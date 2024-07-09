Магазин
Магазин
Лучший способ исследовать мрачный мир готического ужаса Иннистрада. Игровые бустеры идеально сбалансированы для ограниченных форматов, их приятно распаковывать, и в каждом из них вы найдете как минимум одну фольгированную карту и одну карту с ретрорамкой.
Вас ждут самые дьявольские опасности и благословенные реликвии Иннистрада. Коллекционные бустеры содержат гарантированные редкие и/или раритетные карты, а также традиционные фольгированные карты и карты с особым оформлением, которые вы больше нигде не найдете.
Не переставайте открывать новое!
An instant collection!
Играйте с друзьями, пополняйте колоду жуткими картами или веселитесь с бустерами! Не пропустите 10 новых карт с особыми гостями!
Пугайте оппонентов картами без рамок, оформлением «Двойная экспозиция», паранормальными рамками, полноформатными землями «Особняк» и картами c чудовищами в зеркале. Может, вы даже отыщите карты в первом в истории японском стиле.
В эти колодах из 100 карт закрались зловещие новички: две новые фольгированные карты без рамок и восемь новых карт командиров. А карты для формата «Archenemy» и вовсе повергнут оппонентов в ужас!
Кошмарные карты и жуткие аксессуары для игры. В наборе вы найдете девять игровых бустеров, 30 земель (в том числе десять полноформатных) и особый счетчик жизней Spindown.
Включайте канал с фильмами ужасов: вас ждут игровые и коллекционные бустеры, традиционные фольгированные полноформатные земли «Особняк», вкладыши с плакатами, светящийся в темноте большой счетчик жизней Spindown и бустер «Кошмар».
Играйте на пререлизе с 20 сентября и первыми испытайте самые жуткие карты, что вы когда-либо видели.
Игровые бустеры — лучшие бустеры для матчей с друзьями. Они сбалансированы для ограниченных форматов и содержат хотя бы одну фольгированную карту, которая добавит блеска в ваше гнездышко.
Не щелкайте клювом — хватайте лучшие находки из Долины: в коллекционных бустерах вас ждут редкие и фольгированные карты, а также особые оформления карт.
Соберите армию милых зверушек и бросьте вызов своим друзьям. Каждая колода готова к игре и содержит 3 фольгированные карты легендарных существ.
Набор содержит 9 игровых бустеров, 30 карт земель, включающих 20 полноформатных земель, а также уникальные аксессуары — пришло время взять себя в лапы и ворваться в бой.
Станьте первопроходцами мира Блумберроу. 26 июля стартует пререлизное мероприятие: примите участие и помогите спасти Долину.
Хотите быстро влиться в Magic? Тогда стартовый набор — это ваш выбор: он включает в себя 2 готовые для игры колоды и руководство по игре.
Эти бустеры из 7 карт составлены специально для поклонников соответствующей тематики. В каждом бустере — безрамочная карта и фольгированная карта. Прошлое открыто для исследования!
Экипируйтесь как мастер-ассасин с коллекционными бустерами, полными редких карт, блестящих фольгированных карт и карт в уникальном оформлении. Каждый бустер содержит 2 фольгированных карты с тиснением!
Совершите прыжок в историю с этим набором, полным карт и аксессуаров в сеттинге Assassin’s Creed! В набор входят 9 бустеров Beyond, особая промо-карта с альтернативной иллюстрацией, 40 земель — и не только!
Ваше обучение как ассасина начинается здесь. Подготовьтесь к вашим первым поединкам в Magic с двумя тематическими колодами в сеттинге Assassin’s Creed и освойте азы игры с помощью прилагаемого руководства.
Играйте драфты с друзьями, усиливайте ваши колоды для Модерна или готовьте к грядущим баталиями своего нового Командира — игровые бустеры идеальны для игры в ограниченном формате, но также вы можете просто вскрывать их в свое удовольствие!
Побеждайте стильно. Каждый коллекционный бустер содержит 7 карт с альтернативной рамкой; также в них можно встретить фольгированные карты с тиснением, карту с текстурированным фольгированным тиснением и даже серийную карту.
Эти мощные колоды из 100 карт, 15 из которых появляются в формате впервые, сразу готовы к игре.
Все карты колод для «Командира», плюс эксклюзивное новое оформление «Фольгированная рябь», включая 2 легендарных существа без рамки!
Исследуйте новый выпуск с набором мощных карт и аксессуаров, в который входят 9 игровых бустеров, 30 земель (из них 10 полноформатных) и эксклюзивный счетчик жизней Spindown.
