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BANNED AND RESTRICTED LISTS

Одна из причин того, что игра Magic продолжает пользоваться неизменным успехом, это ее разнообразие. Крайне важно, чтобы у турнирного игрока был выбор из большого количества колод, которыми можно успешно играть. Почему? Потому что в том случае, если будет всего одна колода, способная показать высокий результат, то на турнирной сцене наступит стагнация: игроки будут вынуждены играть либо этой колодой, либо колодой, специально собранной для победы над ней. Кроме того, разным игрокам нравится играть разными типами колод. При возможности выбора будет больше игроков и больше турниров.

Для поддержания разнообразия и здоровой обстановки на турнирной сцене Magic была разработана система списков запрещенных и ограниченных карт. В эти списки вносятся карты, которыми либо запрещено играть вовсе, либо позволено с ограничениями.

Важно обратить внимание на следующие вещи. Первое: эти списки относятся только к форматам с Собранной колодой. В Ограниченных форматах запрещенных и ограниченных карт нет. Второе: списки запрещенных и ограниченных карт относятся к конкретным форматам, так что, например, карта, запрещенная в «Модерне», может быть легальна в Стандартном формате.

 

## ЗАПРЕЩЕННЫЕ КАРТЫ

Если карта находится в списке запрещенных для выбранного вами формата, то вы не можете использовать эту карту в основной или дополнительной колоде. Если вы добавите хотя бы одну такую карту в колоду, ваша колода станет нелегальной для игры на санкционированных турнирах в этом формате.

Обычно карты запрещаются, если они дают возможность собрать такую колоду или использовать такой стиль игры, который создает сильный дисбаланс игровой обстановки. Что это означает? Если бы такая карта была легальной, то игрок, который хочет добиться успеха на турнире, должен был бы либо играть ей сам, либо использовать меры, специально направленные против этой карты.

Некоторые карты запрещаются потому, что они просто оказались слишком сильными для соответствующего формата. На тщательное игровое тестирование находящихся в разработке выпусков уходит не одна сотня часов, но сложность игры Magic не дает возможности с абсолютной точностью предсказать, как новые карты будут взаимодействовать со старыми.

Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.

ОГРАНИЧЕННЫЕ КАРТЫ

 

Если вы хотите использовать карту, которая находится в списке ограниченных карт для выбранного формата, то в вашу основную и дополнительную колоду вместе может входить только один экземпляр такой карты. В настоящее время список ограниченных карт существует только для формата «Винтаж».

СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ: Запрещенные карты

Следующие карты использовать запрещено:

  • Резня Мясным Крюком
  • Сказка о Разбившем Зеркало
  • Призвать Отчаяние
  • Сейфолом Карателя

ФОРМАТ «МОДЕРН»: Запрещенные карты

Этот формат позволяет вам погрузиться глубже в историю Magic. В нем вы можете использовать карты из выпусков начиная с издания «Eighth Edition» и по сегодняшний день.

Следующие карты использовать запрещено:

  • Ancient Den
  • Arcum's Astrolabe
  • Birthing Pod
  • Blazing Shoal
  • Bridge From Below
  • Chrome Mox
  • Cloudpost
  • Dark Depths
  • Deathrite Shaman
  • Dig Through Time
  • Dread Return
  • Eye of Ugin
  • Faithless Looting
  • Field of the Dead
  • Fury
  • Gitaxian Probe
  • Glimpse of Nature
  • Golgari Grave-Troll
  • Great Furnace
  • Green Sun's Zenith
  • Hogaak, Arisen Necropolis
  • Hypergenesis
  • Krark-Clan Ironworks
  • Lurrus of the Dream-Den
  • Mental Misstep
  • Mox Opal
  • Mycosynth Lattice
  • Mystic Sanctuary
  • Oko, Thief of Crowns
  • Once Upon a Time
  • Ponder
  • Punishing Fire
  • Rite of Flame
  • Seat of the Synod
  • Second Sunrise
  • Seething Song
  • Sensei's Divining Top
  • Simian Spirit Guide
  • Skullclamp
  • Splinter Twin
  • Summer Bloom
  • Tibalt's Trickery
  • Treasure Cruise
  • Tree of Tales
  • Umezawa's Jitte
  • Up the Beanstalk
  • Uro, Titan of Nature's Wrath
  • Vault of Whispers
  • Yorion, Sky Nomad

ФОРМАТ «ВИНТАЖ»: Запрещенные карты

«Модерн» позволяет вам играть картами, вышедшими еще в 2003 году, но это не предел! В формате «Винтаж» вы можете сыграть картами из любого выпуска за более чем 20-летнюю историю Magic!

