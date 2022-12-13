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Alchemy Format

Что такое «Алхимия»?

«Алхимия» — это формат игры в MTG Arena, основанный на формате «Стандарт», который включает новые виртуальные карты Magic наряду с заново сбалансированными картами из «Стандарта» для динамичной и постоянно меняющейся игры.

— Представляем вам
«Алхимию»
Играйте в постоянно развивающемся формате, включающем новые избранные карты, в том числе исключительно виртуальные и заново сбалансированные. Это бесконечно захватывающий игровой процесс!

— Новые виртуальные карты
«Алхимия» предлагает механики, разработанные специально для электронной версии игры. А с релизом каждого выпуска Стандартного формата игроков ждет еще больше новых карт.

— Заново сбалансированные карты
«Алхимия» включает заново сбалансированные версии существующих в Стандартном формате карт, которые помогут встряхнуть метагейм электронной версии игры. Регулярные изменения в формате добавят игре динамичности в промежутках между релизами выпусков Стандартного формата.

АЛХИМИЯ: THE BROTHERS' WAR

Перестройте прошлое. Верните будущее с помощью новых, исключительно виртуальных карт, доступных в MTG Arena. Они обладают механиками, предназначенными для игры только в форматах «Алхимия» и «Исторический».

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РАСПИСАНИЕ ИГР В ФОРМАТЕ «АХИМИЯ»

Готовы сыграть? Проверьте себя и узнайте больше об играх в формате «Алхимия», «Стандартный», «Исторический» и других в MTG Arena. Ознакомьтесь с расписанием и подробной информацией о наших событиях.

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Frequently Asked Questions

Как и «Исторический», «Алхимия» будет новым электронным форматом, доступным в MTG Arena. Вы сможете играть в «Алхимию» в матчах до одной победы и матчах до двух побед, как рейтинговых, так и не рейтинговых.

«Алхимия» также будет частью предстоящих специальных событий, таких как «Magic на неделе», фестивали и т. д.

Игроки смогут приобрести бустеры «Алхимии» по отдельности за 1000 золота или 15 штук за 3000 самоцветов — по той же цене, что и бустеры Стандартного формата.

Специальный набор «Алхимия» с 20 бустерами «Алхимия» можно будет приобрести за 3000 самоцветов или 15 000 золота — но не более одного набора на покупателя.

Игроки могут приобрести бустеры «Алхимия» в магазине или создать карты «Алхимии» с помощью джокеров соответствующей категории редкости из которых получаются новые виртуальные карты Magic. Заново сбалансированные карты «Алхимии» можно найти в бустерах «Алхимия», а также в связанных бустерах Стандартного формата:

Бустеры «Алхимия» будут содержать новые виртуальные карты Magic, заново сбалансированные карты и карты из связанного выпуска Стандартного формата (например, «Иннистрад: Багровая Клятва»).
— При получении карты из бустера «Алхимия» вы также получаете версию карты для Стандартного формата.
— То же самое происходит при распаковке бустера Стандартного формата, содержащего карту, которая была заново сбалансирована для «Алхимии» — вы получаете обе версии карты.

Заново сбалансированные для «Алхимии» карты из Стандартного формата будут содержать букву «A» MTG Arena в строке с именем карты. Они также будут иметь букву «A» MTG Arena в качестве «фольгированного оттиска» в нижней части карты.

Игроки, уже собравшие карты, у которых есть версии для «Алхимии», увидят обе карты в своей коллекции после выхода «Алхимии»; вам не нужно будет «собирать» эти карты заново. Это также касается будущих изменений баланса «Алхимии».

В бустерах «Алхимия» будет использоваться модифицированная версия защиты от дубликатов.

— При распаковке бустера «Алхимия» приоритет будет отдаваться новым виртуальным картам Magic, созданным для текущего выпуска «Алхимии».
— Если вы собрали все новые карты «Алхимии» из текущего выпуска, вместо них вы получите карты той же редкости из связанного выпуска Стандартного формата (например, «Иннистрад: Багровая Клятва»).
— Если вы собрали «полный выпуск» и для «Алхимии», и для связанного Стандартного выпуска, применяются обычные правила защиты от дубликатов.

Напоминаем, что при создании или распаковке бустера, содержащего заново сбалансированную для «Алхимии» карту, вы получите обе версии карты, и вам не нужно будет собирать их по отдельности.

В настоящее время мы планируем релизы новых выпусков «Алхимии» в течение нескольких недель после выхода связанного выпуска Стандартного формата. Например, релиз «Алхимии» по выпуску «Камигава: Неоновая Династия» ожидается где-то в марте.

Мы намерены почаще менять баланс карт, чтобы формат оставался веселым и динамичным.

Ознакомьтесь с нашим обновленным списком запрещенных и ограниченных карт для ваших любимых форматов.

Мы с удовольствием на них ответим! Свяжитесь с нами в Twitter @MTG_Arena, используя хэштег #MTGAlchemy, и мы добавим все дополнительные вопросы и ответы в новую публикацию на следующей неделе.

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