Вся мощь набора Bundle ПЛЮС коллекционный бустер, полный редких и фольгированных карт и карт с уникальным оформлением — мы точно не осудим вас, если вы решите сделать такой подарок не кому-то, а себе.
Ваши новые незабываемые фавориты снова с вами. Посетите пререлизные мероприятия, которые начнутся 7 июня, и одним из первых заполучите мощные новые для Модерна карты и известнейшие перепечатки.
Отлично подходят для ограниченных форматов. Кроме того, их очень интересно распаковывать: в каждом бустере можно найти как минимум 1 фольгированную карту и даже несколько редких карт.
Самая знатная добыча Громового Перекрестка: фольгированные карты, уникальные карты с особым оформлением, а также 5 редких и/или раритетных карт в каждом бустере.
На фронтире все против всех! Подготовьтесь к перестрелке как следует с готовыми к игре колодами, каждая из которых содержит 10 новых карт для «Командира».
Покоряйте фронтир с картами выпуска «Бандиты Громового Перекрестка». В набор входят 9 игровых бустеров, 30 карт земель, включая 10 полноформатных земель с пейзажами Дикого Запада, а также уникальные аксессуары набора Bundle.
Приключение для самых подкованных. С 12 апреля вы можете принять участие в пререлизном мероприятии и познакомиться с первым миром Magic в тематике Дикого Запада. Не забудьте свою шляпу!
Приведи вашу армию к безоговорочной победе вместе с Цезарем! В этой колоде на 100 карт представлено 37 совершенно новых карт Magic с любимыми персонажами, тематическими игровыми механиками и иллюстрациями, исследующими постъядерный мир Fallout.
Положитесь на Мудрого Молерота! В этой колоде на 100 карт представлена 41 совершенно новая карта Magic с любимыми персонажами, тематическими игровыми механиками и иллюстрациями, исследующими альтернативную реальность постъядерного мира Fallout.
Используйте мощь технологий ради спасения Земли! В этой колоде на 100 карт представлено 38 совершенно новых карт Magic с любимыми персонажами, тематическими игровыми механиками и иллюстрациями, исследующими альтернативную реальность постъядерного мира Fallout.
Соберите все необходимое для победы над врагами! В этой колоде на 100 карт представлено 38 совершенно новых карт Magic с любимыми персонажами, тематическими игровыми механиками и иллюстрациями, исследующими альтернативную реальность постъядерного мира Fallout.
В этих бустерах столько бонусов для поклонников Fallout, что они едва ли смогут их унести. Вас ждут карты Волт-Боя без рамок, уникальные рамки Пип-Боя, серийные карты Пупсов, редкие и/или раритетные карты, традиционные фольгированные карты и карты с расширенными иллюстрациями
Возьмите все лучшее от драфт-бустеров и бустеров выпуска, объединенных в единое целое! Игровые бустеры отлично подходят для ограниченных форматов. Кроме того, их очень интересно распаковывать: в каждом бустере можно найти несколько редких карт и как минимум 1 блестящую фольгированную карту.
Все улики говорят об одном: в коллекционных бустерах можно «поймать» самые скандально известные карты города. В каждом бустере полно редких карт, блестящих фольгированных карт и карт с особым оформлением.
Сразитесь с детективами-конкурентами в эпических партиях на несколько человек. В каждой готовой к игре колоде представлено 12 никогда ранее не издававшихся карт для «Командира», в том числе 2 фольгированных легендарных существа, которых можно разыграть в качестве командира.
Теперь, когда в наборы Bundle входят 9 игровых бустеров, такие наборы — это отличный способ познакомиться с выпуском: полная бустеров и земель коробка позволяет собирать колоды, вдохновленные загадочными убийствами. Кроме того, вы получаете входящие в набор эксклюзивные аксессуары.
Собирайте улики, маскируйтесь и определяйте подозреваемых, чтобы разгадать тайну ужасных убийств в Равнике. Посетите пререлиз, который начнется 2 февраля, и станьте первым детективом на месте преступления!
Драфт-бустеры предназначены специально для драфта — одного из самых популярных форматов Magic. Составьте колоду с нуля и сыграйте с друзьями! Каждый бустер содержит 1 карту с ретрорамкой и как минимум 1 редкую или раритетную карту.
Коллекционные бустеры — это быстрый способ получить самые классные карты выпуска. В них вы найдете множество редких карт, фольгированных карт и уникальных карт с альтернативными иллюстрациями и рамками, которые так привлекают коллекционеров.