Следующие карты запрещено использовать в турнирах в формате «Винтаж»:

  • 25 карт с типом карты «Conspiracy» («Заговор»). Нажмите здесь, чтобы просмотреть список.
  • 9 карт, на которых упоминается игра на ставку: «playing for ante». Нажмите здесь чтобы просмотреть список
  • Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.
  • Chaos Orb
  • Falling Star
  • Shahrazad

Следующие карты в формате ограничены — вы можете использовать не больше одного экземпляра каждой карты в объединенных основной и дополнительной колоде:

  • Ancestral Recall
  • Balance
  • Black Lotus
  • Brainstorm
  • Chalice of the Void
  • Channel
  • Demonic Consultation
  • Demonic Tutor
  • Dig Through Time
  • Flash
  • Gitaxian Probe
  • Golgari Grave-Troll
  • Gush
  • Imperial Seal
  • Karn, the Great Creator
  • Library of Alexandria
  • Lion's Eye Diamond
  • Lodestone Golem
  • Lotus Petal
  • Mana Crypt
  • Mana Vault
  • Memory Jar
  • Mental Misstep
  • Merchant Scroll
  • Mind's Desire
  • Monastery Mentor
  • Mox Emerald
  • Mox Jet
  • Mox Pearl
  • Mox Ruby
  • Mox Sapphire
  • Mystic Forge
  • Mystical Tutor
  • Narset, Parter of Veils
  • Necropotence
  • Ponder
  • Sol Ring
  • Strip Mine
  • Thorn of Amethyst
  • Time Vault
  • Time Walk
  • Timetwister
  • Tinker
  • Tolarian Academy
  • Treasure Cruise
  • Trinisphere
  • Vampiric Tutor
  • Wheel of Fortune
  • Windfall
  • Yawgmoth's Will

ФОРМАТ «НАСЛЕДИЕ»: Запрещенные карты

Как и в формате «Винтаж», вы можете играть картами из любого выпуска. В чем разница? Расширенный список запрещенных карт делает этот формат более доступным для новых игроков.

Следующие карты запрещено использовать на турнирах в формате «Наследие»:

  • 25 карт с типом карты «Conspiracy» («Заговор»). Нажмите здесь, чтобы просмотреть список.
  • 9 карт, на которых упоминается игра на ставку: «playing for ante». Нажмите здесь чтобы просмотреть список
  • Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.
  • Ancestral Recall
  • Arcum's Astrolabe
  • Balance
  • Bazaar of Baghdad
  • Black Lotus
  • Channel
  • Chaos Orb
  • Deathrite Shaman
  • Demonic Consultation
  • Demonic Tutor
  • Dig Through Time
  • Dreadhorde Arcanist
  • Earthcraft
  • Expressive Iteration
  • Falling Star
  • Fastbond
  • Flash
  • Frantic Search
  • Gitaxian Probe
  • Goblin Recruiter
  • Gush
  • Hermit Druid
  • Imperial Seal
  • Library of Alexandria
  • Lurrus of the Dream-Den
  • Mana Crypt
  • Mana Drain
  • Mana Vault
  • Memory Jar
  • Mental Misstep
  • Mind Twist
  • Mishra’s Workshop
  • Mox Emerald
  • Mox Jet
  • Mox Pearl
  • Mox Ruby
  • Mox Sapphire
  • Mystical Tutor
  • Necropotence
  • Oath of Druids
  • Oko, Thief of Crowns
  • Ragavan, Nimble Pilferer
  • Sensei's Divining Top
  • Shahrazad
  • Skullclamp
  • Sol Ring
  • Strip Mine
  • Survival of the Fittest
  • Time Vault
  • Time Walk
  • Timetwister
  • Tinker
  • Tolarian Academy
  • Treasure Cruise
  • Underworld Breach
  • Vampiric Tutor
  • Wheel of Fortune
  • White Plume Adventurer
  • Windfall
  • Wrenn and Six
  • Yawgmoth's Bargain
  • Yawgmoth's Will
  • Zirda, the Dawnwaker

НАБОРЫ COMMANDER: ЗАПРЕЩЕННЫЕ КАРТЫ

Следующие карты запрещено использовать в этом формате:

