Запечатанная колода
Почему стоит попробовать этот формат?
- Вам не нужно брать собственную заранее собранную колоду.
- Играйте и увеличивайте свою коллекцию карт.
- Этот формат представлен на пререлизе каждого нового выпуска.
- Опробуйте себя в создании колод здесь и сейчас!
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ
Настольная версия
Собирайтесь с друзьями и играйте вместе! В настольной игре вы сможете увидеть вблизи различные варианты оформления карт: эксклюзивные иллюстрации, фольгирование и тематические рамки.
MTG Arena
Попробуйте свои силы в Magic: The Gathering — пройдите обучение и играйте онлайн в любом месте. MTG Arena — это бесплатная игра, в которую можно играть как на мобильных устройствах, так и на настольном компьютере.
SpellTable
Используйте свою веб-камеру, чтобы играть в Magic с друзьями или сражаться с игроками по всему миру! В SpellTable доступна современная технология сканирования карт.
Правила игры/модификаторы
В отличие от форматов с собранной колодой, где вы приходите с продуманной и заранее подготовленной колодой, в формате «Силед» вы собираете колоду на месте из шести бустеров. Вы можете добавлять в нее сколько угодно базовых земель (Равнин, Островов, Болот, Гор и Лесов), даже если этих земель не было в открытых вами бустерах. Этот формат рассчитан на двух игроков. Вы можете играть до одной или до двух побед.
- Минимальный размер колоды: 40 карт
- Вы можете добавить в дополнительную колоду любую из полученных карт
- Этот формат представлен на пререлизных мероприятиях