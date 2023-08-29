Новейшие выпуски MTG
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Magic: The Gathering Foundations
Ноябрь 2024 г.
Познакомьтесь с самыми популярными персонажами MTG, воскрешайте зомби или кошек, а также искусно управляйте армиями или древней силой. В этом выпуске собраны самые знаковые карты Magic за всю богатую историю игры. Кроме того, это отличный способ начать собирать свою коллекцию карт Magic.
Duskmourn: House of Horror
Сентябрь 2024 г.
Рискните войти в Даскморн. В этом доме размером с целый мир воплотятся в жизнь самые жуткие страхи. Рискните, если не боитесь!
Блумберроу
Август 2024 г.
Размер храбрости не помеха! Пришло время взять себя в лапы и отправиться в мир Блумберроу. Когда мощь стихий вырывается из-под контроля, груз ответственности за спасение Долины падает на плечи ее самых крохотных защитников.
Modern Horizons 3
June, 2024
Выпуск «Горизонты Модерна 3» привносит в Модерн множество сильных новых карт. Ощутите радость от долгожданной встречи с давними фаворитами, такими как союзные достающие земли, и встречайте новые мощные карты — двусторонних Planeswalker’ов и не только!
Релизы основных выпусков
Даскморн: Дом Ужасов
Блумберроу
Бандиты Громового Перекрестка
Убийства в Поместье Карловых
Затерянные Пещеры Иксалана
ДЕБРИ ЭЛДРАИНА
Марш Машин: Эпилог
March of the Machine
Phyrexia: All Will Be One
The Brothers' War
Сплоченная Доминария
Отлично подходит для новичков
Starter Commander Decks
JUMPSTART 2022
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