Заново откройте для себя все то, чего вы любите страшиться в жутком готическом мире Magic, в выпуске Innistrad Remastered. Погрузитесь в атмосферу прошлого благодаря карте с ретрорамкой в каждом бустере и полюбуйтесь на новые карты, вдохновленные киноафишами.