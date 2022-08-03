Quick Draft Guide

Что такое «быстрый драфт» в MTG Arena?

Быстрый драфт — это формат в MTG Arena, который позволяет вам выбирать карты, имея ботов в качестве противников, из бустеров по 14 карт, чтобы собрать колоду из 40 карт для сражения с другими игроками. Вы получите награды в зависимости от числа одержанных побед, а все карты, которые вы выбрали, останутся у вас! Продолжайте играть до семи побед или трех поражений.

Event Entry Fee

5000 ЗОЛОТА ИЛИ 750 САМОЦВЕТОВ

Структура матчей

ОТДЕЛЬНЫЕ МАТЧИ

Завершается после

7 ПОБЕД ИЛИ 3 ПОРАЖЕНИЯ (ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ)

Награды

ВСЕ СОБРАННЫЕ ВАМИ КАРТЫ И ДРУГИЕ НАГРАДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ПОБЕД