Формат, в котором до 8 игроков открывают бустеры карт, а затем прямо на месте играют партии один на один! В каждой колоде должно быть не менее 40 карт, а продолжительность партии должна быть средней (около 20 минут).

Как играть драфт: сначала игроки рассаживаются вокруг стола полукругом. Затем каждый игрок открывает бустер и выбирает одну карту, не показывая ее остальным.

Затем игрок передает оставшиеся карты налево. И уже другой игрок выбирает карту из тех, что он получил от игрока справа. Так продолжается до тех пор, пока все карты не будут розданы. После этого каждый игрок открывает второй бустер, но теперь карты передаются направо. Разобрав карты, игроки приступают к третьему бустеру, который снова передается налево. В конце у каждого игрока будет около 45 карт, которые он может использовать для сбора колоды из 40 карт вместе с любым количеством базовых земель.