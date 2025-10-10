Skip to main content
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Дата релиза: 6 марта 2026 г.

ВЫСВОБОДИТЕ СИЛУ ЧЕРЕПАШЕК

Ваша любимая зеленая команда крепких ниндзя выбралась из канализации и попала в Magic: The Gathering. Юные мутанты черепашки-ниндзя переносятся на карты Magic и используют свою силу и выносливость, чтобы защитить городские улицы от козней Шреддера и его приспешников-мутантов.

Просмотр карт

СОВМЕСТНАЯ ИГРА

ОБЪЕДИНИТЕСЬ С ЧЕРЕПАШКАМИ


Игроки Magic любого уровня объединяются с черепашками-ниндзя, чтобы сражаться со злодеями в этом новом и захватывающем кооперативном стратегическом формате для четырех участников!  Примерьте классное снаряжение ниндзя, играйте любой из четырех готовых колод героев по 60 карт, а затем распакуйте четыре игровых бустера, идущих в комплекте, чтобы найти еще больше способов разгромить готовую колоду врагов, возглавляемую Шреддером и его приспешниками!
ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

Игровые бустеры

Лучший способ найти классные карты и исследовать мир TMNT вместе с друзьями. Это максимально сбалансированный вариант для игр Стандартного формата.

Коллекционные бустеры

Получите все самое лучшее от выпуска TMNT из бустеров, полных самых классных находок. Не упустите шанс заполучить карты без рамок «Первоисточник» и заглавные карты Кевина Истмена.

Команда черепашек

Когда злобный Шреддер нападает, черепашки дают отпор! В этом новом, готовом к игре формате Magic до четырех игроков могут объединиться, чтобы сразиться со злодеями!

Колода для «Командира»

Вам понравится быть черепашкой! Не пожалейте ничего ради веселья с вашими любимыми черепашками в одной колоде для «Командира».

Вечер драфта

Достаньте все необходимое для вечера драфта в формате «Возьмите две» прямо из коробки! Выберите свою любимую версию черепашек и сыграйте с вашими лучшими друзьями!

Набор Pizza Bundle

Ухватите кусок веселья благодаря картам на тему пиццы, большому счетчику жизней и коллекционному бустеру для остроты ощущений! Начните собирать коллекцию, пока горячо!

Набор Bundle

Колода из содержимого бустеров, промокарта, счетчик жизней и многое другое — в каждой коробке скрывается вся сила черепашек!

Пререлизные наборы

Окунитесь в боевик с участием ниндзя раньше остальных на мероприятии в ближайшем игровом магазине. Успейте сыграть картами выпуска TMNT до дня релиза.

