ДЕБРИ ЭЛДРАИНА
СКАЗКИ, В КОТОРЫХ ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО
Дата релиза: 8 сентября
Линейка продукции выпуска «Дебри Элдраина»
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров
Поистине королевские свежие коллекционные бустеры! Помимо гарантированных редких карт, традиционных фольгированных карт и карт с расширенными иллюстрациями, в этих бустерах есть как минимум 3 карты без рамок.
Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска
Бустеры выпуска созданы специально для того, чтобы приносить удовольствие от распаковки. В каждом бустере содержится как минимум 1 редкая или раритетная карта и как минимум 1 карта с фольгированным оформлением. В каждом бустере выпуска «Дебри Элдраина» содержится как минимум одна карта без рамки.
Колоды для «Командира»
Присоединяйтесь к Тегвиллу, ищущему силу во дворе Верховных фей, или углубитесь в дебри с Сейрой Элливирой и ее лесными оруженосцами. Обе колоды готовы к игре прямо из коробки. Сражайтесь с друзьями в самом популярном формате Magic с участием нескольких игроков.
Пререлизные наборы
Лучший способ собрать запечатанную колоду прямо из коробки. Пререлизный набор выпуска «Дебри Элдраина» содержит 6 драфт-бустеров выпуска «Дебри Элдраина», 1 традиционную фольгированную редкую или раритетную карту с оттиском года из основного выпуска, 1 счетчик жизней Spindown и многое другое.
Драфт-бустеры / коробка бустеров
Драфт-бустеры созданы специально для того, чтобы собрать из них колоду и играть с друзьями. Каждый берет по три бустера и передает их по кругу, чтобы взять карты. Добавьте земли — и вы уже готовы к эпическим боям один на один. В каждом драфт-бустере содержится как минимум одна карта без рамки.
Набор Bundle
Следующее приключение ждет! Набор Bundle выпуска «Дебри Элдраина» содержит 8 бустеров выпуска «Дебри Элдраина», 1 традиционную фольгированную карту с альтернативной иллюстрацией данного набора, 1 большой счетчик жизней Spindown, 1 коробку для хранения карт и другие полезные предметы.
Стартовый набор
Все, что вам нужно для первой партии в игре Magic: The Gathering! Узнайте основные правила или научите своих друзей и семью играть в Magic с помощью руководства по игре, а затем вступите в бой с двумя заранее собранными колодами из 60 карт — «День Дракона» и «Взбучка и прикрытие».
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров
Поистине королевские свежие коллекционные бустеры! Помимо гарантированных редких карт, традиционных фольгированных карт и карт с расширенными иллюстрациями, в этих бустерах есть как минимум 3 карты без рамок.
Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска
Бустеры выпуска созданы специально для того, чтобы приносить удовольствие от распаковки. В каждом бустере содержится как минимум 1 редкая или раритетная карта и как минимум 1 карта с фольгированным оформлением. В каждом бустере выпуска «Дебри Элдраина» содержится как минимум одна карта без рамки.
Колоды для «Командира»
Присоединяйтесь к Тегвиллу, ищущему силу во дворе Верховных фей, или углубитесь в дебри с Сейрой Элливирой и ее лесными оруженосцами. Обе колоды готовы к игре прямо из коробки. Сражайтесь с друзьями в самом популярном формате Magic с участием нескольких игроков.