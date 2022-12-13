Что такое «Алхимия»?

«Алхимия» — это формат игры в MTG Arena, основанный на формате «Стандарт», который включает новые виртуальные карты Magic наряду с заново сбалансированными картами из «Стандарта» для динамичной и постоянно меняющейся игры.

— Представляем вам

«Алхимию»

Играйте в постоянно развивающемся формате, включающем новые избранные карты, в том числе исключительно виртуальные и заново сбалансированные. Это бесконечно захватывающий игровой процесс!

— Новые виртуальные карты

«Алхимия» предлагает механики, разработанные специально для электронной версии игры. А с релизом каждого выпуска Стандартного формата игроков ждет еще больше новых карт.

— Заново сбалансированные карты

«Алхимия» включает заново сбалансированные версии существующих в Стандартном формате карт, которые помогут встряхнуть метагейм электронной версии игры. Регулярные изменения в формате добавят игре динамичности в промежутках между релизами выпусков Стандартного формата.