  • 25 карт с типом карты «Conspiracy» («Заговор»). Нажмите здесь, чтобы просмотреть список.
  • 9 карт, на которых упоминается игра на ставку: «playing for ante». Нажмите здесь чтобы просмотреть список
  • Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.
  • Ancestral Recall
  • Balance
  • Biorhythm
  • Black Lotus
  • Braids, Cabal Minion
  • Chaos Orb
  • Coalition Victory
  • Channel
  • Emrakul, the Aeons Torn
  • Erayo, Soratami Ascendant
  • Falling Star
  • Fastbond
  • Flash
  • Gifts Ungiven
  • Golos, Tireless Pilgrim
  • Griselbrand
  • Hullbreacher
  • Iona, Shield of Emeria
  • Karakas
  • Leovold, Emissary of Trest
  • Library of Alexandria
  • Limited Resources
  • Lutri, the Spellchaser
  • Mox Emerald
  • Mox Jet
  • Mox Pearl
  • Mox Ruby
  • Mox Sapphire
  • Panoptic Mirror
  • Paradox Engine
  • Primeval Titan
  • Prophet of Kruphix
  • Recurring Nightmare
  • Rofellos, Llanowar Emissary
  • Shahrazad
  • Sundering Titan
  • Sway of the Stars
  • Sylvan Primordial
  • Time Vault
  • Time Walk
  • Tinker
  • Tolarian Academy
  • Trade Secrets
  • Upheaval
  • Yawgmoth's Bargain

БЛОКОВЫЙ ФОРМАТ: ЗАПРЕЩЕННЫЕ КАРТЫ

Выпуски Magic выпускаются блоками по три. Играя в этом формате, вы выбираете блок и используете только карты из выпусков этого блока.

Следующие карты запрещено использовать на турнирах в Блоковых форматах с Собранной колодой:

 

  • Intangible Virtue (Innistrad-Avacyn Restored block)
  • Lingering Souls (Innistrad-Avacyn Restored block)
  • AEther Vial (Mirrodin block)
  • Ancient Den (Mirrodin block)
  • Arcbound Ravager (Mirrodin block)
  • Darksteel Citadel (Mirrodin block)
  • Disciple of the Vault (Mirrodin block)
  • Great Furnace (Mirrodin block)
  • Seat of the Synod (Mirrodin block)
  • Tree of Tales (Mirrodin block)
  • Vault of Whispers (Mirrodin block)
  • Skullclamp (Mirrodin block)
  • Lin Sivvi, Defiant Hero (Masques block)
  • Rishadan Port (Masques block)
  • Gaea's Cradle (Urza block)
  • Memory Jar (Urza block)
  • Serra's Sanctum (Urza block)
  • Time Spiral (Urza block)
  • Tolarian Academy (Urza block)
  • Voltaic Key (Urza block)
  • Windfall (Urza block)
  • Cursed Scroll (Tempest block)
  • Squandered Resources (Mirage block)
  • Amulet of Quoz (Ice Age Block)
  • Thawing Glaciers (Ice Age block)
  • Zuran Orb (Ice Age block)

ФОРМАТ «БЕДНЯК»: ЗАПРЕЩЕННЫЕ КАРТЫ

Следующие карты запрещено использовать в этом формате:

  • Aarakocra Sneak
  • Arcum's Astrolabe
  • Atog
  • Bonder's Ornament
  • Chatterstorm
  • Cloud of Faeries
  • Cloudpost
  • Cranial Plating
  • Daze
  • Disciple of the Vault
  • Empty the Warrens
  • Fall from Favor
  • Frantic Search
  • Galvanic Relay
  • Gitaxian Probe
  • Grapeshot
  • Gush
  • High Tide
  • Hymn to Tourach
  • Invigorate
  • Monastery Swiftspear
  • Mystic Sanctuary
  • Peregrine Drake
  • Prophetic Prism
  • Sinkhole
  • Sojourner's Companion
  • Stirring Bard
  • Temporal Fissure
  • Treasure Cruise
  • Underdark Explorer
  • Vicious Battlerager

«Пионер»: Запрещенные карты

Следующие карты использовать запрещено:

  • Balustrade Spy
  • Bloodstained Mire
  • Expressive Iteration
  • Felidar Guardian
  • Field of the Dead
  • Flooded Strand
  • Geological Appraiser
  • Inverter of Truth
  • Karn, the Great Creator
  • Kethis, the Hidden Hand
  • Leyline of Abundance
  • Lurrus of the Dream-Den
  • Nexus of Fate
  • Oko, Thief of Crowns
  • Once Upon a Time
  • Polluted Delta
  • Teferi, Time Raveler
  • Undercity Informer
  • Underworld Breach
  • Uro, Titan of Nature's Wrath
  • Veil of Summer
  • Walking Ballista
  • Wilderness Reclamation
  • Windswept Heath
  • Winota, Joiner of Forces
  • Wooded Foothills

Запрещенные карты в Историческом формате

Использование следующих карт приостановлено:

Что означает приостановка использования

Приостановка использования карт — это наш способ учета истории использования запретов и ограничений в Magic для решения проблем с текущим метагеймом и одновременного обеспечения более гибких возможностей для преимущественно электронного формата.

