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Magic: The Gathering — FINAL FANTASY

Дата релиза: 13 июня 2025 г.

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FINAL FANTASY

Любимая многими серия RPG-игр FINAL FANTASY с ее шестнадцатью основными частями, полными незабываемых персонажей, предметов и моментов, теперь и в Magic: The Gathering! Разыгрывайте мощные заклинания, призывайте классических существ и посетите любимые места верхом на чокобо. Вам предоставляется множество игровых элементов, из которых вы сможете соткать свою уникальную историю!

Lightning, Army of One

Emet-Selch, Unsundered

Together Forever

© SQUARE ENIX

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