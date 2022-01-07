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Стандартный формат

Центр форматов
Размер колоды
60+
Количество игроков
2
Продолжительность партии
20 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

Легкодоступные карты.
В формате «Стандартный» используются карты из последних вышедших выпусков Magic, что позволяет легко собирать их для своих колод!

Отличный формат для сбора колод.
«Стандартный» — это отличный формат для оттачивания навыков создания колод и игры с друзьями дома или в местном игровом магазине.

Дух соперничества.
Хотите стать следующим чемпионом мира? Игры в формате «Стандартный» — это путь к чемпионатам Arena и Про-туру.

МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ

Настольная версия
Собирайтесь с друзьями и играйте вместе! В настольной игре вы сможете увидеть вблизи различные варианты оформления карт: эксклюзивные иллюстрации, фольгирование и тематические рамки.
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Правила игры/модификаторы

Формат «Стандартный» — это партии один на один с минимум 60 картами в основной колоде (в дополнительной колоде могут находиться не более 15 карт). Победитель определяется либо по результату одной партии, либо по результатам трех партий. Партии в этом формате должны иметь среднюю продолжительность — около 20 минут.

«Стандартный» — это динамичный формат, в котором для игры вы собираете колоды из своей коллекции карт самых новых выпусков Magic. Изменяющееся игровое окружение и постоянное появление новых стратегий делают этот формат одним из самых увлекательных и популярных способов играть в Magic.

Как происходит ротация выпусков? Каждый год выходят новые выпуски Magic, и все они добавляются в формат «Стандартный». Один раз в год, когда выходит осенний выпуск, формат «Стандартный» покидают четыре его самых старых выпуска.

ЧТО ВХОДИТ В СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ? 
  • Убийства в Поместье Карловых

  • Затерянные Пещеры Иксалана

  • Дебри Эльдрейна

  • March of the Machine: The Aftermath

  • March of the Machine

  • Phyrexia: All Will Be One

  • The Brothers' War

  • Dominaria United

  • Улицы Новой Капенны

  • Выпуск «Камигава: Неоновая Династия»

  • «Иннистрад: Багровая Клятва»

  • «Иннистрад: Полночная Охота»

Еще больше MTG

Список запрещенных и ограниченных карт
База карт
Центр форматов

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