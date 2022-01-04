Никакой гравитации. Только веселье. Отправляйтесь в новейший «Un-выпуск» Magic уже сегодня. Уже в продаже по всему миру!
КОМАНДУЙТЕ НА НОВОМ ПОЛЕ БИТВЫ В БЕСКОНЕЧНОЙ ВОЙНЕ ДАЛЕКОГО БУДУЩЕГО.
Война далекого будущего проявляет себя в новых картах, полностью фольгированных коллекционных изданиях и популярных полководцах. Уже в продаже!
SECRET LAIR
Наборы Secret Lair предлагают все то, что мы любим в игре Magic (а также несколько потрясающих совместных проектов)! Вас ждут карты с веселыми и необычными иллюстрациями, новые художники, а также оформления, о которых вы и не мечтали. Однако поторопитесь! Каждый набор появляется в продаже на очень короткое время. Не успеете — и набора как не бывало!
Secret Lair x Post Malone: The Lands
Secret Lair x Warhammer 40,000: Orks
Secret Lair x Warhammer 40,000: Blood Bowl
Secret Lair x Warhammer 40,000: Age of Sigmar
Totally Spaced Out
Special Guest: Junji Ito
The Space Beyond the Stars
Special Guest: Yoji Shinkawa
If Looks Could Kill
The Weirdest Pets in the Multiverse
Li'l'er Walkers
Наши игры
MTG Arena
Планируйте. Действуйте. MTG Arena — это легендарная стратегическая карточная игра для ПК, Mac, Android и iOS.
Настольная
Главное в Magic — это сообщество. Собирайтесь вместе и играйте дома, в гостях у друзей или в местном игровом магазине!
MAGIC Online
Оригинальная электронная площадка для поклонников «Наследия», «Модерна» и других классических форматов Magic. Игра доступна на ПК!
Соревновательная
Следите за Magic Pro League и сражайтесь в турнирах на компьютере и в реальной жизни!
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Главное
Колоды Challenger Deck 2022 для «Пионера»
Вас ждут четыре двухцветные колоды для «Пионера» — они достаточно мощные, чтобы играть ими прямо из коробки уже на ближайшем Friday Night Magic.
Про-туры возвращаются!
Как и вы, мы с нетерпением ждали возвращения настольной игры. Это время почти наступило. Пора возвращаться на Про-тур.
Новости и обновления
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