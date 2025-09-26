Magic: The Gathering | The Hobbit
ОТПРАВЬТЕСЬ ТУДА И ОБРАТНО
Отправляйтесь вместе с Бильбо в величайшее путешествие, в котором вам предстоит подружиться с гномами, провести троллей, перехитрить эльфов и спеть немало песен. В конце пути вас ждет золото или пламя дракона, так что успейте насладиться каждым моментом!
Дата релиза: август 2026 г.
© 2025 Middle-earth Enterprises. The Lord of the Rings, The Hobbit and the names of the characters, events, items and places therein, are trademarks or registered trademarks of Middle-earth Enterprises, LLC used under license by Wizards of the Coast LLC. All rights reserved.