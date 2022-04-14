Это партии один на один с минимум 60 картами в основной колоде (в дополнительной колоде могут находиться не более 15 карт). Партии в формате «Модерн» должны иметь среднюю продолжительность — около 20 минут.

В объединенной основной и дополнительной колоде не может содержаться более четырех экземпляров каждой карты, за исключением базовых земель (Равнина, Остров, Болото, Гора, Лес и Пустоши). Количество карт считается по соответствующему каждой карте английскому имени. Этот формат включает в себя мощные карты и стратегии за последние два десятилетия игры Magic.