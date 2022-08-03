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Как играть в MTG Arena

Magic: The Gathering | Arena
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Что такое Arena? Введение Получение наград Часто задаваемые вопросы

Что такое Magic: The Gathering Arena?

MTG Arena — это электронная коллекционная карточная игра, доступная на настольных ПК и мобильных устройствах, подходящая как для новичков, так и для давних поклонников игры Magic! Собирайте карты, составляйте уникальные колоды, оттачивайте свое мастерство и станьте легендой! Зарабатывайте награды и сражайтесь с друзьями или другими игроками. Начните играть бесплатно и проникнитесь магией оригинальной ККИ!

  • Играйте по-своему: покажите все свое мастерство Magic на поле боя на мобильном устройстве или ПК.

  • Быстро вливайтесь в игру: используйте сразу доступные мощные колоды и получайте награды, просто играя!

  • Познакомьтесь с Искоркой! Этот причудливо светящийся шарик научит вас всем премудростям игры.

Представленная ниже информация содержит только общие указания по игре. Игроки должны в первую очередь руководствоваться Условиями использования.

Вы новичок в Magic?

Готовы изучить Magic? На странице для новичков вы найдете подробную информацию о том, как начать играть, где это можно сделать и как добиться успеха на поле боя.

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Как работает MTG Arena?

MTG Arena следует тем же правилам, что и настольная карточная игра. Игроки используют колоды карт, которые генерируют ману пяти цветов, и разыгрывают карты, которые ее расходуют — так они призывают существ, творят заклинания защиты и атаки, а также активируют эффекты или уникальные способности. Пройдите обучение, создайте свой профиль и начните играть в MTG Arena!

Выбирайте портрет

Здесь решаете вы! Подбирайте портрет под свой стиль! В начале у вас будет 12 портретов на выбор. Дополнительные портреты можно заработать в турнирах или купить в магазине.

Меняйте протекторы для карт

Подберите для карт протекторы, которые лучше всего отразят ваш стиль. Выбор огромный: от planeswalker`ов и существ до эксклюзивных иллюстраций события!

Заводите питомца

Проявите свою уникальность на поле боя при помощи питомцев! Подберите идеального питомца, который бы внушал врагам ужас (или просто миленького). Питомцев можно купить в магазине MTG Arena.

Персонализируйте свои эмоции

Хотите выразить свою мысль с помощью магии эмоций? Меняйте настройки, чтобы использовать эмоции персонажей из своего любимого выпуска!

Выберите колоду

Определите свой стиль игры и подберите к нему колоду! В MTG Arena у вас будет множество начальных колод. В процессе игры вы сможете расширить свою коллекцию карт с помощью джокеров и бустеров! В этом разделе вы можете легко собирать, загружать и редактировать колоды. При выборе формата игры вам будут показаны только легальные в нем колоды.

Стандартный формат

Идеален для начинающих игроков. Отличный способ познакомиться с форматом, который применяется на мероприятиях всех уровней. Стандарт — это динамичный формат, в котором для игры вы собираете колоды из своей коллекции карт самых новых выпусков Magic.

Алхимия

Алхимия — это новый режим с картами Magic, разработанными специально для цифровой версии игры. Регулярные изменения в формате добавляют игре динамичности в перерывах между релизами выпусков стандартного формата.

Исторический формат

Исторический формат позволяет использовать в любительских или соревновательных играх карты, которые больше не разрешены в стандартном формате после ротации. Этот формат является эксклюзивным для MTG Arena.

Набор в помощь!

Приветственный набор MTG Arena

Начните играть в MTG Arena, воспользовавшись приветственным набором! В нем вы найдете 5 бустеров и 2500 самоцветов!

Награды в MTG Arena

Типы наград

Портреты

Играйте за своего любимого персонажа Magic с помощью портретов Planeswalker`ов! В начале у вас будет 12 портретов на выбор. Дополнительные портреты можно заработать в турнирах или купить в магазине.

Карты

По мере повышения уровня мастерства вы сможете заработать эти восемь бустеров. Открывайте больше карт за ежедневные победы и участие в турнирах!

Золото

Зарабатывайте золото и используйте его для покупки бустеров, участия в драфт-турнирах и получения внутриигровых украшений! Золото — одна из двух разновидностей валюты в MTG Arena. Его можно заработать (но не приобрести), играя и побеждая в матчах, выполняя задания и участвуя в турнирах.

Самоцветы

Покупайте или зарабатывайте самоцветы, чтобы участвовать в турнирах, получать бустеры и улучшать украшения! Самоцветы — одна из двух разновидностей валюты в MTG Arena. В отличие от золота, их можно приобрести в магазине.

