престижном турнире, в нашем сообществе для вас всегда найдется место.