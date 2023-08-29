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Новейшие выпуски MTG

Новые продукты

Magic: The Gathering Foundations
Ноябрь 2024 г.

Познакомьтесь с самыми популярными персонажами MTG, воскрешайте зомби или кошек, а также искусно управляйте армиями или древней силой. В этом выпуске собраны самые знаковые карты Magic за всю богатую историю игры. Кроме того, это отличный способ начать собирать свою коллекцию карт Magic.

Duskmourn: House of Horror
Сентябрь 2024 г.

Рискните войти в Даскморн. В этом доме размером с целый мир воплотятся в жизнь самые жуткие страхи. Рискните, если не боитесь!

Блумберроу
Август 2024 г.

Размер храбрости не помеха! Пришло время взять себя в лапы и отправиться в мир Блумберроу. Когда мощь стихий вырывается из-под контроля, груз ответственности за спасение Долины падает на плечи ее самых крохотных защитников.

Modern Horizons 3
June, 2024

Выпуск «Горизонты Модерна 3» привносит в Модерн множество сильных новых карт. Ощутите радость от долгожданной встречи с давними фаворитами, такими как союзные достающие земли, и встречайте новые мощные карты — двусторонних Planeswalker’ов и не только!

Релизы основных выпусков

27 сентября 2024 г.

Даскморн: Дом Ужасов

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2 августа 2024 г.

Блумберроу

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April 19, 2024

Бандиты Громового Перекрестка

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February 9, 2024

Убийства в Поместье Карловых

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November 18, 2023

Затерянные Пещеры Иксалана

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September 8, 2023

ДЕБРИ ЭЛДРАИНА

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May 12, 2023

Марш Машин: Эпилог

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April 21, 2023

March of the Machine

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February 10, 2023

Phyrexia: All Will Be One

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November 18, 2022

The Brothers' War

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September 9, 2022

Сплоченная Доминария

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Отлично подходит для новичков

15 ноября 2024 г.

Magic: The Gathering® Foundations

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December 2, 2022

Starter Commander Decks

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December 2, 2022

JUMPSTART 2022

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УЧИТЕСЬ И ИГРАЙТЕ. ИГРАЙТЕ И УЧИТЕСЬ. 

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Отлично подходит для нескольких участников

June 23, 2023

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth

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June 10, 2022

Легенды Командира: Битва за Врата Балдура

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August 20th, 2021

Mystery Booster Convention Edition

Особая продукция

July 5, 2024

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

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June 14, 2024

Horizontes de Modern 3

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March 8, 2024

Magic: The Gathering – Fallout®

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January 12, 2024

Равника: Обновление

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Скоро выходит

15 ноября 2024 г.

Magic: The Gathering® Foundations

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24 января 2025 г.

Innistrad Remastered

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14 февраля 2025 г.

Aetherdrift

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11 апреля 2025 г.

Tarkir: Dragonstorm

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13 июня 2025 г.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

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1 августа 2025 г.

EDGE OF ETERNITIES

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Встречайте в 2025 году

Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man

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