ДЕБРИ ЭЛДРАИНА

Драфт-бустеры созданы специально для того, чтобы собрать из них колоду и играть с друзьями. Каждый берет по три бустера и передает их по кругу, чтобы взять карты. Добавьте земли — и вы уже готовы к эпическим боям один на один. В каждом драфт-бустере содержится как минимум одна карта без рамки.