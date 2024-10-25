Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Innistrad Remastered

ПРЕДЗАКАЗ

Местном игровом магазине AMAZON

Выберите магазин

Вы покидаете сайт, принадлежащий компании Wizards of the Coast

Мы не несем ответственности за содержание любого сайта, не принадлежащего компании Wizards of the Coast. Обратите внимание, что политика конфиденциальности и методы обеспечения безопасности таких сайтов могут отличаться от стандартов Wizards of the Coast.

Да, продолжитьДа, продолжить

ВЕРНИТЕСЬ В ВАШИ РОДНЫЕ МЕСТА

Заново откройте для себя все то, чего вы любите страшиться! Заполучите перепечатки из истории Иннистрада и знаковых персонажей из жуткого готического мира Magic.

Дата релиза: 24 января 2025 г.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЭДГАР МАРКОВ

У вас есть возможность оживить первого вампира Иннистрада в самых разных мрачных интерпретациях, среди которых есть эксклюзивная «Заглавная» карта из коллекционного бустера: серийная карта Эдгара Маркова, оформленная в виде киноафиши.

Serialized Edgar Markov cards are localized in English only and are available in Innistrad® Remastered Collector Boosters of any language. Non‑serialized Edgar Markov cards found in Innistrad Remastered are mechanically identical to their serialized variants. Images are digital renderings, not actual cards.

Innistrad Remastered

Заново откройте для себя все то, чего вы любите страшиться в жутком готическом мире Magic, в выпуске Innistrad Remastered. Погрузитесь в атмосферу прошлого благодаря карте с ретрорамкой в каждом бустере и полюбуйтесь на новые карты, вдохновленные киноафишами.

Просмотр карт

GET THE LATEST UPDATES FOR
INNISTRAD REMASTERED

Ready to sink your teeth in? Sign up now to get updates about future collaborations, events, and releases sent straight to your inbox.

icon-caret-down
Мы используем файлы cookie, необходимые для корректной работы нашего сайта и сбора обезличенных данных сеанса. Необходимые файлы cookie можно отключить в настройках вашего браузера. Мы также используем дополнительные файлы cookie для персонализации контента и рекламы, а также для предоставления функций социальных сетей и анализа веб-трафика. Нажимая «ОК, принимаю», вы даете согласие на использование дополнительных файлов cookie. (Подробнее о файлах cookie)