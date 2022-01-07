Одна из причин того, что игра Magic продолжает пользоваться неизменным успехом, это ее разнообразие. Крайне важно, чтобы у турнирного игрока был выбор из большого количества колод, которыми можно успешно играть. Почему? Потому что в том случае, если будет всего одна колода, способная показать высокий результат, то на турнирной сцене наступит стагнация: игроки будут вынуждены играть либо этой колодой, либо колодой, специально собранной для победы над ней. Кроме того, разным игрокам нравится играть разными типами колод. При возможности выбора будет больше игроков и больше турниров.

Для поддержания разнообразия и здоровой обстановки на турнирной сцене Magic была разработана система списков запрещенных и ограниченных карт. В эти списки вносятся карты, которыми либо запрещено играть вовсе, либо позволено с ограничениями.

Важно обратить внимание на следующие вещи. Первое: эти списки относятся только к форматам с Собранной колодой. В Ограниченных форматах запрещенных и ограниченных карт нет. Второе: списки запрещенных и ограниченных карт относятся к конкретным форматам, так что, например, карта, запрещенная в «Модерне», может быть легальна в Стандартном формате.

## ЗАПРЕЩЕННЫЕ КАРТЫ

Если карта находится в списке запрещенных для выбранного вами формата, то вы не можете использовать эту карту в основной или дополнительной колоде. Если вы добавите хотя бы одну такую карту в колоду, ваша колода станет нелегальной для игры на санкционированных турнирах в этом формате.

Обычно карты запрещаются, если они дают возможность собрать такую колоду или использовать такой стиль игры, который создает сильный дисбаланс игровой обстановки. Что это означает? Если бы такая карта была легальной, то игрок, который хочет добиться успеха на турнире, должен был бы либо играть ей сам, либо использовать меры, специально направленные против этой карты.

Некоторые карты запрещаются потому, что они просто оказались слишком сильными для соответствующего формата. На тщательное игровое тестирование находящихся в разработке выпусков уходит не одна сотня часов, но сложность игры Magic не дает возможности с абсолютной точностью предсказать, как новые карты будут взаимодействовать со старыми.

Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.

ОГРАНИЧЕННЫЕ КАРТЫ

Если вы хотите использовать карту, которая находится в списке ограниченных карт для выбранного формата, то в вашу основную и дополнительную колоду вместе может входить только один экземпляр такой карты. В настоящее время список ограниченных карт существует только для формата «Винтаж».