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MTG Arena Draft

Quick Draft Guide

Что такое «быстрый драфт» в MTG Arena?

Быстрый драфт — это формат в MTG Arena, который позволяет вам выбирать карты, имея ботов в качестве противников, из бустеров по 14 карт, чтобы собрать колоду из 40 карт для сражения с другими игроками. Вы получите награды в зависимости от числа одержанных побед, а все карты, которые вы выбрали, останутся у вас! Продолжайте играть до семи побед или трех поражений.

Event Entry Fee

5000 ЗОЛОТА ИЛИ 750 САМОЦВЕТОВ

Структура матчей

ОТДЕЛЬНЫЕ МАТЧИ

Завершается после

7 ПОБЕД ИЛИ 3 ПОРАЖЕНИЯ (ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ)

Награды

ВСЕ СОБРАННЫЕ ВАМИ КАРТЫ И ДРУГИЕ НАГРАДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ПОБЕД

Как играть драфт в MTG Arena?

Специалист по драфтам Deathsie познакомит вас с особенностями драфта в MTG Arena. С функцией «Быстрый драфт» вы сможете не спеша читать и отбирать карты, так как в драфте участвуют боты.

Расписание драфтов

Готовы сыграть? Испытайте себя и узнайте больше о турнирах MTG Arena в форматах «Быстрый драфт», «Стандарт», «Исторический» и других. Ознакомьтесь с расписанием и подробной информацией о наших событиях.

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