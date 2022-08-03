Как играть в MTG Arena
Что такое Magic: The Gathering Arena?
MTG Arena — это электронная коллекционная карточная игра, доступная на настольных ПК и мобильных устройствах, подходящая как для новичков, так и для давних поклонников игры Magic! Собирайте карты, составляйте уникальные колоды, оттачивайте свое мастерство и станьте легендой! Зарабатывайте награды и сражайтесь с друзьями или другими игроками. Начните играть бесплатно и проникнитесь магией оригинальной ККИ!
Играйте по-своему: покажите все свое мастерство Magic на поле боя на мобильном устройстве или ПК.
Быстро вливайтесь в игру: используйте сразу доступные мощные колоды и получайте награды, просто играя!
Познакомьтесь с Искоркой! Этот причудливо светящийся шарик научит вас всем премудростям игры.
Представленная ниже информация содержит только общие указания по игре. Игроки должны в первую очередь руководствоваться Условиями использования.
Вы новичок в Magic?
Готовы изучить Magic? На странице для новичков вы найдете подробную информацию о том, как начать играть, где это можно сделать и как добиться успеха на поле боя.
Как работает MTG Arena?
MTG Arena следует тем же правилам, что и настольная карточная игра. Игроки используют колоды карт, которые генерируют ману пяти цветов, и разыгрывают карты, которые ее расходуют — так они призывают существ, творят заклинания защиты и атаки, а также активируют эффекты или уникальные способности. Пройдите обучение, создайте свой профиль и начните играть в MTG Arena!
Выбирайте портрет
Здесь решаете вы! Подбирайте портрет под свой стиль! В начале у вас будет 12 портретов на выбор. Дополнительные портреты можно заработать в турнирах или купить в магазине.
Меняйте протекторы для карт
Подберите для карт протекторы, которые лучше всего отразят ваш стиль. Выбор огромный: от planeswalker`ов и существ до эксклюзивных иллюстраций события!
Заводите питомца
Проявите свою уникальность на поле боя при помощи питомцев! Подберите идеального питомца, который бы внушал врагам ужас (или просто миленького). Питомцев можно купить в магазине MTG Arena.
Персонализируйте свои эмоции
Хотите выразить свою мысль с помощью магии эмоций? Меняйте настройки, чтобы использовать эмоции персонажей из своего любимого выпуска!
Выберите колоду
Определите свой стиль игры и подберите к нему колоду! В MTG Arena у вас будет множество начальных колод. В процессе игры вы сможете расширить свою коллекцию карт с помощью джокеров и бустеров! В этом разделе вы можете легко собирать, загружать и редактировать колоды. При выборе формата игры вам будут показаны только легальные в нем колоды.
Стандартный формат
Идеален для начинающих игроков. Отличный способ познакомиться с форматом, который применяется на мероприятиях всех уровней. Стандарт — это динамичный формат, в котором для игры вы собираете колоды из своей коллекции карт самых новых выпусков Magic.
Алхимия
Алхимия — это новый режим с картами Magic, разработанными специально для цифровой версии игры. Регулярные изменения в формате добавляют игре динамичности в перерывах между релизами выпусков стандартного формата.
Исторический формат
Исторический формат позволяет использовать в любительских или соревновательных играх карты, которые больше не разрешены в стандартном формате после ротации. Этот формат является эксклюзивным для MTG Arena.
Приветственный набор MTG Arena
Начните играть в MTG Arena, воспользовавшись приветственным набором! В нем вы найдете 5 бустеров и 2500 самоцветов!