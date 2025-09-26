Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Magic: The Gathering | The Hobbit

ОТПРАВЬТЕСЬ ТУДА И ОБРАТНО

Отправляйтесь вместе с Бильбо в величайшее путешествие, в котором вам предстоит подружиться с гномами, провести троллей, перехитрить эльфов и спеть немало песен. В конце пути вас ждет золото или пламя дракона, так что успейте насладиться каждым моментом!

Дата релиза: август 2026 г.

ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ

Вас ждут гномы, тролли, новые друзья и даже дракон... если, разумеется, вы до него доберетесь. Подпишитесь сейчас, чтобы получать информацию о будущих совместных проектах, мероприятиях и релизах прямо на вашу электронную почту.

icon-caret-down

© 2025 Middle-earth Enterprises. The Lord of the Rings, The Hobbit and the names of the characters, events, items and places therein, are trademarks or registered trademarks of Middle-earth Enterprises, LLC used under license by Wizards of the Coast LLC. All rights reserved.