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«Командир» MTG

Командир

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Doctor Who™ колоды для «Командира»

Присоединитесь к любимому Доктору и его спутникам или встаньте на сторону заклятых врагов Доктора с четырьмя тематическими колодами для «Командира»! Каждая готовая к игре колода из 100 карт включает 50 новых карт с иллюстрациями и механиками в тематике «Доктора Кто».

Местном игровом магазине

AMAZON
Размер колоды
100
Количество игроков
3 - 5
Продолжительность партии
120 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

— Партии на несколько игроков; — Отлично подходит для игры с друзьями; — Карты не ротируются.

МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ

Настольная версия
Собирайтесь с друзьями и играйте вместе! В настольной игре вы сможете увидеть вблизи различные варианты оформления карт: эксклюзивные иллюстрации, фольгирование и тематические рамки.
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SpellTable
Используйте свою веб-камеру, чтобы играть в Magic с друзьями или сражаться с игроками по всему миру! В SpellTable доступна современная технология сканирования карт.
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MTGO
Отмечаем юбилей — 20 лет! Magic: The Gathering Online позволяет вам получать разнообразные карты, собирать колоды и сражаться с другими игроками в множестве форматов.
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Правила игры/модификаторы

Этот формат рассчитан на четырех игроков на одну партию, а размер колоды составляет 99 карт + 1 карта командира. Продолжительность партии в этом формате должна составлять около 20 минут на игрока.

Основа формата «Командир» — это выбор героя и сбор колоды на его основе. В этом любительском формате на несколько человек вы выбираете легендарное существо в качестве командира и собираете остальную часть своей колоды на основе его цвета и уникальных способностей. Игрокам разрешается иметь в своей колоде только по одному экземпляру каждой карты (базовых земель это требование не касается), но они могут использовать карты из всей истории игры Magic.

Цветовая принадлежность

Цветовую принадлежность карты определяют мана-символы из любого места на ней: в стоимости разыгрывания и в тексте карты. Все карты в вашей колоде должны содержать только мана-символы, присутствующие на командире. Также разрешаются бесцветные карты.

Зона командования

Здесь во время партии находится ваш командир, когда он не в игре. В начале партии каждый игрок кладет своего командира рубашкой вниз в зону командования. Командира можно разыграть из зоны командования за его нормальную стоимость плюс две дополнительные маны за каждый предыдущий раз, когда он был разыгран из командной зоны в этой партии. Если ваш командир должен попасть на кладбище или в изгнание, вы можете вместо этого вернуть его в зону командования.

Повреждения от командира

Если за время партии какой-либо из командиров нанесет игроку в общей сложности 21 боевое повреждение, тот игрок проигрывает партию. Для этого перемещение командиров между зонами отслеживается (например, если один игрок получает контроль над командиром другого игрока, повреждения от этого командира продолжают считаться).

ИГРА «ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ»

Если вы играете в «Командир» с тремя или больше игроков, то вы сражаетесь друг с другом в игре «Все против всех».

Каждый игрок начинает партию с 40 жизнями. Он кладет командира в зону командования и берет руку из семи карт. Участники случайным образом садятся в круг и по очереди делают ходы по часовой стрелке.

В ходе партии игрок может атаковать любого другого игрока (вне зависимости от его места за столом) и в ходе одной атаки может атаковать нескольких игроков. Перманенты, заклинания и способности также могут делать целью любого игрока за столом (если на них специально не указано, что целью должны быть вы сами).

Независимо от исхода партии, «Командир» дает игрокам инструменты для самовыражения через стратегию и мастерство. Кроме того, игроки получают массу удовольствия от сбора колод.

За дополнительной информацией о формате «Командир» загляните на сайт https://mtgcommander.net/

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