Кроссовер Magic и Clue ™

Вопрос не только в том, кто, где и с помощью чего это сделал, — это битва умов! Детективная игра Clue, также известная в некоторых частях света как Cluedo, встречается с игрой Magic в захватывающей истории с таинственными убийствами в Равнике.

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