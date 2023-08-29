Познакомьтесь с самыми популярными персонажами MTG, воскрешайте зомби или кошек, а также искусно управляйте армиями или древней силой. В этом выпуске собраны самые знаковые карты Magic за всю богатую историю игры. Кроме того, это отличный способ начать собирать свою коллекцию карт Magic.