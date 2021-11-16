ИГРАЙТЕ ВЖИВУЮ
Присоединяйтесь к сообществу Magic и заводите новых друзей! Найдите мероприятия поблизости и проверьте расписание турниров в местном игровом магазине.
На первый взгляд, Magic — это коллекционная карточная игра, полная стратегических сражений и уникальных колод. Но Magic — это нечто большее, чем просто карты. Неважно, играете ли вы у себя на кухне или на престижном турнире, в нашем сообществе для вас всегда найдется место.
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Готовая к игре версия в коробке идеально подходит для того, чтобы познакомить ваших друзей с Magic на ближайшем вечере игр.