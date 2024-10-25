Magic: The Gathering — FINAL FANTASY

Любимая многими серия RPG-игр FINAL FANTASY с ее шестнадцатью основными частями, полными незабываемых персонажей, предметов и моментов, теперь и в Magic: The Gathering! Разыгрывайте мощные заклинания, призывайте классических существ и посетите любимые места верхом на чокобо. Вам предоставляется множество игровых элементов, из которых вы сможете соткать свою уникальную историю!