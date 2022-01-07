Стандартный формат
Почему стоит попробовать этот формат?
Легкодоступные карты.
В формате «Стандартный» используются карты из последних вышедших выпусков Magic, что позволяет легко собирать их для своих колод!
Отличный формат для сбора колод.
«Стандартный» — это отличный формат для оттачивания навыков создания колод и игры с друзьями дома или в местном игровом магазине.
Дух соперничества.
Хотите стать следующим чемпионом мира? Игры в формате «Стандартный» — это путь к чемпионатам Arena и Про-туру.
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ
Правила игры/модификаторы
Формат «Стандартный» — это партии один на один с минимум 60 картами в основной колоде (в дополнительной колоде могут находиться не более 15 карт). Победитель определяется либо по результату одной партии, либо по результатам трех партий. Партии в этом формате должны иметь среднюю продолжительность — около 20 минут.
«Стандартный» — это динамичный формат, в котором для игры вы собираете колоды из своей коллекции карт самых новых выпусков Magic. Изменяющееся игровое окружение и постоянное появление новых стратегий делают этот формат одним из самых увлекательных и популярных способов играть в Magic.
Как происходит ротация выпусков? Каждый год выходят новые выпуски Magic, и все они добавляются в формат «Стандартный». Один раз в год, когда выходит осенний выпуск, формат «Стандартный» покидают четыре его самых старых выпуска.
ЧТО ВХОДИТ В СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ?
Убийства в Поместье Карловых
Затерянные Пещеры Иксалана
Дебри Эльдрейна
March of the Machine: The Aftermath
March of the Machine
Phyrexia: All Will Be One
The Brothers' War
Dominaria United
Улицы Новой Капенны
Выпуск «Камигава: Неоновая Династия»
«Иннистрад: Багровая Клятва»
«Иннистрад: Полночная Охота»