Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Соберите свою армию мехатронов. Ознакомьтесь с новейшим выпуском Magic сегодня!

Оформите предзаказ

Никакой гравитации. Только веселье. Отправляйтесь в новейший «Un-выпуск» Magic уже сегодня. Уже в продаже по всему миру!

Сыграть

КОМАНДУЙТЕ НА НОВОМ ПОЛЕ БИТВЫ В БЕСКОНЕЧНОЙ ВОЙНЕ ДАЛЕКОГО БУДУЩЕГО.

Война далекого будущего проявляет себя в новых картах, полностью фольгированных коллекционных изданиях и популярных полководцах. Уже в продаже!

НАЧАТЬ ИГРАТЬ

SECRET LAIR

Наборы Secret Lair предлагают все то, что мы любим в игре Magic (а также несколько потрясающих совместных проектов)! Вас ждут карты с веселыми и необычными иллюстрациями, новые художники, а также оформления, о которых вы и не мечтали. Однако поторопитесь! Каждый набор появляется в продаже на очень короткое время. Не успеете — и набора как не бывало!

ЗАКАЖИТЕ СЕЙЧАС

Наши игры

MTG Arena

Планируйте. Действуйте. MTG Arena — это легендарная стратегическая карточная игра для ПК, Mac, Android и iOS.

Настольная

Главное в Magic — это сообщество. Собирайтесь вместе и играйте дома, в гостях у друзей или в местном игровом магазине!

MAGIC Online

Оригинальная электронная площадка для поклонников «Наследия», «Модерна» и других классических форматов Magic. Игра доступна на ПК!

Соревновательная

Следите за Magic Pro League и сражайтесь в турнирах на компьютере и в реальной жизни!

Связаться с нами

Главное

Колоды Challenger Deck 2022 для «Пионера»

Вас ждут четыре двухцветные колоды для «Пионера» — они достаточно мощные, чтобы играть ими прямо из коробки уже на ближайшем Friday Night Magic.

Про-туры возвращаются!

Как и вы, мы с нетерпением ждали возвращения настольной игры. Это время почти наступило. Пора возвращаться на Про-тур.

Новости и обновления

Чемпионам приготовиться! Зарегистрируйтесь, чтобы получать самую свежую информацию о продукции, уведомления о горящих распродажах и объявления о предстоящих мероприятиях.

Новейшая продукция

November 18, 2022

The Brothers' War

Отправьтесь во времена Войны братьев, грандиозного столкновения механических армий из истории Magic, чтобы спасти будущее. Адаптируйтесь и используйте инновации в грандиозной битве. Перестройте прошлое. Верните будущее.

Узнать больше
October 7, 2022

Unfinity

Никакой гравитации. Только веселье. Предъявите ваш билет на космический карнавал, слишком уморительный для этого мира… С веселой механикой, наклейками и аттракционами!

Узнать больше
September 9, 2022

Сплоченная Доминария

Отпразднуйте 30-ю годовщину Magic! В выпуске «Сплоченная Доминария» игроки вернутся в мир, с которого все началось. Вас ждет удивительная атмосферная история длиною в целый год. Четыре выпуска. Один враг. Фирексийцы уже здесь, и на кону стоит судьба всей Мультивселенной.

Узнать больше
July 8, 2022

Double Masters 2022

Выведите игру на новый уровень с Double Masters 2022! Стройте и сражайтесь, играя переизданными картами Magic: The Gathering и фаворитами коллекционеров. Сила карт еще не была настолько притягательной!

Узнать больше
June 10, 2022

Легенды Командира: Битва за Врата Балдура

Увлекательная история мира D&D в самом компанейском формате Magic — этот кроссовер для нескольких игроков запомнится надолго! Превратите партию «Командира» в захватывающее приключение с культовыми персонажами и заклинаниями мира D&D. И создайте своего собственного могучего персонажа с нуля с возвращением драфтов по «Командиру».

Узнать больше
Мы используем файлы cookie, необходимые для корректной работы нашего сайта и сбора обезличенных данных сеанса. Необходимые файлы cookie можно отключить в настройках вашего браузера. Мы также используем дополнительные файлы cookie для персонализации контента и рекламы, а также для предоставления функций социальных сетей и анализа веб-трафика. Нажимая «ОК, принимаю», вы даете согласие на использование дополнительных файлов cookie. (Подробнее о файлах cookie)