В отношении игры приостановка действует как запрет, так как использование карты в том формате, в котором оно приостановлено, фактически запрещено. Но в отличие от того, как мы поступаем с запретом карт, мы планируем воспользоваться гибкими возможностями электронного формата для регулярного включения и исключения карт из списка тех, использование которых приостановлено. Приостановка — не окончательный приговор; это означает, что, по нашему мнению, та или иная карта может вызывать проблемы, и мы хотели бы увидеть, как будет выглядеть метагейм без ее влияния.

Кроме того, приостановка — это временная мера. Некоторые из карт могут быть возвращены в игровой пул (вероятно, потому, что нам кажется, что изменения в текущем Историческом формате обеспечивают соответствующие ответные реакции или меры противодействия), а остальные карты будут полностью запрещены.

 

Следующие карты использовать запрещено:

  • Агент Предательства
  • Демонический Наставник
  • Демонический Наставник
  • Естественный Порядок
  • Искривление Времени
  • Мозговой Штурм
  • Мечи на Орала
  • Мозговой Штурм
  • Нексус Судьбы
  • Отмена Заклинания
  • Око, Похититель Корон
  • Оракул Тассы
  • Рагаван, Ловкий Воришка
  • Покров Лета
  • Поле Мертвецов
  • Провал в Памяти
  • Преобразование
  • Темный Ритуал
  • Удар Молнии
  • Уро, Титан Гнева Природы
  • Часовая Встреча
  • Blood Moon
  • Intruder Alarm
  • Land Tax
  • Necropotence
  • Once Upon a Time
  • Sneak Attack
  • Spreading Seas

Запрещенные и ограниченные карты формата «Вечность»

Следующие карты в формате ограничены — вы можете использовать не больше одного экземпляра каждой карты в объединенных основной и дополнительной колоде:

  • Преобразование
  • Демонический Наставник
  • Обман Тибальта

BRAWL: ЗАПРЕЩЕННЫЕ КАРТЫ

Следующие карты в формате «Схватка» использовать нельзя: ни класть в колоду, ни использовать в качестве командира.

  • Агент Предательства
  • Сосуд Пустоты
  • Преобразование
  • Демонический Наставник
  • Драннитский Магистрат
  • Поле Мертвецов
  • Вмешательство Гидеона
  • Лутри, Ловчая Заклинаний
  • Вмешивающаяся Волшебница
  • Естественный Порядок
  • Нексус Судьбы
  • Око, Похититель Корон
  • Фирексийский Отзыватель
  • Смертельная Игла
  • Рунный Нимб
  • Волшебная Подзорная Труба
  • Запятнанный Договор
  • Уджин, Дух Дракона

КАРТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ФОРМАТЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

Следующие карты использовать запрещено:

  • Expressive Iteration
  • Field of the Dead
  • Geological Appraiser
  • Karn, The Great Creator
  • Kethis, the Hidden Hand
  • Leyline of Abundance
  • Lurrus of the Dream-Den
  • Nexus of Fate
  • Oko, Thief of Crowns
  • Once Upon a Time
  • Teferi, Time Raveler
  • Tibalt's Trickery
  • Underworld Breach
  • Uro, Titan of Nature's Wrath
  • Veil of Summer
  • Wilderness Reclamation
  • Winota, Joiner of Forces

ALCHEMY BANNED CARDS

Следующие карты использовать запрещено:

Magic Online Banned and Restricted Policies

Formats unique to Magic Online have their own Banned and Restricted lists. Those lists are maintained on the format pages themselves. Use the links below to view any of those pages.

For formats that exist in tabletop as well as Magic Online, banned and restricted announcements are announced on Mondays by Tabletop Studio (R&D), and are effective on Magic Online at noon Pacific Time on the following day.

When a card is banned or restricted, players using the newly banned card in a league have until the Magic Online effective time to finish their league courses. At that time, any remaining players with newly illegal decks will be removed from the league with their entry option returned to their collection. If a card is unbanned or unrestricted, players can join existing leagues with decks containing those cards after the update.

MAGIC ONLINE COMMANDER

Build a 100-card singleton deck around a Commander, typically a single legendary creature.

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FREEFORM

All sets and cards are allowed in this 40-card minimum format.

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MOMIR BASIC

Decks must have exactly 60 basic lands and one “Momir Vig” Vanguard card.

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PLANESWALKER

Limited to gold-bordered cards, available in Magic Online Planeswalker deck packs.

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