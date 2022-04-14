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Модерн

Центр форматов
Размер колоды
60+
Количество игроков
2
Продолжительность партии
20 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

— Формат не ротируется; — Разнообразие метагейма; — Возможность со временем научиться играть своей колодой в совершенстве.

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Правила игры/модификаторы

Это партии один на один с минимум 60 картами в основной колоде (в дополнительной колоде могут находиться не более 15 карт). Партии в формате «Модерн» должны иметь среднюю продолжительность — около 20 минут.

В объединенной основной и дополнительной колоде не может содержаться более четырех экземпляров каждой карты, за исключением базовых земель (Равнина, Остров, Болото, Гора, Лес и Пустоши). Количество карт считается по соответствующему каждой карте английскому имени. Этот формат включает в себя мощные карты и стратегии за последние два десятилетия игры Magic.

«Модерн» — формат с Собранной колодой, и поэтому для него используются следующие правила для колоды: - Bloomburrow - Assassin's Creed - Modern Horizons 3 - Outlaws of Thunder Junction - Murders at Karlov Manor - The Lost Caverns of Ixalan - Wilds of Eldraine - The Lord of the Rings: Tales of Middle Earth - March of the Machine: The Aftermath - March of the Machine - Phyrexia: All Will Be One - The Brothers' War - Dominaria United - Streets of New Capenna - Kamigawa: Neon Dynasty - Innistrad: Crimson Vow - Innistrad: Midnight Hunt - Adventures in the Forgotten Realms - Modern Horizons 2 - Strixhaven - Kaldheim - Zendikar Rising - Core 2021 - Ikoria: Lair of Behemoths - Theros Beyond Death - Throne of Eldraine - Core Set 2020 - Modern Horizons - War of the Spark - Ravnica Allegiance - Guilds of Ravnica - Core Set 2019 - Dominaria - Rivals of Ixalan - Ixalan - Hour of Devastation - Amonkhet - Aether Revolt - Kaladesh - Eldritch Moon - Shadows over Innistrad - Oath of the Gatewatch - Battle for Zendikar - Magic Origins - Dragons of Tarkir - Fate Reforged - Khans of Tarkir - Magic 2015 - Journey into Nyx - Born of the Gods - Theros - Magic 2014 - Dragon's Maze - Gatecrash - Return to Ravnica - Magic 2013 - Avacyn Restored - Dark Ascension - Innistrad - Magic 2012 - New Phyrexia - Mirrodin Besieged - Scars of Mirrodin - Magic 2011 - Rise of the Eldrazi - Worldwake - Zendikar - Magic 2010 - Alara Reborn - Conflux - Shards of Alara - Eventide - Shadowmoor - Morningtide - Lorwyn - Tenth Edition - Future Sight - Planar Chaos - Time Spiral - Coldsnap - Dissension - Guildpact - Ravnica: City of Guilds - Ninth Edition - Saviors of Kamigawa - Eighth Edition - Betrayers of Kamigawa - Champions of Kamigawa - Fifth Dawn - Darksteel - Mirrodin

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