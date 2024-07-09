Запечатанная колода

В отличие от форматов с собранной колодой, где вы приходите с продуманной и заранее подготовленной колодой, в формате «Силед» вы собираете колоду на месте из шести бустеров. Вы можете добавлять в нее сколько угодно базовых земель (Равнин, Островов, Болот, Гор и Лесов), даже если этих земель не было в открытых вами бустерах. Этот формат рассчитан на двух игроков. Вы можете играть до одной или до двух побед.

Минимальный размер колоды: 40 карт

Вы можете добавить в дополнительную колоду любую из полученных карт

Этот формат представлен на пререлизных мероприятиях