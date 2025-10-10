СОВМЕСТНАЯ ИГРА

ОБЪЕДИНИТЕСЬ С ЧЕРЕПАШКАМИ



Игроки Magic любого уровня объединяются с черепашками-ниндзя, чтобы сражаться со злодеями в этом новом и захватывающем кооперативном стратегическом формате для четырех участников! Примерьте классное снаряжение ниндзя, играйте любой из четырех готовых колод героев по 60 карт, а затем распакуйте четыре игровых бустера, идущих в комплекте, чтобы найти еще больше способов разгромить готовую колоду врагов, возглавляемую Шреддером и его приспешниками!

