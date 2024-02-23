Горизонты Модерна 3
Новые инструменты, новые стратегии, новые фавориты!
Дата релиза: 14 июня
ВАШИ НОВЫЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ФАВОРИТЫ
Выпуск «Горизонты Модерна 3» привносит в Модерн множество сильных новых карт. В формат возвращаются союзные достающие земли, и появляются новые мощные карты, такие как двусторонние Planeswalker’ы!
Serialized Borderless Concept Eldrazi cards are localized in English only and are available in Modern Horizons 3 Collector Boosters of any language. Non-serialized Borderless Concept Eldrazi cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.
Линейка продукции выпуска «Горизонты Модерна 3»
Игровые бустеры
Играйте драфты с друзьями, усиливайте ваши колоды для Модерна или готовьте к грядущим баталиями своего нового Командира — игровые бустеры идеальны для игры в ограниченном формате, но также вы можете просто вскрывать их в свое удовольствие!
Коллекционные бустеры
Побеждайте стильно. Каждый коллекционный бустер содержит 7 карт с альтернативной рамкой; также в них можно встретить фольгированные карты с тиснением, карту с текстурированным фольгированным тиснением и даже серийную карту.
Колоды для «Командира»
Эти мощные колоды из 100 карт, 15 из которых появляются в формате впервые, сразу готовы к игре.
Колоды для «Командира» коллекционного издания
Все карты колод для «Командира», плюс эксклюзивное новое оформление «Фольгированная рябь», включая 2 легендарных существа без рамки!
Набор Bundle
Исследуйте новый выпуск с набором мощных карт и аксессуаров, в который входят 9 игровых бустеров, 30 земель (из них 10 полноформатных) и эксклюзивный счетчик жизней Spindown.
Подарочный набор Bundle
Вся мощь набора Bundle ПЛЮС коллекционный бустер, полный редких и фольгированных карт и карт с уникальным оформлением — мы точно не осудим вас, если вы решите сделать такой подарок не кому-то, а себе.
Пререлизные наборы
Ваши новые незабываемые фавориты снова с вами. Посетите пререлизные мероприятия, которые начнутся 7 июня, и одним из первых заполучите мощные новые для Модерна карты и известнейшие перепечатки.