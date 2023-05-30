КАК ИГРАТЬ

Игровые действия

В этом разделе рассказывается о действиях, выполняемых во время игры, — повороте карт, разыгрывании заклинаний и атаке и блокировании существами в бою.

ПОВОРОТ И РАЗВОРАЧИВАНИЕ КАРТ

Чтобы повернуть карту, положите ее набок. Это означает, что в этом ходу она уже использована. Это действие выполняется в случаях, когда земля используется для получения маны, когда существо идет в атаку, или при активации способностей, в стоимости которых есть символ ( означает «поверните этот перманент»). Повернутый перманент нельзя повернуть снова: нужно дождаться, пока его можно будет развернуть (снова положить вертикально). В начале вашего хода вы разворачиваете ваши повернутые карты, чтобы снова их использовать.

РАЗЫГРЫВАНИЕ ЗАКЛИНАНИЙ

Чтобы разыграть заклинание, требуется оплатить его мана-стоимость (указанную в правом верхнем углу карты). Для этого нужно повернуть земли (или другие перманенты), чтобы получить ману тех типов и в том количестве, что нужно для заклинания. Например, если вы разыгрываете Ангела Серры, который стоит , то можете повернуть три любые базовые земли для оплаты и две Равнины для оплаты .

Когда заклинание разыграно, возможен один из двух вариантов. Если это мгновенное заклинание или волшебство, то вы выполняете указанные на карте действия, после чего помещаете эту карту на кладбище. Если это существо, артефакт или чары, то вы кладете карту на стол перед собой. Теперь карта находится на поле битвы.

Карты на поле битвы называют перманентами, чтобы отличать их от мгновенных заклинаний и заклинаний волшебства, которые никогда не попадают на поле битвы.

АТАКА И БЛОКИРОВАНИЕ

Самый распространенный способ выиграть партию состоит в том, чтобы атаковать с помощью существ. Если существо, атакующее вашего оппонента, не заблокировано, то оно наносит оппоненту повреждения, равные своей силе.

В середине каждого хода есть фаза боя. Во время вашей фазы боя вы выбираете, какие из ваших существ будут атаковать, и кого из оппонентов они атакуют. Чтобы показать, какие существа атакуют, поверните их. После этого оппоненты выбирают, будут ли они блокировать, и если да, то какими существами. Повернутые существа не могут быть объявлены блокирующими.

После того как все блокирующие выбраны, все существа — и атакующие, и блокирующие — одновременно наносят повреждения, равные своей силе (цифре слева от косой черты в правом нижнем углу карты).

Оставшееся незаблокированным атакующее существо наносит повреждения игроку, которого оно атакует.

Заблокированное атакующее существо наносит повреждения блокирующему его существу или существам, и наоборот.

Если повреждения наносятся оппоненту, он теряет соответствующее количество жизней.

Если какое-либо из ваших атакующих существ заблокировано несколькими существами, вы должны решить, как распределить боевые повреждения между ними. Повреждения требуется распределить таким образом, чтобы первому блокирующему существу было назначено достаточное количество повреждений, чтобы его уничтожить, прежде чем можно будет назначить повреждения следующему существу, и т. д.

Если в течение одного хода существу наносятся повреждения, равные или превышающие его выносливость (это могут быть боевые повреждения, повреждения от заклинаний или способностей, или комбинация тех и других), то оно уничтожается и отправляется на кладбище владельца («умирает»). Если нанесенных за ход существу повреждений не достаточно, чтобы его уничтожить, то существо остается на поле битвы, а нанесенные ему повреждения по окончании хода исчезают.

В следующих примерах оппонент атакует вас различными существами:



Единорог Плоскогорья наносит вам 2 повреждения.

Единорог Плоскогорья уничтожается.

Оба существа выживают.

Гигантский Паук уничтожается.

В этом примере вас атакует Пастырь Гномов, а у вас есть два существа, способных блокировать. Когда вы блокируете атакующего двумя или более существами, оппонент должен выбрать порядок, в котором блокирующие получат повреждения. Запомните: порядок, в котором блокирующие существа получают повреждения, всегда выбирает атакующий игрок.

Возвращающая к Истокам и Гигантский Паук нанесут Пастырю Гномов 4 повреждения, и этого будет достаточно, чтобы его уничтожить. В свою очередь Пастырь Гномов может нанести достаточно повреждений, чтобы уничтожить Возвращающую к Истокам, но недостаточно, чтобы уничтожить Гигантского Паука. Пастырь Гномов будет уничтожен в любом случае, и оппонент назначает повреждения сначала Возвращающей к Истокам, а потом Гигантскому Пауку, чтобы уничтожить хотя бы одно ваше существо.

После выбора порядка блокирующих повреждения наносятся. Пастырь Гномов наносит 1 повреждение Возвращающей к Истокам, уничтожая ее, а затем наносит 1 оставшееся повреждение Гигантскому Пауку.