Питомцы

Подберите себе идеального питомца, который бы внушал врагам ужас (или просто миленького). Питомцев можно купить в магазине MTG Arena.
Портреты
Карты
Золото
Самоцветы
Питомцы

Часто задаваемые вопросы

Изучите основы и сразу начинайте открывать мощные карты и колоды.

Нажмите здесь, чтобы БЕСПЛАТНО загрузить легендарную приключенческую и стратегическую карточную игру! Игра доступна для ПК, компьютеров Mac, а также мобильных устройств на базе iOS и Android.

MTG Arena — бесплатная игра. Игроки могут совершать внутриигровые покупки, но чтобы насладиться всей глубиной аутентичной Magic: The Gathering, это необязательно.

Когда вы запускаете учетную запись Magic: The Gathering Arena, вы можете пропустить обучение в любой момент. Вы все равно получите награды за обучение, не проходя все игры!

Как это сделать:

  1. Нажмите значок в виде шестеренки в верхней правой части экрана, затем выберите «Учетная запись».
  2. На экране учетной записи выберите «Пропустить обучение» и подтвердите свой выбор.
  3. Выбрав портрет, нажмите на значок шестеренки и выберите «Пропустить тур», чтобы открыть все режимы игры.

Чтобы погасить промо-код в MTG Arena:

  1. Зайдите на myaccounts.wizards.com
  2. Войдите в учетную запись.
  3. Нажмите на текстовое поле справа под надписью «Погасить код».
  4. Введите код.
  5. Нажмите «Погасить».
  6. Если код введен правильно, вы увидите сообщение о подтверждении.
  7. Когда вы откроете приложение MTG Arena и перейдете на вкладку магазина, то получите соответствующие предметы.

Коды также можно погасить в клиентах для PC/Mac.

Система мастерства позволяет игрокам зарабатывать опыт и открывать награды, играя в Magic: The Gathering Arena.

Мастерство доступно для самого последнего выпуска стандартного формата, начиная со дня релиза и до релиза следующего выпуска.

Более подробно о системе мастерства можно узнать здесь: https://mtgarena-support.wizards.com/hc/en-us/articles/360029675112-Mastery-System-FAQ

К базовой системе мастерства имеется доступ у всех игроков. Абонемент мастерства — это необязательный способ получить дополнительные награды через мастерство выпуска.

Более подробно об абонементе мастерства можно узнать здесь: https://mtgarena-support.wizards.com/hc/en-us/articles/360029675112-Mastery-System-FAQ

Стандарт — это формат, который позволяет вам собирать колоды и играть картами самых новых выпусков Magic из вашей коллекции. Этот формат ротируется — а значит, постоянно меняется и способствует созданию новых стратегий.

В MTG Arena доступны все действующие выпуски стандартного формата. Карты, доступные для покупки во время предыдущих ротаций в MTG Arena, становятся недоступны, но могут вернуться в будущем.

Подробнее рассказывается в нашем «Руководстве по ротации».
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/magic-digital/renewal-mtg-arenas-2021-standard-rotation-2021-07-02

Новые легальные выпуски стандартного формата для MTG Arena будут выпущены вместе с их настольным аналогом, что позволяет MTG Arena всегда оставаться актуальной.

В MTG Arena джокер — это карта, которую можно обменять на другую карту той же редкости. Джокеры можно получить из бустеров. Они бывают любой редкости: обычные, необычные, редкие и раритетные. Каждый раз, когда вы получаете обычные и необычные карты, 4 копии которых у вас уже есть, ваше Хранилище пополняется. Когда Хранилище будет заполнено, вы получите джокеры: 3 необычных, 2 редких и 1 раритетный.

Дополнительные сведения можно узнать на странице, посвященной распределению наград и вероятности получения (Reward Distribution & Drop Rate information).
https://magic.wizards.com/ru/mtgarena/drop-rates

Есть несколько способов превратить джокера в нужную вам карту:

  • Если у вас уже есть копия этой карты, просто нажмите на нее в коллекции. Кнопку «Джокер» при этом нажимать не нужно.
  • Если у вас нет копии этой карты, включите фильтр карт «Не собранные», найдите нужную карту и нажмите на нее.
  • При редактировании колоды, если вы попытаетесь добавить в колоду больше копий карты, чем у вас есть, вам будет предложено потратить вместо нее джокер.
  • Если вы импортируете колоду, содержащую карты, которых у вас нет, рядом с кнопкой «Готово» в редактировании колоды есть кнопка «Создать все», которую вы можете использовать для создания всех недостающих карт.

Вы можете навести курсор на значок джокера в верхней части экрана, чтобы увидеть, сколько у вас есть джокеров каждой редкости.

