Наборы Secret Lair предлагают все то, что мы любим в игре Magic (а также несколько потрясающих совместных проектов)! Вас ждут карты с веселыми и необычными иллюстрациями, новые художники, а также оформления, о которых вы и не мечтали. Однако поторопитесь! Каждый набор появляется в продаже на очень короткое время. Не успеете — и набора как не бывало!