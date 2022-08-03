Jumpstart — это простой в освоении и безумно увлекательный формат, доступный в MTG Arena. Вы сможете сочетать, перемешивать и устраивать хаос из 46 различных тем — а в каждом бустере может быть любой из 121 возможного набора в 20 карт.

Играть в Jumpstart в MTG Arena проще простого: вы начинаете турнир, выбираете бустеры и играете! Давайте посмотрим, как это работает.

Когда вы начинаете турнир, то первым делом выбираете одну из трех доступных тем: они случайно подбираются из всего многообразия наборов, о котором мы говорили.

После этого вы выбираете вторую тему из трех новых. Учтите, что одна и та же тема может встретиться вам дважды, но при этом для большинства тем есть несколько возможных наборов карт (если вы хотите больше узнать об этом, посмотрите на списки карт для настольной версии).

Выбирайте вторую тему — и все готово! У вас есть колода из 40 карт, в ней уже есть земли — можно играть. Нажимайте кнопку — и вперед! Полученной колодой Jumpstart вы можете играть сколько угодно раз, а за первые две победы вы получите две отдельные редкие карты Jumpstart.

Если в какой-то момент вам наскучат ваши вампиры-древолюбы, вы можете выйти из турнира, начать заново или, например, попробовать сыграть «радужными» землями.