Innistrad Remastered
ВЕРНИТЕСЬ В ВАШИ РОДНЫЕ МЕСТА
Заново откройте для себя все то, чего вы любите страшиться! Заполучите перепечатки из истории Иннистрада и знаковых персонажей из жуткого готического мира Magic.
Дата релиза: 24 января 2025 г.
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЭДГАР МАРКОВ
У вас есть возможность оживить первого вампира Иннистрада в самых разных мрачных интерпретациях, среди которых есть эксклюзивная «Заглавная» карта из коллекционного бустера: серийная карта Эдгара Маркова, оформленная в виде киноафиши.
Serialized Edgar Markov cards are localized in English only and are available in Innistrad® Remastered Collector Boosters of any language. Non‑serialized Edgar Markov cards found in Innistrad Remastered are mechanically identical to their serialized variants. Images are digital renderings, not actual cards.
Innistrad Remastered
Заново откройте для себя все то, чего вы любите страшиться в жутком готическом мире Magic, в выпуске Innistrad Remastered. Погрузитесь в атмосферу прошлого благодаря карте с ретрорамкой в каждом бустере и полюбуйтесь на новые карты, вдохновленные киноафишами.