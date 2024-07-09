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Драфт «Возьмите две»

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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДРАФТ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДРАФТ

Драфт «Возьмите две» — это наш особый формат драфта для четырех игроков: быстрое начало, стремительное завершение и нескончаемое удовольствие на протяжении всей игры. Меньше ждете — больше играете: садитесь с тремя друзьями, берите по две карты и сразу же начинайте первый матч, не дожидаясь, пока наберется восьмерка игроков.
Размер колоды
40+
Количество игроков
4 - 7
Продолжительность партии
90 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

  • Полноценный драфт
  • Берите по две карты за раз — так драфт пройдет быстрее
  • Прекрасно подойдет для игроков в «Командир», стремящихся разнообразить свои партии

Правила игры/модификаторы

Лучший вариант драфта для четырех игроков! Как и в классическом драфте, каждый игрок начинает с тремя бустерами. В драфте «Возьмите две» игроки всегда берут по две карты из каждого бустера, а затем передают оставшиеся карты следующему участнику. Первый бустер игроки передают соседу слева. Когда все игроки выберут карты из первого бустера, они распакуют второй, вновь начнут брать по две карты за раз, а затем передадут бустер соседу справа. Когда все карты будут разобраны, игроки повторят процедуру с третьим бустером, снова передавая его соседу слева. В итоге у каждого игрока окажется примерно по 42 карты, из которых он сможет собрать колоду из 40 карт, добавив при необходимости базовые земли.

Собрав карты, игроки начнут играть друг с другом партии один на один. Драфт «Возьмите две» для четырех игроков проводится в два раунда: после первого раунда победители объединяются в одну пару, а проигравшие — в другую.

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