Стандартный формат

Легкодоступные карты.

В формате «Стандартный» используются карты из последних вышедших выпусков Magic, что позволяет легко собирать их для своих колод!

Отличный формат для сбора колод.

«Стандартный» — это отличный формат для оттачивания навыков создания колод и игры с друзьями дома или в местном игровом магазине.

Дух соперничества.

Хотите стать следующим чемпионом мира? Игры в формате «Стандартный» — это путь к чемпионатам Arena и Про-туру.