Драфт-бустеры предназначены специально для драфта — одного из самых популярных форматов Magic. Составьте колоду с нуля и сыграйте с друзьями в матчах 1 на 1! В каждой коробке спрятано сокровище — бонусная карта «Артефакт Сокровищницы» с эксклюзивной альтернативной иллюстрацией без рамки.
Отыщете ли вы сокровища и обретете славу — или же ваше приключение приведет вас к погибели? Бустеры выпуска созданы специально для того, чтобы приносить удовольствие от распаковки. В каждом бустере содержится как минимум 1 редкая или раритетная карта и 1 карта с фольгированным оформлением.
В коллекционных бустерах вы гарантированно найдете традиционные фольгированные карты, редкие и раритетные карты и одну из карт Universes Beyond - Jurassic World Collection, на которых запечатлены знаковые персонажи и события франшизы «Мир Юрского Периода».
Опередите своих друзей в гонке к скрытому ядру! Оцените самый популярный формат Magic c этими готовыми к игре колодами, каждая из которых содержит 2 легендарные фольгированные карты, образец коллекционного бустера из 2 карт и 10 совершенно новых карт для «Командира»!
Отправьтесь навстречу невиданным приключениям! Наборы Bundle — отличный способ начать собирать свою коллекцию карт или пополнить ее. В набор входят 8 бустеров выпуска, 1 коллекционная карта Universes Beyond - Jurassic World Collection, 1 эксклюзивная традиционная фольгированная карта набора с альтернативной иллюстрацией и многое другое.
Отправляйтесь прямиком в Затерянные Пещеры Иксалана с этим роскошным набором! Каждый подарочный набор Bundle содержит 1 коллекционный бустер, 8 бустеров выпуска, 1 традиционную фольгированную карту Universes Beyond - Jurassic World Collection и многое другое!
Посетите пререлиз, чтобы одним из первых сыграть картами новейшего выпуска! Каждый пререлизный набор выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана» содержит 6 драфт-бустеров, 1 фольгированную редкую или раритетную карту с оттиском с датой и 1 счетчик жизней Spindown.
Драфт-бустеры созданы специально для того, чтобы собрать из них колоду и играть с друзьями. Каждый берет по три бустера и передает их по кругу, чтобы взять карты. Добавьте земли — и вы уже готовы к эпическим боям один на один. В каждом драфт-бустере содержится как минимум одна карта без рамки.
Бустеры выпуска созданы специально для того, чтобы приносить удовольствие от распаковки. В каждом бустере содержится как минимум 1 редкая или раритетная карта и как минимум 1 карта с фольгированным оформлением. В каждом бустере выпуска «Дебри Элдраина» содержится как минимум одна карта без рамки.
Поистине королевские свежие коллекционные бустеры! Помимо гарантированных редких карт, традиционных фольгированных карт и карт с расширенными иллюстрациями, в этих бустерах есть как минимум 3 карты без рамок.
Присоединяйтесь к Тегвиллу, ищущему силу во дворе Верховных фей, или углубитесь в дебри с Сейрой Элливирой и ее лесными оруженосцами. Обе колоды готовы к игре прямо из коробки. Сражайтесь с друзьями в самом популярном формате Magic с участием нескольких игроков.
Следующее приключение ждет! Набор Bundle выпуска «Дебри Элдраина» содержит 8 бустеров выпуска «Дебри Элдраина», 1 традиционную фольгированную карту с альтернативной иллюстрацией данного набора, 1 большой счетчик жизней Spindown, 1 коробку для хранения карт и другие полезные предметы.
Лучший способ собрать запечатанную колоду прямо из коробки. Пререлизный набор выпуска «Дебри Элдраина» содержит 6 драфт-бустеров выпуска «Дебри Элдраина», 1 традиционную фольгированную редкую или раритетную карту с оттиском года из основного выпуска, 1 счетчик жизней Spindown и многое другое.
Все, что вам нужно для первой партии в игре Magic: The Gathering! Узнайте основные правила или научите своих друзей и семью играть в Magic с помощью руководства по игре, а затем вступите в бой с двумя заранее собранными колодами из 60 карт — «День Дракона» и «Взбучка и прикрытие».
Редкие карты, фольгированные карты и карты с уникальным оформлением — перестройте Мультивселенную, пополнив свою коллекцию в этом завершении сюжетной линии выпуска March of the Machine!
Cюжетная линия выпуска March of the Machine завершается с новыми бустерами Epilogue. В каждом сюжетном бустере вы гарантированно найдете фольгированную карту и карту с уникальным оформлением!
Содержит 8 бустеров Epilogue March of the Machine: The Aftermath. Это сюжетные бустеры, соединяющие выпуски между собой. Кроме того, вас ждут классные аксессуары.
Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Сыграйте с друзьями драфт по выпуску March of the Machine, составляя свою колоду прямо из бустеров!
Вторжение фирексийцев в Мультивселенную началось! Готовы ли вы вступить в бой против Легиона Машин?
Эти бустеры, призванные дать отпор фирексийцам, полны потрясающих коллекционных карт.
Сразитесь с друзьями, используя мощных существ и невероятные заклинания со всей Мультивселенной, в самом популярном формате Magic для нескольких игроков.
Вступите в бой против Легиона Машин. Содержит 8 бустеров выпуска March of the Machine, которые очень весело распаковывать. Кроме того, вас ждут классные аксессуары.
Играйте быстро, весело и легко благодаря уникальным темам выпуска March of the Machine! Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре!
Объедините Мультивселенную! Сразитесь за выживание в выпуске March of the Machine и приготовьтесь к игре в местных игровых магазинах.
Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Сыграйте драфт с друзьями и составьте свою колоду прямо из бустеров. Станем единым целым!
Любите вскрывать бустеры? Пополните свою коллекцию редкими и раритетными картами выпуска Phyrexia: All Will Be One! В каждом бустере вас ждет одна фольгированная карта!
«Завершите» свою коллекцию! Вас ждут расширенные бустеры, содержащие карты без рамок, а также карты с уникальными рамками и особым оформлением, созданные во славу Фирексии.
Продолжайте борьбу за Мультивселенную с помощью одного из самых популярных форматов Magic. Этими колодами можно играть сразу «из коробки» или использовать эти карты для построения собственных колод! Теперь две дополнительные карты входят в особый образец коллекционного бустера.
Играйте быстро, весело и легко благодаря 5 уникальным темам выпуска Phyrexia: All Will Be One. Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре!
Лучший выбор для игры с колодой из бустеров. Сыграйте драфт с друзьями и составьте свою колоду прямо из бустеров! Идеально подходит для игры в традиционный драфт или силед.
Любите вскрывать бустеры? Пополните свою коллекцию редкими и раритетными картами выпуска «Война Братьев»! В каждом бустере содержится карта артефакта с оформлением «Ретро» или «Чертеж» и ретрорамкой!
Играть в Magic можно быстро, весело и легко — 10 уникальных тематик выпуска «Война Братьев»! Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре!
В каждом коллекционном бустере вы найдете множество огромных роботов, включая карту «Трансформеров», карты артефактов с оформлением «Ретро» и «Чертеж», карты с расширенными иллюстрациями и множество фольгированных карт!
Подготовьтесь к грандиозному сражению мехатронов в одном из самых популярных форматов Magic. Каждая колода состоит из карт с оформлением «Ретро» и включает образец коллекционного бустера.
Суперкомплект для настоящих фанатов. Соберите армию мехатронов с эксклюзивными предметами, такими как фольгированная промокарта «Королева Кайла бин-Кроог» и большой счетчик жизней.
Радость и веселье как для ветеранов, так и для новичков! Пререлизные наборы — это возможность в первый раз увидеть карты нового выпуска и сыграть ими на турнире в местном игровом магазине!
Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Объединитесь с могучими planeswalker'ами и героями со всей Мультивселенной в захватывающих драфтах с друзьями! Одно легендарное существо в каждом бустере.
Любите вскрывать бустеры? Усильте свои колоды редкими и раритетными картами выпуска «Сплоченная Доминария», а также особыми картами для «Командира»! Одно легендарное существо в каждом бустере.
Заполучите коллекционные бустеры с фольгированными картами существ с тиснением и расширенными иллюстрациями. А в некоторых коллекционных бустерах выпуска «Сплоченная Доминария» вы сможете найти карты Забытых Легенд.
Готовьтесь к новым приключениям в одном из самых популярных форматов Magic. Этими колодами можно играть сразу «из коробки» или использовать эти карты для построения собственных колод! Теперь две дополнительные карты входят в особый образец коллекционного бустера.
Играть в Magic можно быстро, весело и легко — 10 уникальных тематик Доминарии! Вскройте два бустера, перетасуйте карты — и играйте!
Суперкомплект для настоящих фанатов. Объедините силы с могучими союзниками и дайте бой фирексийцам с эксклюзивными предметами, такими как фольгированные промокарты и большой счетчик жизней.
Радость и веселье как для ветеранов, так и для новичков! Пререлизные наборы — это возможность в первый раз увидеть карты нового выпуска и сыграть ими на турнире в местном игровом магазине!