Дополнительные сведения можно узнать на странице, посвященной распределению наград и вероятности получения (Reward Distribution & Drop Rate information).
https://magic.wizards.com/ru/mtgarena/drop-rates

Импорт колоды в MTG Arena — отличный способ протестировать комбинации карт, быстро перейти к текущему метагейму или скопировать стиль любимых игроков.
Чтобы импортировать колоду в MTG Arena, выполните следующие действия:

  1. Скопируйте реестр колоды в буфер обмена.
    • Это может быть любая программа, отображающая информацию в упрощенном формате.
    • Хотите командовать нежитью? Скопируйте колоду planeswalker`а из «Базового выпуска 2021» Лилианы ниже:
  2. Войдите в свою учетную запись MTG Arena и перейдите на вкладку «Колоды».
  3. Нажмите кнопку «ИМПОРТ» в нижней левой части экрана.
  4. После этого вы увидите на экране подтверждающее сообщение о том, что импорт прошел успешно. Нажмите кнопку «ОК».
  5. Импортированная колода появится среди других колод с названием по умолчанию «Импортированная колода». Вы можете изменить название, нажав на него.
  6. Теперь выберите колоду и нажмите кнопку «Редактировать колоду». Здесь вы сможете использовать имеющиеся джокеры для создания любых недостающих карт, которых нет у вас в коллекции. Они выделены в правой части экрана.
  7. По окончании нажмите кнопку «Готово».

Jumpstart — это простой в освоении и безумно увлекательный формат, доступный в MTG Arena. Вы сможете сочетать, перемешивать и устраивать хаос из 46 различных тем — а в каждом бустере может быть любой из 121 возможного набора в 20 карт.

Играть в Jumpstart в MTG Arena проще простого: вы начинаете турнир, выбираете бустеры и играете! Давайте посмотрим, как это работает.

Когда вы начинаете турнир, то первым делом выбираете одну из трех доступных тем: они случайно подбираются из всего многообразия наборов, о котором мы говорили.

После этого вы выбираете вторую тему из трех новых. Учтите, что одна и та же тема может встретиться вам дважды, но при этом для большинства тем есть несколько возможных наборов карт (если вы хотите больше узнать об этом, посмотрите на списки карт для настольной версии).

Выбирайте вторую тему — и все готово! У вас есть колода из 40 карт, в ней уже есть земли — можно играть. Нажимайте кнопку — и вперед! Полученной колодой Jumpstart вы можете играть сколько угодно раз, а за первые две победы вы получите две отдельные редкие карты Jumpstart.

Если в какой-то момент вам наскучат ваши вампиры-древолюбы, вы можете выйти из турнира, начать заново или, например, попробовать сыграть «радужными» землями.

«Magic на неделе» — это бесплатный турнир, в котором игроки могут заработать украшения в MTG Arena. Игроки могут участвовать в турнире любое количество раз, и все матчи проводятся в формате «до 1 победы».

Это еженедельный турнир с бесплатным входом, где за каждую из первых двух побед в награду дается редкая или раритетная ОНК из стандартного формата, что затем дает вам право на получение кода украшения в местном магазине Magic.

Нажмите здесь, чтобы узнать об отдельных форматах.

Arena Open проходит несколько раз в году. Это самый соревновательный турнир в Arena. Турнир длится два дня, и для участия в нем не нужно проходить отбор. Возможные форматы: стандартный, исторический, «Силед» или «Алхимия». Во второй день соревнуются только те, кто победил в первый день. У этого турнира самая высокая стоимость участия, но победители второго дня получают денежные призы.

Рейтинговая система Magic: The Gathering Arena делится на два основных формата: собранная колода и колода из бустеров. У каждого формата свой отдельный рейтинг.

Ваше место в рейтинге собранных колод зависит от результатов в играх, где колода собирается из карт коллекции. Место в рейтинге колод из бустеров определяется вашими результатами в турнирах драфта или «Силед».

В каждом формате есть шесть основных рангов: Бронзовый, Серебряный, Золотой, Платиновый, Алмазный и Мифический. Каждый ранг делится на четыре уровня. Новые ранги даются за победы в матчах. Продвижение по каждому уровню зависит от того, насколько высок ваш рейтинг.

Чтобы подняться на новый уровень в своем ранге, требуется шесть очков, независимо от формата. Если у вас Золотой ранг или ниже, за победу вы получаете два очка для перехода к следующему рангу, а за проигрыш теряете одно очко.

Как только вы достигните Платинового ранга, все станет чуть сложнее. За каждую победу вы будете получать одно очко, а за каждое поражение — терять. Чтобы перейти на следующий уровень, вам нужно выиграть больше половины матчей.

Когда вы достигните Мифического ранга, условия опять изменятся. В этот момент ваш «уровень» заменяется на процент, к которому вы относитесь среди игроков Мифического ранга. Как только вы доберетесь до топ-1200, процент заменится на конкретный ранг.

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