Продвинутые темы

Один из самых интересных и увлекательных аспектов Magic заключается в том, что вы можете играть огромным количеством уникальных карт, а это значит, что в любой партии может произойти множество самых разных событий. В этом разделе вы найдете подробные сведения о некоторых из правил Magic.

ВЫБОР ЦЕЛЬЮ

В тексте некоторых заклинаний и способностей есть слово «цель» или «целевой» — эти слова используются для указания на объект, на который подействует заклинание или способность. Вы должны выбрать все цели для заклинания во время его разыгрывания, а для способности — в момент ее срабатывания или активации. Если вы не можете выбрать соответствующую требованиям цель, то разыграть заклинание или использовать способность не получится. Например, если в тексте заклинания говорится «Уничтожьте целевое существо», а существ на поле битвы нет, то вы не сможете разыграть это заклинание, поскольку для него нет легальных целей.

Если заклинание «наносит повреждения любой цели», то в качестве цели можно выбрать любое существо или игрока (или Planeswalker-а, если он есть на поле битвы).

После того как цели выбраны, изменить их нельзя. Во время разрешения заклинание или способность проверяет, являются ли цели до сих пор легальными (то есть, они должны быть на месте и соответствовать требованиям заклинания или способности). Если оказывается, что одна из целей не является легальной, то заклинание или способность не могут на нее воздействовать. Если легальных целей нет вообще, ничего не происходит.

СТЕК

Стек — это общая для всех игроков зона (как поле битвы), где заклинания и способности ожидают разрешения. То, что заклинание или способность «разрешаются», означает, что они производят свой эффект.

Использование стека

Когда вы разыгрываете заклинание или активируете способность, они не разрешаются немедленно — они отправляются в стек. Заклинания и способности остаются в стеке до тех пор, пока оба игрока не закончат разыгрывать новые заклинания и активировать новые способности. Срабатывающие способности также попадают в стек, где ждут разрешения.

Когда вы заканчиваете помещать заклинания и способности в стек, приоритет переходит следующему игроку в порядке передачи хода, который сможет использовать свои заклинания и способности в ответ на ваши. Последующие игроки (в том числе и вы) могут отвечать на этот ответ, и так далее, — и в результате получается готовый к разрешению стек. Заклинания и способности остаются в стеке до тех пор, пока все игроки не закончат разыгрывать новые заклинания и активировать новые способности.

В общем случае заклинания и способности в стеке разрешаются по одному, начиная с того, что было помещено в стек последним.

Ответ на заклинания и способности

Когда вы разыгрываете заклинание или активируете способность, они не разрешаются немедленно — они отправляются в стек. Заклинания и способности остаются в стеке до тех пор, пока оба игрока не закончат разыгрывать новые заклинания и активировать новые способности. Срабатывающие способности также попадают в стек, где ждут разрешения.

У каждого игрока есть возможность разыграть мгновенное заклинание (или активировать активируемую способность) в ответ на любое заклинание или способность, помещенные в стек. Если игрок решает ответить, то его заклинание или способность попадают в стек поверх того, что там уже накопилось. Когда все игроки пасуют (отказываются что-либо предпринять), разрешается заклинание или способность, находящиеся сверху стека.

После разрешения заклинания или способности у игроков опять появляется возможность ответить. Если они этого не делают, то разрешается следующий ожидающий в стеке объект. Если же стек пуст, то текущий шаг хода завершается, и начинается следующий шаг.

Пример заклинаний в стеке

Оппонент разыгрывает Шок, выбирая целью вашу Нетерпеливую Конструкцию, существо 2/2. Шок помещается в стек. Вы отвечаете на Шок, разыгрывая Титанический Рост. Титанический Рост помещается в стек поверх Шока. Ни вы, ни оппонент далее не предпринимаете никаких действий.

Титанический Рост разрешается, делая Нетерпеливую Конструкцию 6/6 до конца хода. Затем разрешается Шок и наносит прокачанной Нетерпеливой Конструкции 2 повреждения, но этого уже недостаточно, чтобы ее уничтожить.

Что бы случилось, будь Титанический Рост разыгран первым?

Шок попал бы в стек поверх Титанического Роста и в таком случае разрешился бы первым. Он нанес бы Нетерпеливой Конструкции те же 2 повреждения, но на этот раз повреждения нанеслись бы до разрешения Титанического Роста, а значит, их бы хватило для уничтожения Нетерпеливой Конструкции!

Части хода

Каждый ход протекает в одной и той же последовательности. Каждый раз, когда начинается новый шаг или фаза, все срабатывающие в этом шаге или фазе способности срабатывают и помещаются в стек. Активный игрок (игрок, чей ход идет в данный момент) может первым разыграть заклинания и активировать способности, затем это делают остальные игроки в порядке передачи хода. Когда все игроки решают больше ничего не предпринимать, и в стеке ничего не ждет разрешения, в игре начинается следующий шаг.

НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА

Шаг разворота

Вы разворачиваете все свои повернутые перманенты. Если это первый ход в данной партии, то перманентов у вас пока нет, поэтому просто пропустите этот шаг. Во время этого шага нельзя разыгрывать заклинания и активировать способности.

