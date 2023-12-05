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Убийства в Поместье Карловых

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Раскройте тайнуРаскройте тайну

В этом городе необходимо провести расследование, и это предстоит сделать именно вам. Выясните, кто совершил убийства в поместье Карловых... прежде чем вы станете следующей жертвой.

Дата релиза: 9 февраля 2024 г.

Карты-досье с оформлением «Невидимые чернила»

За дело беретесь вы! Криптографические световые загадки будут вести вас вперед по мере того, как вы будете находить традиционные фольгированные карты-досье с оформлением «Невидимые чернила»!

 

Карты-досье с оформлением «Невидимые чернила» представлены только на английском языке и доступны в коллекционных бустерах Magic: The Gathering® — «Убийства в Поместье Карловых» для любых регионов. Подробная информация представлена на упаковке.

 

Представленные изображения являются рендерами, а не фотографиями реальных карт.

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Карты с уникальным оформлением серии «Под лупой»

Любите все таинственное и зашифрованное? Узнайте правду, которую скрывают карты, благодаря сюжетным поворотам выпуска «Убийства в Поместье Карловых»!

Представленные изображения являются рендерами, а не фотографиями реальных карт.

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Серийные карты «Город Равника» с уникальным оформлением

Осветите тьму с помощью рамок семи серийных карт «Город Равника» с уникальным оформлением! Каждая версия будет выпущена ограниченным тиражом в 250 экземпляров, и найти их можно будет исключительно в коллекционных бустерах MKM!

 

Серийные карты «Предводитель гильдии Равники» представлены только на английском языке и доступны в коллекционных бустерах Magic: The Gathering® — «Убийства в Поместье Карловых» для любых регионов. По своей механике несерийные карты «Предводитель гильдии Равники» идентичны их серийным версиям. Подробная информация представлена на упаковке.

 

Представленные изображения являются рендерами, а не фотографиями реальных карт.

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Карты «Особый гость»

Ворвитесь на поле боя с помощью карт «Особый гость», таких как «Громовой Топот», которые теперь доступны в игровых бустерах MKM. Игровые бустеры сочетают в себе игровые возможности драфт-бустеров и удовольствие от распаковки бустеров выпуска!

 

Представленные изображения являются рендерами, а не фотографиями реальных карт.

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Карты-досье с оформлением «Невидимые чернила»
Карты с уникальным оформлением серии «Под лупой»
Серийные карты «Город Равника» с уникальным оформлением
Карты «Особый гость»

Карты-досье с оформлением «Невидимые чернила»

За дело беретесь вы! Криптографические световые загадки будут вести вас вперед по мере того, как вы будете находить традиционные фольгированные карты-досье с оформлением «Невидимые чернила»!

 

Карты-досье с оформлением «Невидимые чернила» представлены только на английском языке и доступны в коллекционных бустерах Magic: The Gathering® — «Убийства в Поместье Карловых» для любых регионов. Подробная информация представлена на упаковке.

 

Представленные изображения являются рендерами, а не фотографиями реальных карт.

Посмотреть карты

Представляем вам игровые бустеры

Начиная с релиза выпуска «Убийства в Поместье Карловых», бустеры выпуска и драфт-бустеры образуют новый вид продукции под названием «игровые бустеры». Благодаря увлекательным особенностям драфт-бустеров и удовольствию от распаковки бустеров выпуска игровые бустеры порадуют тех, кто любит просто открывать бустеры, и тех, кто играет картами из них в ограниченных форматах.

ПОДРОБНЕЕ

Линейка продукции выпуска «Убийства в Поместье Карловых»

Игровые бустеры / коробка бустеров

Возьмите все лучшее от драфт-бустеров и бустеров выпуска, объединенных в единое целое! Игровые бустеры отлично подходят для ограниченных форматов. Кроме того, их очень интересно распаковывать: в каждом бустере можно найти несколько редких карт и как минимум 1 блестящую фольгированную карту.

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Коллекционные бустеры / коробка бустеров

Все улики говорят об одном: в коллекционных бустерах можно «поймать» самые скандально известные карты города. В каждом бустере полно редких карт, блестящих фольгированных карт и карт с особым оформлением.

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Колоды для «Командира»

Сразитесь с детективами-конкурентами в эпических партиях на несколько человек. В каждой готовой к игре колоде представлено 12 никогда ранее не издававшихся карт для «Командира», в том числе 2 фольгированных легендарных существа, которых можно разыграть в качестве командира.

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Набор Bundle

Теперь, когда в наборы Bundle входят 9 игровых бустеров, такие наборы — это отличный способ познакомиться с выпуском: полная бустеров и земель коробка позволяет собирать колоды, вдохновленные загадочными убийствами. Кроме того, вы получаете входящие в набор эксклюзивные аксессуары.

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Пререлизные наборы

Собирайте улики, маскируйтесь и определяйте подозреваемых, чтобы разгадать тайну ужасных убийств в Равнике. Посетите пререлиз, который начнется 2 февраля, и станьте первым детективом на месте преступления!

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Кроссовер Magic и Clue

Вопрос не только в том, кто, где и с помощью чего это сделал, — это битва умов! Детективная игра Clue, также известная в некоторых частях света как Cluedo, встречается с игрой Magic в захватывающей истории с таинственными убийствами в Равнике.

© 2024 Hasbro. Все права сохранены. В зависимости от региона игра носит название Clue или Cluedo. При этом ее содержание остается неизменным.

Разгадайте тайну

  • 1. Проведите расследование в отношении подозреваемых.
  • 2. Найдите орудие убийства.
  • 3. Проберитесь через паутину интриг и опасностей!

Отыщите улики

Вам не потребуется игровое поле! Воспользуйтесь картами Magic с персонажами, созданными по мотивам игры Clue, чтобы разгадать тайну!

Раскройте дело

В награду за раскрытие дела получите одну из десяти возможных бонусных карт шок-земель, чтобы добавить нотку Clue в вашу коллекцию Magic.

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2–15 января
Сюжет выпуска «Убийства в Поместье Карловых»
16–25 января
Знакомство с картами
2–8 февраля
Пререлизные турниры
6 февраля
Релиз в MTG Arena
9 февраля
Дата релиза выпуска «Убийства в Поместье Карловых»
9–11 февраля
Open House
23 февраля
Дата релиза выпуска Ravnica Clue Edition

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