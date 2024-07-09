Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Запечатанная колода

Центр форматов
Размер колоды
40+
Количество игроков
2
Продолжительность партии
20 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

  • Вам не нужно брать собственную заранее собранную колоду.
  • Играйте и увеличивайте свою коллекцию карт.
  • Этот формат представлен на пререлизе каждого нового выпуска.
  • Опробуйте себя в создании колод здесь и сейчас!

МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ

Настольная версия
Собирайтесь с друзьями и играйте вместе! В настольной игре вы сможете увидеть вблизи различные варианты оформления карт: эксклюзивные иллюстрации, фольгирование и тематические рамки.
Посмотреть сейчас
MTG Arena
Попробуйте свои силы в Magic: The Gathering — пройдите обучение и играйте онлайн в любом месте. MTG Arena — это бесплатная игра, в которую можно играть как на мобильных устройствах, так и на настольном компьютере.  
Посмотреть сейчас
SpellTable
Используйте свою веб-камеру, чтобы играть в Magic с друзьями или сражаться с игроками по всему миру! В SpellTable доступна современная технология сканирования карт.
Посмотреть сейчас

Правила игры/модификаторы

В отличие от форматов с собранной колодой, где вы приходите с продуманной и заранее подготовленной колодой, в формате «Силед» вы собираете колоду на месте из шести бустеров. Вы можете добавлять в нее сколько угодно базовых земель (Равнин, Островов, Болот, Гор и Лесов), даже если этих земель не было в открытых вами бустерах. Этот формат рассчитан на двух игроков. Вы можете играть до одной или до двух побед.

  • Минимальный размер колоды: 40 карт
  • Вы можете добавить в дополнительную колоду любую из полученных карт
  • Этот формат представлен на пререлизных мероприятиях
Список запрещенных и ограниченных карт
База карт
Центр форматов

Новейшая продукция

11 апреля 2025 г.

Tarkir: Dragonstorm

Вернитесь в один из самых легендарных миров Magic, чтобы принять участие в эпической схватке драконов и кланов. Таркир стал еще более грандиозным и насыщенным зрелищными сражениями, захватывающими противостояниями кланов и могучими новыми драконами, которые усилят вашу коллекцию.

Узнать больше
14 февраля 2025 г.

Aetherdrift

Пристегнитесь! Пришла пора сесть за руль в выпуске Aetherdrift — полной адреналина гонке сквозь Мультивселенную, в которой вас ждет захватывающая игра на просторах трех миров Magic.

Узнать больше
24 января 2025 г.

Innistrad Remastered

Заполучите перепечатки из истории Иннистрада и знаковых персонажей. Вам даже может попасться заветная карта Эдгара Маркова, первого вампира Иннистрада. Пришла пора заново открыть для себя все то, чего вы любите страшиться!

Узнать больше
15 ноября 2024 г.

Magic: The Gathering Foundations

Ваши любимые легенды и Planeswalker'ы собрали главные заклинания со всех уголков Мультивселенной. Этот выпуск создан для прошлых, настоящих и будущих игроков в Magic. Пришло время поделиться искрой!

Узнать больше
27 сентября 2024 г.

Даскморн: Дом Ужасов

Войдите в Даскморн... если осмелитесь. В этом доме размером с целый мир вы найдете бесчисленные возможности воплотить в жизнь самые жуткие страхи ваших оппонентов. Зло вдыхает жизнь в кошмары и искаженных призраков, сводит с ума бритвенников и превращает игрушки и тени в смертельное оружие.

Узнать больше