Вы разворачиваете все свои повернутые перманенты. Если это первый ход в данной партии, то перманентов у вас пока нет, поэтому просто пропустите этот шаг. Во время этого шага нельзя разыгрывать заклинания и активировать способности. Шаг поддержки

Игроки могут разыгрывать мгновенные заклинания и активировать способности. Этот этап хода часто упоминается в тексте карт. Если что-то должно произойти один раз в ходу, в самом начале, то способность срабатывает «в начале вашего шага поддержки».

Игроки могут разыгрывать мгновенные заклинания и активировать способности. Этот этап хода часто упоминается в тексте карт. Если что-то должно произойти один раз в ходу, в самом начале, то способность срабатывает «в начале вашего шага поддержки». Шаг взятия карты

Вы должны взять одну карту из своей библиотеки (даже если не хотите). Игрок, который в партии для двух игроков ходит первым, пропускает шаг взятия карты во время своего первого хода, поскольку у него и так есть преимущество. Теперь игроки могут разыгрывать мгновенные заклинания и активировать способности.

ПЕРВАЯ ГЛАВНАЯ ФАЗА

Можно разыграть любое количество заклинаний волшебства, мгновенных заклинаний, существ, артефактов, чар и Planeswalker-ов, а также активировать способности. Во время этой фазы можно разыграть землю, но помните, что за один ход выкладывается только одна земля. Ваш оппонент может разыгрывать мгновенные заклинания и активировать способности.

ФАЗА БОЯ

Шаг начала боя

Игроки могут разыгрывать мгновенные заклинания и активировать способности.

Игроки могут разыгрывать мгновенные заклинания и активировать способности. Шаг объявления атакующих

Вы принимаете решение, будут ли ваши неповернутые существа атаковать, и если да, то какие из них, а также какого игрока или Planeswalker-а они будут атаковать. При этом атакующие существа поворачиваются. Затем игроки смогут разыграть мгновенные заклинания и активировать способности.

Вы принимаете решение, будут ли ваши неповернутые существа атаковать, и если да, то какие из них, а также какого игрока или Planeswalker-а они будут атаковать. При этом атакующие существа поворачиваются. Затем игроки смогут разыграть мгновенные заклинания и активировать способности. Шаг объявления блокирующих

Ваш оппонент решает, будут ли его неповернутые существа блокировать ваших атакующих, и если да, то какие именно. Если одного и того же атакующего блокируют несколько существ, то вы упорядочиваете блокирующих в той последовательности, в которой они будут получать повреждения. Затем игроки смогут разыграть мгновенные заклинания и активировать способности.

Ваш оппонент решает, будут ли его неповернутые существа блокировать ваших атакующих, и если да, то какие именно. Если одного и того же атакующего блокируют несколько существ, то вы упорядочиваете блокирующих в той последовательности, в которой они будут получать повреждения. Затем игроки смогут разыграть мгновенные заклинания и активировать способности. Шаг боевых повреждений

Каждое атакующее и блокирующее существо, все еще находящееся на поле битвы, наносит боевые повреждения защищающемуся игроку (если оно атакует этого игрока и не заблокировано), Planeswalker-у (если оно атакует этого Planeswalker-а и не заблокировано), одному или нескольким блокирующим его существам или же заблокированному им существу. Если атакующее существо заблокировано несколькими существами, вы распределяете между ними боевые повреждения таким образом, чтобы первому блокирующему существу было назначено достаточное количество повреждений, чтобы его уничтожить, прежде чем можно будет назначить повреждения следующему существу, и т. д. После того как игроки распределят, как существа под их контролем будут наносить боевые повреждения, все эти повреждения наносятся одновременно. Затем игроки смогут разыграть мгновенные заклинания и активировать способности.

Каждое атакующее и блокирующее существо, все еще находящееся на поле битвы, наносит боевые повреждения защищающемуся игроку (если оно атакует этого игрока и не заблокировано), Planeswalker-у (если оно атакует этого Planeswalker-а и не заблокировано), одному или нескольким блокирующим его существам или же заблокированному им существу. Если атакующее существо заблокировано несколькими существами, вы распределяете между ними боевые повреждения таким образом, чтобы первому блокирующему существу было назначено достаточное количество повреждений, чтобы его уничтожить, прежде чем можно будет назначить повреждения следующему существу, и т. д. После того как игроки распределят, как существа под их контролем будут наносить боевые повреждения, все эти повреждения наносятся одновременно. Затем игроки смогут разыграть мгновенные заклинания и активировать способности. Шаг завершения боя

Игроки могут разыгрывать мгновенные заклинания и активировать способности.

ВТОРАЯ ГЛАВНАЯ ФАЗА

Вторая главная фаза протекает точно так же, как и первая. Вы можете разыгрывать любые типы заклинаний и активировать способности, а оппонент может разыгрывать только мгновенные заклинания и активировать способности. Во время этой фазы можно разыграть землю, если вы еще не сделали этого во время вашей первой главной фазы.

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ФАЗА