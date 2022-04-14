Модерн
Почему стоит попробовать этот формат?
— Формат не ротируется; — Разнообразие метагейма; — Возможность со временем научиться играть своей колодой в совершенстве.
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ
Настольная версия
Собирайтесь с друзьями и играйте вместе! В настольной игре вы сможете увидеть вблизи различные варианты оформления карт: эксклюзивные иллюстрации, фольгирование и тематические рамки.
SpellTable
Используйте свою веб-камеру, чтобы играть в Magic с друзьями или сражаться с игроками по всему миру! В SpellTable доступна современная технология сканирования карт.
MTGO
Отмечаем юбилей — 20 лет! Magic: The Gathering Online позволяет вам получать разнообразные карты, собирать колоды и сражаться с другими игроками в множестве форматов.
Правила игры/модификаторы
Это партии один на один с минимум 60 картами в основной колоде (в дополнительной колоде могут находиться не более 15 карт). Партии в формате «Модерн» должны иметь среднюю продолжительность — около 20 минут.
В объединенной основной и дополнительной колоде не может содержаться более четырех экземпляров каждой карты, за исключением базовых земель (Равнина, Остров, Болото, Гора, Лес и Пустоши). Количество карт считается по соответствующему каждой карте английскому имени. Этот формат включает в себя мощные карты и стратегии за последние два десятилетия игры Magic.